'Keşfedilmemiş' sıcaklık dönemine giriyoruz!

“Sınırsız içme suyuyla gölgede oturuyorsanız, koşullar hoş olmayabilir, ancak hayatta kalınabilir. Ancak nemli bölgelerde, 34 ila 36 santigrat derece termometre sıcaklıklarına yaklaştığınızda, ne yaptığınızın bir önemi kalmaz. Uzun süre hayatta kalamazsınız."

Bu sözler; NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtiş Gücü Laboratuarı Yöneticisi Colin Raymond’a ait. Dünya'nın iklimi ısındıkça, aşırı sıcak ve nem vakaları artıyor ve bu durum insan sağlığı açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Aşırı sıcak stresi seviyeleri son 40 yılda iki kattan fazla arttı. Colin Raymond, bu eğilimin devam etmesinin beklendiğini söylüyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Temmuz’un ilk haftasının rekor kırarak, en sıcak hafta olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. WMO açıklamasında “Karada ve okyanusta rekor kıran sıcaklıklar, ekosistemler ve çevre üzerinde potansiyel olarak yıkıcı etkilere sahip. Rekor kıran sıcaklıklar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak Dünya’nın sisteminde meydana gelen geniş kapsamlı değişiklikleri vurguluyorlar” ifadeleri yer aldı. WMO İklim Hizmetleri Direktörü Prof. Christopher Hewitt, hava olayı El Nino’nun daha başlangıcında bu tür olağanüstü sıcaklıklar kaydedildiğini vurgulayarak “Bilinmeyen bir dönemdeyiz ve El Nino daha da geliştikçe daha fazla rekor bekleyebiliriz ve bu etkiler, 2024’e kadar uzayacak. Bu, gezegen için endişe verici bir haber” dedi.

WMO, 7 Temmuz’da ortalama küresel sıcaklığın 17,24 santigrat derece olduğunu belirtip bunun, güçlü etkilere sahip El Nino yılı olan 16 Ağustos 2016’daki önceki rekor olan 16,94 derecenin 0,3 derece üzerinde olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği’nin Uzaydan Dünya Gözlem Programı Copernicus da, deniz yüzeyi su sıcaklıklarının hem Mayıs hem de Haziran ayında rekor seviyede olduğu vurguladı. Bu durumun balıkçılığın zarar görmesi, su buzullarının erimesi ve iklim üzerindeki gibi dolaylı etkilerine dikkat çekildi. Antarktika deniz buzulu, uydu gözlemlerinin başlamasından bu yana Haziran ayında ortalamanın yüzde 17 altına, en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki Haziran rekorunu önemli bir farkla kırdı.

■ “Olağanüstü” ve “dehşet verici”

Bilim insanları alarm verirken, küresel sıcaklıkta son dönemde yaşanan artışı "olağanüstü", "dehşet verici" ve "keşfedilmemiş bölge" olarak tanımlamaktan geri durmuyorlar.

Woodwell İklim Araştırma Merkezi'nde kıdemli bir bilim insanı olan Jennifer Francis'e göre, sıcaklık kayıtları yalnızca 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan verilere dayanıyor olsa da, gezegenimiz "neredeyse kesinlikle" en az 100 bin yıl öncesine oranla çok daha sıcak bir döneme giriyor. Francis, şu yorumları yapıyor: "Bu tam da uzun zamandır görmeyi beklediğimiz şeydi. Dünyanın yaşadığı, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün gelişini resmen onayladığı El Niño iklim fenomeni ile birleşen küresel ısınmanın etkileridir.

Dünya fosil yakıtları kullanmaya devam edip, gezegeni ısıtan kirliliği artırdıkça, küresel sıcaklıklar giderek artıyor. Bu da daha yoğun sıcak hava dalgalarının yanı sıra daha aşırı hava koşulları, buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi bir dizi başka etkiye yol açıyor. Bu uzun vadeli ısınma eğilimlerinin üzerine, en önemlileri soğutma etkisi olan La Niña ve ısıtma etkisi olan El Niño olan doğal iklim dalgalanmaları ekleniyor.”