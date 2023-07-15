Kazıkları 15 Temmuz’dan iki gün sonra çaktı, 9 milyar lirayı yakaladı

15 TEMMUZ 2016’daki hain darbe girişiminden iki gün sonra, 18 Temmuz 2016 sabahı Kocaeli’nin Alikahya Bölgesi…

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, 18 Temmuz 2016 sabahı erkenden Alikahya’da yeni fabrika yatırımı için alan düzenlemesi yapılan araziye gitti.

Alan düzenlemesini yürüten inşaat şirketinin patronları ve çalışanları başta olmak üzere herkes tedirgindi. Yatırımın duracağını düşünüyorlardı.

Hakkı Yıldız, o sabah yatırım alanına gitmeden önce babası Fehmi Yıldız ve abisi Hasan Yıldız’la konuşmuş, aile kararı vermişti:

Yatırımı durdurmak yok. Devam edeceğiz.

Şantiyede aile kararını bildirdi:

Yatırımı sürdüreceğiz. Bugün yapılması planlanan işler neler?

İnşaat şirketinin yöneticisi yanıtladı:

İki kazık çakmayı planlamıştık.

300 bin metrekarelik arazide o gün iki kazık çakıldı, arasına büyük bir Türk bayrağı asıldı. Yıldız Holding’in orada görevli personeli, inşaat şirketi çalışanları ve alanda görevli tüm ekibin morali yerine geldi. Sonraki günlerde 250 milyon dolarlık yatırımın tamamlanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.

Hakkı Yıldız, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki ilk iş gününde, 18 Temmuz 2016’da yaşadıklarını, 2018 yılı Temmuz ayı ortalarında Alikahya’ya gittiğimizde fabrikayı karşımızda gördüğümüz anlattı.

Fabrika girişine vardığımızda yatırımda o tarih itibariyle ulaşılan aşamayı özetledi:

Üretim yüzde 70 başladı…

Birlikte fabrikayı gezerken yeni yatırım için demir-çelik sektörüne neden yöneldiklerinin altını çizdi:

Biz sanayici bir aileyiz. Yıldız Entegre ile ağaç, İGSAŞ ile gübre sektöründeyiz. Yeni yatırım alanı ararken, ailenin dededen demir tüccarı olduğunu, o alana yabancı olmadığını düşündük.

Yatırım öncesi yaptıkları araştırmadan bilgiler aktardı:

Araştırdık, Türkiye’nin 9 milyon ton yassı çelik ithal ettiğini, bu alandaki ihracatın da 4.3 milyon ton olduğunu gördük. Yıllık 4.7 milyon ton açık söz konusuydu.

Söz konusu dış ticaret açığının parasal değerini ortaya koydu:

Türkiye, yassı çelikte yıllık 3.5 milyar dolar açık veriyor.

Otomotiv ve beyaz eşya sektörünün bu alandaki ihtiyacına dikkat çekti:

Özellikle otomotiv sektörü genelde ithal yassı çelik kullanıyor. Sıcak yassı ürünü alıp, söz konusu sektörlerin ihtiyacına dönük üretim yapmaya karar verdik. 250 milyon dolarlık ilk faz yatırımla 1.2 milyon ton soğuk yassı çelik üretecek noktaya ulaştık.

Kapasitelerinin büyük olduğunu vurgulayıp ekledi:

Fabrikada ek yatırıma da başladık. Yeni galvaniz hattı kuruyoruz. 100 milyon dolarlık ek yatırım 2019’da devreye girecek.

1.2 milyonluk yassı çelik üretimiyle dış ticaret açığını ne kadarını kapatabileceklerini merak ettim, hesapladı:

Bizim hesaplarımıza göre 3.5 milyar doların 1 milyar dolarını kapatabiliriz.

Yatırımın cari açığı azaltan yönü ortaya konulunca, teşvik alıp almadıklarını sordum, şu yanıtı verdi:

Bu tür yatırımlara teşvik verilmesi AKÇT (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) kurallarına aykırı. Yani, teşvik söz konusu değil…

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” vesilesiyle Hakkı Yıldız’dan 18 Temmuz 2016’da kazıkları çakılan, Temmuz 2018’de üretimi yüzde 70 başlayan tesisin son durumu ile ilgili bilgi istedim, şu yanıt geldi:

O tesiste 5 yıldır faaliyetteyiz. 2022’de ciromuz 9 milyar lirayı buldu. Bunun 2.6 milyar lirası ihracattan geldi. Yani, yüzde 30 dolayında ihracat yapmış olduk.

Yatırımın ulaştığı düzeye de özellikle vurgu yaptı:

Alikahya’da yaptığımız toplam yatırım 450 milyon doları aştı. İkinci galvaniz hattımız Ocak 2023’te devreye girdi.

Yıldızlar Yatırım Holding, hain darbe girişiminin yarattığı tedirgin havaya kendini bırakıp yatırıma mola verse, belki de Alikahya’da o yassı çelik tesisi kurulamayacaktı…

Yıldızlar Yatırım Holding’in hain darbe girişiminden iki gün sonra inşaat alanına kazık çakmayı sürdürmesi, Türk özel sektörünün dinamizmini ortaya koyan örnekler arasında yer alıyor.

Yatırımdan korkma projelerini erteleme

YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün sonra fabrika inşaatı için direklerin çakılması kararının etkisini sonraki günlerde şöyle gözlemledi:

Fabrika inşaatımızda çalışanların performansının arttığını gördüm. Bu vatana sahip çıkan milli irade, işgücünü ortaya koyarken de kendini hissettiriyordu.

Hakkı Yıldız, Temmuz 2018’deki fabrika turu sırasında da şu mesajı verdi:

Yatırımdan, üretimden korkmayacaksın. Hiçbir zaman projelerini ertelemeyeceksin. Çünkü ülkemiz yatırımla, üretimle büyüyecek.

Hain darbe girişiminden kısa süre sonra Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) ilk başkanlarından, APS Giyim’in kurucusu Osman Benzeş, Merzifon’daki fabrikalarındaki havayı şöyle yansıtmıştı:

16 Temmuz 2016 Cumartesi ve sonraki günlerde Merzifon’daki fabrikamızı görmen lazımdı. Personel, darbe girişimi havasını dağıtmak istercesine şevkle çalıştı.

Ardından şu mesajı vermişti: