Kıbrıs’ta müzakere başlarsa Gümrük Birliği modernizasyonu için de çalışma adımları atılır

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Eylül ayının sonlarına doğru ilk bilgiyi gönderdi:

2000 yılında Belçika İş Dünyası Federasyonu’nun (FEB) kurduğu ve her yıl BusinessEurope desteğiyle düzenlenen, iş dünyası ve politika yapıcılarından 2 bin katılımcıyı ve 200’ü aşkın üst düzey konuşmacıyı buluşturan European Business Summit (EBS) marjında “EU-Türkiye Business Summit”i 17 Kasım 2025’te Brüksel’de Egmont Sarayı’nda gerçekleştireceğiz.

Yalçındağ, ilk bilgi notunda toplantıya katılımını bekledikleri bakanları da sıraladı:

Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

DEİK Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın davetiyle bir grup meslektaşımla birlikte dün Brüksel’de, Egmont Sarayı’nda gerçekleşen toplantıyı izledim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle Eylül ayı sonlarında hazırlanan programda “katılımı beklenenler” listesindeki bakanlardan Brüksel’e gelen olmadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantıya canlı bağlanıp konuşmasını yaptı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, yarıdan fazlası yabancılardan oluşan 400 katılımcıya hitaben Egmont Sarayı’nda konuştu.

Avrupa Birliği (AB) tarafında toplantının önemli konuşmacılarından biri AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman oldu. Koopman, Türkiye ile AB’nin aynı coğrafyayı paylaştığını belirtti:

- Türkiye ile AB ülkeleri ekonomileri çok güçlü bir biçimde iç içe geçmiş durumda. Aynı zamanda aramızda tarihi bağlar da önemli rol oynuyor.

Türkiye’nin göç yönetimi ve terörler mücadele konusunda “güvenilir ortak” olduğunun altını çizdi:

- Türkiye, bölgesel istikrara katkı sunan belirleyici bir aktör. Aynı zamanda bölgesel bağlantısallığa da kilit önemde katkı sağlıyor. Türkiye, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması gibi konularda da kilit ülke.

AB ile Türkiye’nin işbirliğini artırma konusunda ortak çıkarlarının olduğuna vurgu yaptı:

- Türkiye ile AB arasında diyalogu geliştirme potansiyeli çok büyük. Özellikle ekonomik ortaklık konusunda ilerleme sağlanması gerekiyor.

Koopman, Gümrük Birliği Anlaşmasının modernizasyonu konusunda şu mesajı verdi:

- Yapıcı angajman devam ederse ve Kıbrıs konusunda müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilerleme görürsek Gümrük Birliği’nin modernizasyonu çalışmaları da yeniden başlar. Bu da AB-Türkiye ilişkilerinin tüm potansiyelinin yeniden şekillenmesine yardımcı olur.

Vize konusunun özellikle iş dünyası açısından önemli olduğunu kaydetti:

- Son dönemde alınan “vize kademelendirmesi” kararı, seyahat edenlere uzun süreli çok girişli vize verilmesine ilişkin daha elverişli kurallar sunuyor.

İş dünyası açısından öngörülebilirlik ve güven konusunun büyük önem taşıdığının altını çizdi:

- Avrupa, sadece siyasi bir proje değildir. Paylaşılan bir birlikte yaşama, ortak refah ve barış vizyonudur. Türkiye ise tarihi geçmişi ve dinamizmiyle bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır.

Türkiye, Çiller Hükümeti döneminde Gümrük Birliği’ne imza atarken, Kıbrıs Rum Kesimine limanlarımızın açılması ihtimalini dikkate alarak bazı çekincelerini ortaya koymuştu.

Kıbrıs Rum Kesimi’ni içine alan AB’nin bugün Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için “Kıbrıs meselesi”ni müzakerelerin “kilidi” şeklinde masaya koyması adil bir tutum mudur?

Ticaretimiz 230 milyar dolara yol alıyor, yatırımın yüzde 70’i AB’den geliyor

TİCARET Bakanı Prof. Ömer Bolat, DEİK bünyesindeki Türkiye-Avrupa İş Konseyleri’nin Brüksel’de “European Business Summit” (EBS) çerçevesinde düzenlediği “AB-Türkiye İş Zirvesi”ne canlı bağlanarak yaptığı konuşmada küresel ticaretin giderek daha öngörülemez hale geldiğini belirtti:

- Ticari anlaşmazlıkların, tek taraflı önlemlerin, artan korumacılığın ve yoğunlaşan endüstriyel rekabetin küresel piyasaları yeniden şekillendirmeye devam ettiği bir dönemdeyiz.

AB’nin, Türkiye’nin en büyük ticaret olduğuna işaret etti:

- Türkiye, AB’nin beşinci büyük ortağı. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 220 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bu yıl sonuna kadar muhtemelen 230 milyar doları bulacak.

Türkiye’nin AB’ye ihracatını irdeledi:

- AB’ye ihracatımız geçen yıl 109 milyar dolara ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Ülkemizin toplam mal ihracatının yüzde 41’i AB’ye gerçekleşiyor.

Türkiye’nin AB için stratejik bir üretim ve tedarik merkezi olmayı sürdürdüğünü vurguladı:

- Ülkemizdeki yabancı yatırımların yüzde 70’i Avrupalı ortaklardan geliyor. Türkiye’deki Avrupa yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren AB şirketlerinin istihdamı 1.2 milyonu buluyor.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi iki taraf için de elzem

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Avrupa İş Konseyleri’nin Brüksel’de “European Business Summit” (EBS) çerçevesinde düzenlediği “AB-Türkiye İş Zirvesi”ne canlı bağlanarak yaptığı konuşmada, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunun önemi üzerinde durdu:

- Üst düzey ticaret diyaloğu, hem Türkiye hem de AB’nin ortak hedefi olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için stratejik bir temel oluşturuyor. AB Komisyonu, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda müzakereleri başlatmak için elinden geleni yapıyor.

Gümrük Birliği’nin 1995’te oluşturulduğunu anımsattı:

- Ancak, 30 yıl sonra küresel ticaret gerçekleri değişmiş ve mevcut çerçeve artık yeni dinamikleri yansıtmıyor. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi adil, öngörülebilir ve ileriye dönük bir ticaret ortamı sağlamak için her iki taraf açısından elzem hale gelmiştir.

Gümrük Birliği’nin kapsamıyla ilgili şu noktaya dikkat çekti:

- Gümrük Birliği’nin kapsamını hizmetler, dijital ticaret, yeşil dönüşüm, uluslararası yatırımlar ve düzenleyici işbirliğini de kapsayacak şekilde genişletmek gerekiyor. Bu, her iki tarafa da yeni fırsatlar sunar, rekabet gücünü artırır.

Bolat, vize konusuna da değindi:

- AB’nin mevcut vize uygulamaları ve Türk ticari araçlarına uygulanan geçiş kotaları önemli darboğazlar yaratmaya devam ediyor. Bu uygulamalar, Türkiye ile AB arasında mal, hizmet ve yatırımın serbest akışını da kısıtlıyor.

Büyük tarafın kaybı daha büyük olur

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Avrupa İş Konseyleri’nin Brüksel’de “European Business Summit” (EBS) çerçevesinde düzenlediği “AB-Türkiye İş Zirvesi”nde AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakeresinin bile 10 yıldır sürdüğüne dikkat çekti:

- O zaman burada yanlış giden bir şey vardır. Bir ortaklıkta kayıp varsa, büyük tarafın kaybı daha büyük olur.

Türkiye ve AB’nin karşılıklı çıkarlar, ekonomik entegrasyon ve istikrar ile refah vizyonuna dayanan köklü, dinamik bir ortaklığı paylaştığını vurguladı:

- AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ederken, Türkiye de AB’nin en önemli pazarlarından biri konumundadır.

Yeşil ve dijital dönüşümün ortak bir gündem sunduğunu kaydetti:

- Türkiye’nin hızla büyüyen yenilenebilir enerji kapasitesi, gelişmiş üretim altyapısı ve dijital yenilikleri, Avrupa’nın ikiz dönüşüm hedefleri için onu ideal bir ortak yapıyor.

Şu çağrıyı yaptı:

- Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi gerçekten derinleştirmek istiyorsak, mal, insan ve hizmetlerin serbest dolaşımını güvence altına almalı ve korumacı yaklaşımlardan kaçınmalıyız.

Küresel ticarette başarı hikayesi yazalım

TÜRKİYE-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Brüksel’de “European Business Summit” (EBS) çerçevesinde düzenledikleri “AB-Türkiye İş Zirvesi”nde Türkiye’nin AB için en güvenilir ortaklardan biri olduğunu vurguladı:

- Türk savunma sanayi ile güçlü ortaklıkların kurulması, stratejik işbirliğimizi güçlendirecek ve bölgesel güvenliğe önemli katkı sağlayacaktır.

Karşılıklı faydaya odaklanmak gerektiğinin altını çizdi:

- Küresel ticaret akışının bozulduğu ve tedarik zincirlerinin yeni sorunlarla karşılaştığı bir dönemde, yeni ticaret yollarının belirlenmesindeki en kritik unsur mesafedir. Birlikte küresel ticarette parlak bir başarı hikayesi yazabiliriz.