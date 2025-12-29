Kimi yüzde 4.976 çıktı kimi yüzde 75 geriledi

BIST Tüm Endeksi’nde yılbaşından bu yana 314 hisse değer kazanırken, 5 hisse %1.000’in üzerinde yükseldi. TRHOL %4.976 ile en üstte. Buna karşın 219 hisse değer kaybetti. Borlease Otomotiv’in kaybı %75’i aştı.

Borsada yıl sonuna yaklaşılırken yatırımcılar da yıllık muhasebelerini yapıyor. 2025 yılı yatırımcılar için yatayda dalgalı bir seyir izledi. Yılın ilk yarısında yatay seyir, ikinci yarının ilk iki ayındaki yükselişin ardından yine yataya dönüş. Yılı kurtaran temmuz ve ağustostaki çıkış oldu. BIST Tüm Endeksi 26 Aralık verileri ile yılı %25,21 artışla tamamladı. Endekse dahil 552 hisse senedinden 314’ü yükselirken 219’u değer kaybetti. Yılbaşından bu yana %1.000’in üzerinde yükseliş kaydeden 5 hisse bulunuyor.

Yılın en fazla kazandıranı

Önceki ünvanı Dagi Yatırım Holding olan Tera Finansal Yatırımlar Holding, yılın ilk günlerinde ortaklık yapısında değişiklik, geri alımlar ve ağustos ayında unvan değişikliğiyle ilgiyi canlı tuttu. Şubattan itibaren yüksek bir ivmeyle çıkarken yılbaşından bu yana %4.976 yükseldi. Yılın en fazla yükselen ikinci hissesi Tera Yatırım %2.462’in üzerine çıktı. Temmuz 2024’te 2,59 TL’den başlayan hareketi geçtiğimiz haftaya kadar yüksek bir tempoyla sürdü. 19 Aralık’ta en yüksek 343,75 TL’yi test etti. Son beş işlem gününde ise üst üste taban olurken haftayı %40,85 düşüşle kapattı.

En fazla kaybettiren

Ekim 2023’te borsaya açılan Borlease Otomotiv, yıl başından bu yana %75,43 geriledi. Temmuzdan itibaren artan fiyat, kasımda en yüksek 33,16 TL’ye çıktı. Buradan gelen sert satışlarla hızla gerilerken halka arz seviyesinin altına indi. Dokuz aylıkta 1,6 milyar TL dönem sonu zarar açıklayan firma, borçlarını yeniden yapılandırmak için Halkbank’a başvurdu.

ZEYNEP'E SOR

ALTIN AL SAT MI, AL TUT MU?

Altın al sat; kısa fırsatlar, likidite, hızlı getiri, esneklik, aktif kontrol. Zamanlama riski, makas maliyeti, stres, hata riski, sürdürülemezlik.

Altın al tut; değer saklama, enflasyon koruması, basitlik, düşük maliyet, rahatlık. Getiri belirsizliği, fırsat kaçırma, uzun bekleme, alternatif maliyet.

Yeni iş bağlantılarında sorun yok. Baskı fi nansman ve parasal kalemlerden kaynaklanıyor

Aksa Enerji açıkladığı iş bağlantılarına rağmen neden kârı düşüyor?/ Göksel Fırat

Göksel, Aksa Enerji’nin yeni iş yatırımları, büyüme kapasitesini artıran gelişmeler olsa da bu tür girişimlerin kâra etkisi gecikmeli olur. RES ve GES projelerinde sözleşme imzası ile nakit yaratımı arasında lisans, yatırım, kurulum ve devreye alma gibi zaman alan aşamalar bulunur. Aksa Enerji, dokuz aylık dönemde gelirini %8, esas faaliyet kârını %46 artırdı. Operasyonel tarafta kârlılığı güçleniyor. Ancak net parasal pozisyon kaybının %167 artması neticesinde operasyonel kârdaki artışı net kâr tarafında fazlasıyla baskılıyor. Kâr düşüşü iş bağlantılarının zayıfl ığından ziyade, finansman ve parasal kalemlerden kaynaklanıyor.

Fonların satışları, kâr realizasyonu ya da ağırlık azaltma gibi farklı gerekçelere dayanabilir

İş Yatırım hissesinde fonların satış yapmasının belli bir sebebi var mı?/ Fatih Söyler

Fatih, İş Yatırım hissesinde 51 fon pozisyon alırken son bir ayda sayı 48’e geriledi ve ellerindeki payları %3,4 oranında azalttılar. Fonların pozisyon azaltması, tek bir olaya bağlanabilecek belirgin bir gerekçeden ziyade portföy yönetimi dinamikleriyle açıklanabilir. Şirket, dokuz aylıkta gelirini %34 artırırken net kârını yatayda tuttu. Buna karşın esas faaliyet kârı %12, FAVÖK de %9 geriledi. Hacim artışına rağmen kârlılık ivmesinin zayıfl adığı bir dönem söz konusu. Fonların satış işlemleri ise çoğu zaman senaryo bazlı kâr realizasyonu, sektör ağırlığını azaltma ya da alternatif getiri gibi yeniden dengeleme anlamına gelebilmekte.

YATIRIM FONLARI

ESG fonu, sürdürülebilirlik temasıyla %15 kazandırdı

Aktif Portföy’ün yönettiği ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon (ESG), ağustostan bu yana yatay bir büyüklükle hareket ediyor. Aralık sonu itibarıyla 104,1 milyon TL büyüklüğü ile yatay seyrini sürdürdü. Portföyün %39,74’ü hisse senetlerinden, %25,02’si yabancı BYF’lerden, %17,17’si özel sektör dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Nakit giriş ve çıkışları sınırlı. Bu durum yatırımcısının hareket etmediğini işaret ediyor. Aralık itibariyle yatırımcı sayısı 80 düzeyinde bulunurken %5,61 doluluk oranına sahip. Fon, ESG kriterleri yüksek yerli ve yabancı şirketlere ve bu temaya uygun borçlanma araçlarına yatırım yapıyor. Sürdürülebilirlik temasıyla getiri arayan yatırımcılara yönelik konumlanıyor. Son beş yılda getirisi %251,76 seviyesinde gerçekleşirken, altı ayda getiri %14,59 düzeyinde kaldı.

TAHVİL

Turknet İletişim, TLREF + %2,5 faizle 250 milyon TL borçlandı

Turknet İletişim, nitelikli yatırımcılara yönelik 26.12.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+2,5 olarak belirlendi. 350 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 11.12.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%2,5 YILLIK FAİZ

26 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %37,87 seviyesinde bulunuyor. Turknet’in verdiği %2,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFTURKA2611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NATURELGAZ

Kazandığı ihalenin imzası atıldı. Trakyagaz’a 5 yıllık sıkıştırılmış doğal gaz tedarik edecek

Naturel Gaz, Trakyagaz tarafından Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi kapsayan şehirler için düzenlenen Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) satın alım ihalesini kazandığını ve tedarik sözleşmesini imzaladığını belirtti. Anlaşma kapsamda, Trakya Bölgesindeki 23 farklı yerleşim yerine 2026– 2030 yılları arasında toplam 57,35 milyon Sm3(yaklaşık 610 milyon kWh) CNG satışı gerçekleştirecek. CNG, boru hattı altyapısının ulaşmadığı bölgelerde doğal gaz kullanımını mümkün kılan, taşınabilir ve çevreci bir enerji çözümü olarak öne çıkıyor. Düşük karbon emisyonu ve yüksek enerji verimliliği sayesinde hem sanayi hem de konut kullanıcıları için sürdürülebilir enerji alternatifi olarak dikkat çekiyor. Naturel Gaz’ın aldığı iş operasyonel gücünü ve rekabet avantajını güçlendirecek.

E-DATA TEKNOLOJİ

Çinli firmayla Türkiye distribütörlüğü anlaşması imzaladı. Faaliyet alanını genişletmek istiyor

E-Data, sanal makinelerden bulut ortamlarına kadar kritik iş yükleri için yedekleme ve kurtarma çözümleri sunan Çin merkezli Vinchin ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Vinchin’in birleşik yedekleme platformu, Türkiye pazarında E-Data tarafından sunulacak. Anlaşmayla, E-Data’nın ürün portföyü veri koruma ve iş sürekliliği tarafında genişleme imkanı bulacak. Yedekleme ve kurtarma yazılımları, artan veri hacmi ve mevzuat nedeniyle BT altyapılarının temel bileşenleri arasında yer alıyor. Kurumlar, çoklu ortamları kapsayan tek platform çözümlerle operasyonel sürekliliği sağlamayı hedefl iyor. Distribütörlük modeli, yazılım üreticileri için yerel pazara hızlı erişim sağlarken, dağıtıcı firmalara da lisans ve bakım geliri yaratıyor.

DOF ROBOTİK

Siber güvenlik ve turizm alanında çift yönlü yatırıma gidiyor. Gelir çeşitliliği hedefliyor

Dof Robotik, yıl bitmeden iki önemli yatırımda bulundu. İlki, Grizzle Siber Güvenlik’in %51 payının 44.621.850 TL bedelle; ikincisi de Kapadokya’daki 3.522 m2 büyüklüğündeki arsanın 44 milyon TL’ye satın alınması. Firma, Avanos’ta entegre bir konaklama ve yüksek teknoloji eğlence merkezi kurmayı hedefl iyor. Proje için yaklaşık 20 milyon dolar yatırım planlıyor. İki yatırım, Dof Robotik’in teknoloji geliştiren şirket yapısının dışında, farklı sektörlere açılımını işaret ediyor. Girişim sermayesiyle dijital güvenlik alanında güç kazanmayı hedefl erken, aynı zamanda turizm alanına yönelik yatırımıyla da hem fiziksel hem dijital alanda entegre bir büyüme modeli benimsemeyi amaçlıyor. Yatırımlar firmanın gelir çeşitliliğini sağlaması açısından potansiyel niteliği taşıyor.