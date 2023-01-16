KGF paketinden en iyiler ve kötüler yararlanamayacak

FERDA BESLİ

BESFİN CEO’SU

Sayın Bakan Dr. Nureddin Nebati tarafından açıklanan yeni Hazine Destekli Kefalet Sistemi, bankaların İçsel Değerlendirmeye Dayalı yaklaşımlarına göre şirketlerin finansal sağlamlığı, borç ödeme davranışı ve teminat ihtiyaçlarına göre tahsis edilecek. Burada vurgulanan İçsel Derecelendirmeye Dayalı (İDD) sistem bankaların kredi başta olmak üzere her türlü alacaklarının Temerrüt Olasılığı (TO) ve Temerrüt Halinde Kayıp (THK) hesaplamasında nitel ve nicel bilgiyi kullanarak riskleri ayırma esasına dayanmaktadır.

Bankanın derecelendirme sistemlerinin, borçlunun ve işlemin özellikleri hakkında anlamlı bir değerlendirme ve risk ayrıştırması yapması, risk hakkında doğru ve tutarlı nicel tahminler üretmesi gerekir. Nicel değerlendirmede şirketlerin mali tablolarından üretilmiş finansal oranlar öne çıkmaktadır.

İçsel Derecelendirmeye göre 5 kategori var.

Kategori 1,” Çok İyi” Bankaların içsel derecelendirme “Rating” metodolojisine göre bu kategoride olan ve Dışsal Rating yapan firmaların (Global rating kuruluşları S&P, Fitch, Moodys ve JCR) BBBveya daha yüksek notuna denk gelen şirketlere verilir. Kategori 2,” İyi” BB+ veya BB nota sahip olan şirketler bu kategoride yer alır. Kategori 3, “ Yeterli” BB- veya B+ nota sahip olan şirketler. Kategori 4, “ Zayıf” B veya C- nota sahip olan şirketler. Kategori 5, “ Temerrüt” D notuna sahip temerrüt durumunda olan şirketler kapsar.

En iyi olan 1 ve en kötü olan 5 (temerrüt durumu) şirketler Hazine Destekli Kefalet Sistemi’nden yararlanamayacaklar. Kategori 2’de olanlar yani “ iyi “ kategorisnde olan firmalara toplam 200 milyar TL kefalet toplamının yüzde 30’u 60 milyar TL kullandırılacaktır. Kategori 3’de olanlar ise kefalet paketinin yüzde 60’ından yararlanacak ve tutar 120 milyar TL olacak. Kategori 4’de olan temerrüde en yakın olan firmalar da kefalet paketinden en az yararlanacak yüzde 10 ve 20 milyar TL. Bundan sonra İDD’ye dayalı yaklaşımların KGF uygulamasında devam edeceğini düşünüyorum. Daha önce şirketlere önerdiğimiz güçlü mali yapı ve bu mali yapıya dayalı finansal rasyolar öne çıkacaktır. Nedir bu oranlar? Örneğin,

Kârlılık Oranları (Brüt kâr, EBİT ve EBİTDA)

Öz Kaynak/ Aktif Toplamı

Finansal Borç / Öz Kaynak

Net Finansal Borç / EBTDA

Faiz Karşılama Oranı

Sonuç olarak şirketlerimizin mali yapısının gücü ve rating’i gün geçtikçe daha da önem kazanmaya başlamıştır.