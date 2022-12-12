Kendi sahasında gol yemek…

Zeytinyağı rekoltesi dağlar boyu ama ihraç olanağı cüce boyu… AB Gümrük Birliği Anlaşması, ayağa vurulmuş pranga gibi çalışıyor.

Türkiye, AB ile 1995’te Gümrük Birliği Anlaşması imzaladı. Bununla tüm sanayi ürünlerinin gümrüğü karşılıklı olarak sıfırlandı. Tarım ve hizmetler kapsam dışı kaldı. O günün siyasi yönetimi, ”Gümrük Birliği, AB tam üyeliğinin ilk adımıdır!” şeklinde takdim etti. Tarım ürünlerinin ihracat çıkmazı o gündür böyle gidiyor. Bu yıl rekor ölçüde 421 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor. Ama zeytinyağı önünde tüm AB ihracat yolları tıkalı.

Türkiye’nin gümrük birliği anlaşmasının sahasında “gol yemek” olduğu, her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Zeytinyağında Türkiye’nin resmi kotası 100 ton iken, AB ile hiç bir ticaret anlaşması olmayan Tunus’un 2022 kotası 56.700 ton.

İhracat, düşük katma değerli olarak ve “dökme zeytinyağı” olarak gerçekleştiriliyor. Devlet de buna izin vererek adeta “düşük katma değer” için yeşil ışık yakıyor. Bu yıl da bu olay tekrarlandı ve Temmuz ayında Ticaret Bakanlığı dökme zeytinyağına ‘’izin’’ verdi.

İzin kuşkusuz AB pazarına giriş anlamına gelmiyor, bu iş için %33 gümrük vergisi ödeniyor. Bu, fiyatlarda “damping” yapılmasını zorunlu kılıyor. Bu olay katma değerin belini bir kez daha kırıyor. Türkiye bu yılki 421 bin tonluk zeytinyağını kilogramı 3 dolardan ihraç etseydi, döviz girdisi 1,2 milyar dolar olacaktı, oysa şimdi en iyimser tahminle beklenti 500 milyon dolar.

Türkiye’nin büyük tarım potansiyeli olduğunu söyleyenlerdenim, ama bu hep “potansiyel” olmaktan ibaret kalıyor. Tarımsal ihraç ürünlerinde ülkenin ilk üç ürünü fındık, kayısı ve zeytinyağı olarak sıralanıyor. İhracat rakamları ise fındıkta 2 milyar, kayısıda 400 milyon ve zeytinyağında 250 milyon dolar. Potansiyel karşımıza bir kez daha “katma değer cılızı” olarak çıkıyor.

Bu cılızlık ise bir sacayaktan oluşuyor: İlk ayak tarımın ilkelliği. İkincisi dünya ticaretinin getirdiği akıl almaz kısıtlar. Üçüncüsü ise “fukara” politikacı aklı.

27 yıldır AB gümrük birliği anlaşmasını, kedinin kuyruğunu yakalamaya çalışması gibi izliyoruz, sonuç “sıfır”.

GÜNÜN NOTU:

ABD, 2021‘de 4,9 milyar dolarlık yabancı sermaye çekerek, bu alanda dünya lideri oldu…