Kedi-köpek mamasında sessiz devrim

Geçen mayısta yolumuz yavru bir Rotweiller kırmasıyla kesişti. Adını Jack koyup yeni bir dünyaya adım attık. Yemeğiydi, içmesiydi, veterineriydi bizim için önemli hale gelirken evcil hayvan (ağırlıklı olarak kedi ve köpek) ürünleri pazarıyla tanıştık. Gördüklerimiz şaşırttı. Hızlı büyüyen bu pazarda özellikle kedi ve köpek maması segmentindeki rakamlar, sektörde yeni bir döneme işaret ediyor.

2025 itibarıyla Türkiye evcil hayvan ürünleri pazarının büyüklüğü yaklaşık 70 milyar TL’ye ulaşmış. Bir yıl önce 41 milyar TL olan pazarın yüzde 70 büyümesi, yalnızca enflasyonla açıklanabilecek bir gelişme değil. Evcil hayvan sahiplenme alışkanlıklarının değişmesi ve hazır mama kullanımının yaygınlaşması büyümenin unsurlar arasında yer alıyor.

Buna rağmen Türkiye hâlâ yolun başında sayılabilir. Her 100 evin 14’ünde kedi, 5’inde ise köpek bulunuyor. Avrupa ile karşılaştırıldığında oranlar oldukça düşük. Bu nedenle sektör önümüzdeki yıllarda daha hızlı büyüme bekliyor. Mama pazarının hakimi ise kediler. Satışların yaklaşık yüzde 65’ini kedi, yüzde 35’ini ise köpek mamaları oluşturuyor.

Sektördeki önemli dönüşümlerden biri de yerli üretimin artışı. Kısa süre öncesine kadar büyük ölçüde ithalata bağımlı olan pazarda, yerli üretim artık tüketimin yaklaşık üçte ikisini karşılayabiliyor.

Bu alandaki önde gelen oyunculardan Çağatay Pet Food’un CEO’su Başar Kılıç’a göre sektörün öyküsü iç pazarla sınırlı değil. Türkiye’nin güçlü tarımsal altyapısı ve üretim kapasitesiyle bölgesel üretim üssüne dönüşme potansiyeli var. Kılıç, yerli üretimin ithalat bağımlılığını azaltırken ihracatta da önemli fırsatlar yarattığını belirtiyor.

Türkiye’nin yıllık evcil hayvan gıda ihracatı 155 milyon dolara ulaşmış. Çağatay Pet Food da yıllık 20 milyon dolarlık ihracatıyla Güney Kore’den Katar’a uzanan geniş bir coğrafyada boy gösteriyor. Şirket, yeni yatırımlarla da üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kılıç’a göre büyümenin arkasındaki en önemli unsur tüketici davranışlarındaki değişim. İnsanlar artık evcil hayvanlarını yalnızca ailelerinin bir parçası değil, ailenin kendisi olarak görüyor. Sektör oyuncuları, evcil hayvan sahipliğinin artması, premium ürünlere yönelim ve e-ticaretin artmasıyla pazarın önümüzdeki yıllarda da güçlü büyümesini sürdüreceğini öngörüyor.