Kensington Sarayı’nda “7 şövalyenin” tarihi yemeğinde ilginç bir dress code

Kensington Sarayı, Londra’da Kensington Gardens (Bahçeleri) içinde, 17’nci yüzyıldan kalma bir saray.

İngiliz Kraliyet ailesinin resmi konutu.

İşte bu sarayda 27 Ekim akşamı, dünya şarapçılık tarihinin belki de en ilginç ve tarihi yemeği yendi.

Masada 30 kişi vardı.

Bunların 7’si, dünya şarapçılığının “7 Şövalyesi” olarak nitelenebilecek, en bilinen “top şatoların” patronuydu.

Belki de ilk ve son defa bu çok özel yemek için bir araya gelmişlerdi.

YEDİ ŞÖVALYE ARASINDAKİ TEK PRENS VE GAZETECİ

Gecenin bir de star konuğu vardı:

Monaco Prensi Albert…

Bu yemekten 6 gün sonra, 3 Kasım’da bir de tarihi şarap tadımı yapıldı.

O tadımda gazeteci olarak bir tek kişi vardı ve maalesef o gazeteci ben değildim.

Kim olduğunu birazdan açıklayacağım.

YEDİ ŞÖVALYENİN MASASINDA BİR TÜRK VE BİR TÜRK MARKASI

O 30 kişi arasında ben yoktum ama, adı artık şarapçılık dünyasının en prestijli isimleri arasına yazılan bir Türk vardı.

Ve bu çok prestijli şarap gecesinde masanın üzerindeki su bardakları dışında bütün bardaklar da bir Türk markasıydı.

Görünmez adam olup seyretmek istediğim o geceyi ve yemeği size ilginç ayrıntıları ile anlatacağım.

Bu bilgilerin bir bölümünü daha sonra tadıma katılan Jane Anson’un podcast’inden dinleyebilir, okuyabilirsiniz.

Asıl renkli bilgiler ise sadece burada.

Ama önce bu yemeğin nedenini anlatayım…

1945… THAT WAS A VERY GOOD YEAR

Otuz kişilik bu yemeğin resmi adı şu:

“1945 Dinner at Kensington Palace…”

Yani İkinci Dünya Savaşı’nın bittiği yılın adını taşıyor.

1945, Frank Sinatra’nın şarkısındaki gibi “çok güzel bir yıldı…”

Dünya tarihinin en kanlı savaşı bitmişti.

Dünya, bu savaşı faşizmin kaybedip insanlığın ve demokrasilerin kazanmasını kutluyordu.

1945 BORDEAUX İÇİN ZOR AMA BÜYÜLÜ BİR YILDI

O yıl Fransa’nın Bordeaux bölgesi için de çok özel bir yıldı.

1 ve 2 Mayıs günleri dondurucu bir soğuk ve kar olmuştu.

Ardından Temmuz ayında sıcaklık 36 dereceye kadar çıkmış, Ağustos’ta biraz serinlemişti…

Ama çok fazla yağmur olmamıştı.

KADINLARIN VE ALMAN SAVAŞ ESİRLERİNİN HASADI

Ama 1945’in şarapçılık açısından en büyük özelliği bir başka şeydi.

Hasat ve üretim büyük ölçüde kadınlar ve Alman savaş esirleri tarafından yapılmıştı.

27 Ekim akşamı o masanın etrafında toplanan 30 kişi işte bu hasat yılını kutluyordu.

Masada sadece o yılın şarapları vardı.

BÖYLE BİR ŞEY HAYATTA ANCAK BİR KERE OLABİLİR

Üç gün sonraki çok özel tadıma katılan tek gazeteci Jane Anson, 1945 yılını şöyle tarif ediyordu:

“Gerçekten efsanevi ve sihirli bir yıl…”

Anson, bu yemek ve tadım için muhtemel bir “once in a life experience” diyordu.

Yani hayatta bir kere yapılabilecek bir şey…

BORDEAUX KRALİÇESİ BİR ŞARAP YAZARI

Peki kimdir bunu söyleyen Jane Anson?

Bizim meslekte onun lakabı “Bordeaux Kraliçesi”dir…

Dünyanın en saygın şarap yazarlarından biridir.

Decanter dergisinin 20 yıldır tek Bordeaux yazarıdır.

O bu gece için “tarihi ve bir defaya mahsus” diyorsa öyledir.

Tabii ki öyle bir tarihi tadımda o olmayacak da ben mi olacaktım yani…

30 KİŞİLİK TARİHİ MASADA ŞARAP ALEMİNİN EFSANEVİ BİR TÜRK’Ü

Allah’tan bu tarihi geceye davetli bir Türk vardı:

“Dünya Sommelier’si” unvanına sahip tek Türk olan İsa Bal…

Bu tarihi şarap gecesinde servisi de onun ekibi yaptı.

Ayrıca yemekleri de onun Trivet adlı restoranının ekibi pişirdi.

Başlarında şef Jonny Lake vardı.

Tabii burası Kensington olduğu için, Saray’ın onaylanmış resmi tedarikçilerinden Rhubarb aracılığıyla gerçekleşti.

TARİHİ YEMEK MASASINDA BİR TÜRK MARKASI

Bu gecede bir Türk olarak beni gururlandıran bir başka şey daha vardı.

Biraz önce dediğim gibi, dünyanın top Bordeaux şatolarının 1945 hasadı ürünlerinin tadıldığı bu masadaki şarap bardaklarının hepsi Şişecam’ın prestijli markası “Nude”du…

Yıllardır yazıyorum:

“Nude”, Türkiye’nin çıkardığı en prestijli markalardan biridir.

Ve Nude’un “Stem Zero” bardakları bana göre dünyanın en iyi şarap bardaklarıdır.

ŞARAP BARDAĞININ 21’İNCİ YÜZYIL KANUNUNU “STEM ZERO” YAZIYOR

Ayrıca şarap bardağının 21’inci yüzyıl kanunlarını bu marka yazıyor.

Sadece bana göre değil, İsa Bal’a göre de öyle.

O bakımdan Kensington Sarayı’nda yapılan ve muhtemelen bir daha yapılmayacak olan bu tarihi yemekte, 1945 bağbozumunun Bordeaux ürünlerinin Stem Zero bardaklarla servis edilmesi, Türkiye açısından da büyük bir başarıdır.

Nude’u yaratan ve bugün de sürdüren herkese teşekkürler.

MİCHELIN FRANSA VE İTALYA ÖDÜL TÖRENLERİNDE DE NUDE

Bir parantez açıp Nude’la ilgili birkaç haberi daha vereyim.

Bu yıl Michelin Rehberi Fransa ve İtalya ödül törenlerinde de sponsor olarak Nude yer aldı.

Fransa ödül töreninde “En İyi Sommelier” ödülünün sponsoru da Nude’du.

Nude son olarak, dünyanın en ünlü içki miksolojistlerinden kabul edilen Giorgio Bargiani ile özel bir kokteyl bardağı tasarladı.

Bugün 3 Michelin yıldızlı birçok restoranda Nude bardakları kullanılıyor.

TARİHİ YEMEKTE İLGİNÇ “DRESS CODE”: SMOKİN ZORUNLU DEĞİL

O tarihi geceye döneyim…

Yemek, Saray’ın Orangerie kısmında bir “Lounge Suit”te verildi.

Burası 1704-1705 tarihlerinde Kraliçe Anne için yapıldı.

Sarayın en prestijli bölümlerinden biridir.

Bugünse dışa açık etkinliklerde ve davetlerde de kullanılıyor.

Burada verilen yemekte beni çok şaşırtan bir şey vardı:

Gönderilen davetiyelerde “smokin şartı” yoktu.

KONUYU BİLEN BİRİNİN YORUMU: ŞATOLARIN YENİ SAHİPLERİNİN FARKI

Oysa İngiliz Sarayı’na ait böyle tarihi bir yemekte insan, smokinli veya “kilt”li bir masa canlandırıyor kafasında.

Konuyu bilen birine sordum.

Yorumu şu oldu:

“Bordeaux’daki o tarihi aristokrat şatoların bugünkü sahiplerinin farkını gösteren bir şey bu…”

KİMDİR 1945 ÜRÜNLERİNİ MASADA İÇEN ŞATO PATRONLARI?

Otuz kişilik masada hangi şatoların patronları vardı?

Hepsinin tek tek ismini öğrenemedim.

Ama şunu öğrendim: Masanın etrafındaki şu şatoların patronlarıymış:

(*) Chateau Mouton Rothschild

(*) Chateau Lafite Rothschild

(*) Chateau Margaux

(*) La Mission Haut-Brion

(*) Haut-Brion

(*) Cheval Blanc

(*) Chateau d’Yquem

Bu şatolar arasında Petrus’un adının olmamasına şaşırdım.

Şarabın bu tarihi gecesi ile ilgili öğrenebildiklerim bunlar.