Kendi yapay zekâ balonunu şişirme

İş dünyası yapay zekâ yatırımlarında coştu. Çok azı, ihtiyacı ölçüsünde YZ kullanırken çoğu, moda haline gelen YZ için milyarlarca dolar harcıyor. Kazanan kullanıcılar değil YZ şirketleri oluyor

1- SORUN: Üretken yapay zekâ araçlarını benimseyen şirketlerde kafa karıştırıcı bir çelişki ortaya çıkıyor: Çalışanlar büyük ölçüde teknolojiyi benimseme zorunluluklarına uyarken, çok azı bunun gerçek bir değer yarattığını görüyor. Kullananlar vaat edilen faydaların %5’ini hayata geçirebilmişler.

2- ETKİSİ: Oysa YZ için yatırımların %15’i kadar kaynak harcanmış. MIT Media Lab raporu, kuruluşların %95'inin bu teknolojilere yaptıkları yatırımdan ölçülebilir bir geri dönüş görmediğini ortaya koymuş. Bu kadar çok faaliyet, bu kadar çok coşku, bu kadar az geri dönüş. Neden? YZ bir balon mu yoksa?

İNSAN GİBİ DÜŞÜNEN MAKİNE ÜRETİLEBİLİR Mİ?

3- ÇÖZÜM: YZ neredeyse KOBİ düzeyinde herkesin ajandasında… Şirketler YZ yatırımları üzerinden adeta rekabet halinde. Fakat çok azı YZ’yi “üretken yapay zekâ” çerçevesinde kullanıyor, verimlilik üretiyor. Karar süreçleri iyileştirmede işe yarayan YZ’yi abartmayıp başardığı alanı deneyip benimse.

4- YÖNTEM: YZ savaşta da kullanılıyor ama o kadar da değil. Zira karar aşamasında, hatadan kim sorumlu olacak konusu ortada… İnsan gibi düşünen makine yapmayacaksın. Zira insanın sezgisi, aklı, zekâsı, varsa ruhu ve daha nice bilinmezi bileşkesinde karar veriyoruz. Kendi YZ balonuna üfürme.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Yapay zekâ balonuna dair…

YZ yüzünden işinden olan var mı?

Henüz yok. Ancak bazı rutin işlerini YZ’ye devredenler var. Veri girişi gibi işlerde çalışanlar da zaten benzeri alanlara kaydırılıyor. Kitleler halinde işsiz kalınacağı söylemini doğrulayan kanıtlar henüz yok.

Alanında uzmanlar ne diyor?

Dedikleri şu: “Benim alanımda tam bir cahil ve yalancı ama diğer konularda çok iyi.” Yani uzmanlık sahipleri YZ’nin sonuçlarını yetersiz buluyor fakat bilmedikleri şeyleri YZ’nin bildiği yanılgısındalar.

NOT/ “HERKES YATIRIM YAPIYOR, ACABA BİR ŞEY Mİ KAÇIRIYORUM?”

Görüştüğüm nice iş insanı, böyle söylüyor? Bazı otomasyonlarda kullandık işe yarıyor ama henüz bir mucizesini görmedik.” İyi de neden bu kadar para harcıyorsun ve dilinde? “Rakiplerimden geri kalamam, onlar YZ diyorsa ben de…” Fakat YZ’nin vaat ettiklerinin ancak 20’de 1’i gerçekleşebilmiş.

YAPAY ZEKÂ BALONU LÛGATI

Yapay zekâ: İnsan beyninin kafatasının dışına taşması, dijital sinir ağlarıyla zekâlar arası iletişim

YZ balonu: Yapay zekâdan beklentilerin abartılması, tıpkı 2001 dot.com krizi öncesindeki gibi

YZ modası: Herkesin dilinde pelesenk haline gelerek YZ’ye güzelleme yarışına girme histerisi

Gerçek YZ: Yapay zekânın üretkenlikte, karar süreçleri desteğinde ve araştırmada kullanımı