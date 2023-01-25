Kılıçdaroğlu, YSK açıklamasına eleştirilere yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bir kez daha aday olmasının hukuka uygun olup olmadığına ilişkin, “Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek? YSK üyelerini atayan kim? Erdoğan. İtiraz edeceğin hiçbir yer yok” açıklamasına gelen eleştirilere CHP Grup toplantısından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “YSK ile ilgili söylediğim bir şey tartışılıyor. YSK’ya güvenmediğimi Mısır’daki sağır sultan duydu. YSK’nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız da YSK gelip, Anayasa’ya uygun karar verecek. Hala bunu öğrenmediniz mi? Hangi kararları alacaklar biliyorum. Eğer YSK’ya güvenseydik sandık güvenliği için çalışmazdık” diye yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Grup toplantısında, HDP’nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olan Anayasa Mahkemesi’ne, “Adalet ilkelerine tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir?“ sözleriyle tepki gösterdi. HDP’nin isteği ile AYM’nin davayı sulandırdığını ifade eden Bahçeli, HDP’nin vakit kaybetmeden kapatılması ve kapısına kilit asılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli’ye yanıt HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan geldi. Sancar, Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’ne dönük sözlerini “şantaj ve tehdit“ olarak değerlendirerek, “AYM’yi tehdit ediyor, diyor ki ‘eğer bu kararı derhal HDP aleyhine almazsanız hainsiniz.’ Şimdi yargıya bundan daha açık tehdit olabilir mi?” dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de “Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir talebi gündemine alıp görüşmesi dahi bize göre Anayasa’ya uygun değil” değerlendirmesi yaptı.

“20 yılda 20 grev yasağı”

Birleşik Metal İş Sendikası tarafından Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş’de alınan grev kararının Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelenmesine CHP’nin İşçi Sendikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan, “Son bir ay içinde yasaklanan grev sayısı 3 oldu” açıklaması ile tepki geldi.

İktidarın 20 yılına 20 grev yasağını sığdırdığını ifade eden Ağbaba, “Bakan sendika hakkına, toplu pazarlık hakkına vurgu yapıyor, Cumhurbaşkanı ise grevleri yasaklamaya devam ediyor. Sayın Bakanı bir kez daha samimiyete ve sözlerinin arkasında durmaya davet ediyoruz” dedi.