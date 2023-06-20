Kilo başına ihracatı 24 dolara kadar çıktı, ‘SUFİİ’ ile ‘girişim’ atağına geçti

KOLEKSİYON Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan ile Yönetim Kurulu Başkanvekili Doruk Malhan, şirketin yönetimini kurucu babaları Faruk Malhan’dan devraldıktan bir süre sonra şu kararı verdi:

- Kurucumuz Faruk Malhan, 50 yılda Koleksiyon Mobilya’yı bugün bulunduğu noktaya ulaştırdı. Bize düşen Koleksiyon Mobilya’nın gelecek 50 yıllık yol haritasını çıkarmak. Bunun için kolları sıvayalım.

Koray ve Doruk Malhan, bu noktada şirketi mevcut durumunu da değerlendirdi:

· Satışlarımızın yüzde 75’i aşkın bölümü kurumsal müşterilere gerçekleşiyor.

· İhracatımız satışlarımızın yüzde 25’ini oluşturuyor.

· Mobilya sektöründe kilo başına ihracat geliri 2.5 dolar iken bizimki 10-11 dolar düzeyinde seyrediyor.

İki kardeş bu veriler ışığında hedeflerini şöyle belirledi:

· Önümüzdeki 10 yılda bireysel müşterilerin satışlardaki payını yüzde 50’ye çıkaracağız. Böylece müşteri portföyünde bir denge oluşacak.

· 5 yılda ihracatımızı yüzde 50’ye yükselteceğiz.

· Kilo başına ihracat gelirinde 24 doları yakaladığımız ürünler var. Bu ürünlerin oranını artıracağız.

Doruk Malhan, ihracat konusunda 9-10 yıl önceye döndü:

- İhracata dönük adımlarımızı atarken yakın coğrafyaya değil de rekabetçi pazarlara odaklandık. Bu zamana kadar ABD ve Avrupa ülkelerinde önemli deneyimler elde ettik. Bu deneyimle yurt dışında büyümeye ağırlık vereceğiz.

Koray Malhan ve Doruk Malhan, Koleksiyon Mobilya’nın geleceğe dönük hedeflerini paylaşmak için bir sohbet toplantısı düzenledi. Doruk Malhan, ABD ve Avrupa’nın en büyük teknoloji ve finans şirketlerinin müşterileri arasında yer aldığını vurguladı:

- ABD, İngiltere ve Almanya’da ürünlerimiz satılıyor. Kısa süre önce Toronto’ya (Kanada) da açıldık. Eylül ayında da Dubai ofisimizi açacağız. Şimdiden Dubai’de Fitch Ratings, Euroclear gibi önemli kurumların projelerini teslim ettik.

Bu yıl açık hava mobilya tasarımlarını kullanıcılarla buluşturduklarını kaydetti:

- Herkesin açık havada daha çok zaman geçirmek istediğiniz görüyoruz. Türkiye, açık hava mobilyalarında dışa bağımlı durumda. Çoğu Güneydoğu Asya’dan ülkemize geliyor. Biz bu alanda bir değer yaratmaya karar verdik. Bu alandaki dış açığı kapatmaya destek olacağız.

Sektörde yeni bir işbirliğine imza attıklarının altını çizdi:

- “SUFİİ-Sustainable Furniture Innovation Investment” (Sürdürülebilir Mobilya İnovasyon Yatırımı) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurmak üzere başvuru süreçlerini tamamladık.

Girişim sermayesi yatırım fonları pazarında yüzde 7 paya sahip Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ile işbirliği gerçekleştirdiklerini bildirdi:

- SUFİİ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeşil ekonomi, yeşil sanayi, yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, biyoteknoloji alanında sürdürülebilir materyal ve hammadde alanlarında yeni bir fikri olan girişimcilere yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Faruk Malhan, 50 yıl önce kurduğu Koleksiyon Mobilya’nın yönetimini bir süre önce ikinci kuşağa emanet edip, sadece tasarıma odaklanma yolunu seçti.

Koray Malhan, babasından aldığı tasarım bayrağını, Doruk Malhan da kardeşiyle birlikte şirketi yönetme çıtasını daha yukarı taşımak üzere kol kola girdi.

Koray ve Doruk Malhan, 5-10 yıllık hedefle değil, gelecek 50 yıla dönük stratejiyle yol almayı benimseyerek çıtayı daha yukarı çıkarmanın işaretlerini vermiş oldu…

Çatıya 4 megavatlık GES kuruyor, 2030’da ‘karbon pozitif’i hedefliyor

KOLEKSİYON Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan, sektörde sürdürülebilirlikle ilgili şu yaklaşımını ortaya koydu:

- Bizim sektörde mobilya zamana karşı direnebiliyorsa sürdürülebilirdir. Bir mobilyanın geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmesi onun sürdürülebilir olduğunu göstermez. İhtiyaca ve görselliğe ayak uyduramayan ürün sürdürülebilir olamaz.

Ortalama bir mobilyanın ömrünün 7 yıl olduğunu belirtti:

- Bizim ürünlerde mobilya ömrü 15-17 yılı buluyor.

Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanvekili Doruk Malhan, Tekirdağ’daki fabrikalarının çatısına güneş enerjisi sistemi (GES) yatırımı yaptıklarını bildirdi:

- 4 megavatlık GES devreye girdiğinde elektrik ihtiyacımızı önemli ölçüde karşılayacak. Ayrıca binek ve ticari araç filomuzu adım adım elektrikliye çeviriyoruz. Şu anda elektrikli araç oranı bizde yüzde 40’ı buldu.

2030 yılı hedefine işaret etti:

- 2030 yılında “karbon nötr” olmayı, hatta pozitife geçmeyi hedefliyoruz.

Ofisi yanınızda taşıyabilecek özel ‘çanta’ geliyor

KOLEKSİYON Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan, modacı Arzu Kaprol ile üzerinde çalıştıkları “çanta ofis” projesine değindi:

- İnsanlar ofislerini gittikleri yere taşımak isteyecekler. Biz de bunu dikkate alarak yeni tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Modacı ve kumaş üzerine çalışmaları olan Arzu Kaprol ve mimar Melike Altınışık ile işbirliği yapıp “ofis çanta” kurguluyoruz.

Çantanın bilgisayarı, telefonu şarj özelliği olacağını belirtti:

- Çanta, aynı zamanda insanı soğuktan koruyabilecek alan yaratmayı sağlayabilecek. – 40 derecede bile koruma özelliği olacak. Depremde güvenli ortam oluşturabilecek.

Çantanın Ar-Ge çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını bildirdi:

- Çok yakında ilk üretimi gerçekleştireceğiz.

Çay bardağı ile bilinirlik arttı

KOLEKSİYON Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doruk Malhan, kurucuları Faruk Malhan’ın çay bardaklarını ilk tasarladığı günlere uzandı:

- “İstanbul” adlı ilk çay bardağı serimiz vitrine çıktığında ülkemizin nüfusu 70 milyondu. O dönemde yıllık toplam çay bardağı satışı 500 milyon adetti.

Çay bardakları ile Koleksiyon’un bilinirliğinin arttığını kaydetti:

- “Hayatın her anında olmak” için şimdi yeni bağlar üzerinde de çalışıyoruz.

İlk paya dönüşebilir tahvili 2018’de biz ihraç etmiştik

AKFEN GYO Sertaç Karaağaoğlu, Sasa ile ilgili yazımdaki bir ayrıntı konusunda mesaj gönderdi:

- Yazınızda paya dönüşebilir ilk tahvili 2021 yılında Sasa Polyester’in ihraç ettiğini belirtmişsiniz. Halbuki ilk ihracı Akfen GYO 2018 yılında gerçekleştirdi.

Karaağaoğlu’na şu yanıtı verdim:

- Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve danışmanı, Borsa İstanbul eski Başkanı Prof. İbrahim Turhan ile sohbette Akfen GYO’nun çıkardığı tahvili anımsattım. Prof. Turhan, “O farklı” dedi. Eski Borsa İstanbul Başkanı olduğu için “Bir bildiği vardır” diye düşündüm.