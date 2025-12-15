Kiranın ağırlığı ve enflasyon hesabı nasıl değişecek?

2026 yılıyla birlikte TÜFE ağırlıklarını belirleme yöntemi Eurostat’a uyum çerçevesinde kökten değişecek. TÜİK bu konuda ilk açıklamayı çok önce, 30 Ekim’de yaptı zaten. Değişecek olan neydi; TÜFE ağırlıkları şimdiye kadar hanehalkı bütçe anketi esas alınarak belirleniyordu, 2026’dan itibaren ise ağırlıklar belirlenirken GSYH hanehalkı nihai tüketim harcamalarındaki ağırlıklar esas alınacak.

Bu bilgiye itirazı olan var mı, yok; olamaz zaten.

Peki itiraz neye; ağırlık belirlemedeki yöntem değişikliğinin özellikle kiranın TÜFE’deki ağırlığını aşağı çekecek olmasına.

Buna niye itiraz ediliyor peki?

Bu konuda, yani kiranın ağırlığının düşeceği konusunda şimdiden bir şey söylenemezmiş, çünkü ağırlıklar henüz belli değilmiş. Bunu dile getiren ve “Kiranın ağırlığı düşecek” diyenlere şiddetle karşı çıkanlar var.

Ağırlıkların henüz belli olmadığı doğru ama eldeki verilerden dört işlem yaparak bir sonuç elde edilemez mi, pekâlâ edilir, biraz gayret gösterenler için bu çok kolay. Bu konuda biraz da mantık yürütmek gerekiyor tabii ki, yürütebilenler için!

“Kiranın ağırlığı düşmez de düşmez” diye, “Ağırlık düşecek şeklinde şimdiden kesin yargıya varılamaz” diye ayak direyenler ve adeta cansipârâne bir şekilde bu görüşü savunanlar… Peki ısrarla “Düşmez” demek yerine bir araştırma yaptınız mı, bu konuyu üç beş kişiye sordunuz mu, yoksa ezbere mi konuşuyorsunuz? Büyük ekonomist olduğunuza göre herhalde bir bildiğiniz vardır!

TÜİK’ten çok TÜİK’çi!

Birileri ısrarla “Nereden çıktı bu ağırlığın düşeceği” diyor ya, hadi ben ve benim gibi bu konuya kafa yoran herkes baştan sona yanlış hesap yaptı.

İyi de TÜİK’in bu konuyla ilgili yetkilileri “Evet kiranın ağırlığı düşecek” diyor. Bu kulaklar o açıklamayı yerinde ve birinci ağızdan duydu.

Hangisi bozacı, hangisi şıracı pek belli olmayan birileri birbirlerini destekler nitelikle paylaşımlarla bu konuda kafa yoranları, hesaplama yapanları itham etmekten geri durmuyor. Bu kişiler, “Benim bildiğim kadarıyla” diye başlayıp “TÜİK olsa olsa konut grubunun ağırlığının düşeceğini söylemiş olabilir, kira denmemiş” diyebiliyor.

Ama dendi, “Kiranın ağırlığı düşecek” dendi; ne olacak şimdi? Bu beyler, “Bildiğim kadarıyla” diye başlayarak basın mensuplarının ve finans kesimi temsilcisinin duyduğunu ve yazdığını yalanlamaya kalkışıyor.

Ben birinci ağızdan duydum, ya siz?

İnsanların isminin önünde profesör ya da iktisatçı yazması onların bu alanda her şeyi bildiğini göstermez. Zaten hiç kimse her şeyi bilemez. Ama kendini bilen, bilgiye saygı gösterir.

Bu kişiler çıkıp “Kiranın ağırlığının düşeceğini henüz söylenemez” diyorlar ya. Acaba bu yargıya nasıl vardılar ya da bu bilgiyi nereden aldılar?

Ben söyleyeyim, hiçbir yerden!

Hiçbir yerden, çünkü ortada böyle bir bilgi yok, olamaz da zaten; yani kiranın ağırlığının düşmeyeceği şeklinde bir bilgi olamaz. Kiranın ağırlığının düşeceğini ben söylemiyorum ki, bizzat TÜİK yetkilileri söy-lü-yor!

TÜİK yetkilileri 9 Aralık Salı günü düzenledikleri bilgilendirme toplantısında bunu açık açık dile getirdi. Ama düşüşün oranı bilinmiyor, o doğru.

Bu beşinci yazım

Bir de bu konunun son günlerde fazla gündeme getirildiği gibi bir ima var.

Sakın bu konuyu son günlerde izlemeye başlayan ve gördüğü birkaç haber ve yorumdan dolayı geçmişte ne yazıldığını atlayanlar olmasın!

Bu, TÜFE’deki kiranın ağırlığının düşeceği konusundaki benim beşinci yazım. Bu konuyu yazan elbette başkaları da oldu. Yazılarımın tarihlerini ve başlıklarını sıralayayım da başkaları gibi benim de bu konuya daha önce defalarca eğildiğim bilinsin.

■ 12 Kasım: “TÜFE’deki hesaplama değişikliğiyle enflasyon sanki daha düşük görünecek.”

■ 13 Kasım: “TÜFE’de yeni ağırlıklar belirlenirken kira ne olacak?”

■ 27 Kasım: “Enflasyonda asıl kavga gürültü seneye kopacak.”

■ 10 Aralık: “2026’da kiranın ağırlığı düşecek, enflasyon da daha düşük görünecek.”

Bir de bu yazı, konuya beş kez değinmiş durumdayım.

Peki “Kiranın ağırlığı düşmeyecek korosu” bugüne kadar ne yaptı? Kendini ekonomist olarak görenlere düşen bir görev vardır. Geniş halk kitlelerini ilgilendiren böyle bir konuda kuşkucu davranmak ve “Kiranın ağırlığı düşerse enflasyon ne olur” diye kafa yormak. Bu yapılacağına “Ağırlığın düşeceği de nereden çıktı” diye kestirip atmak ve bu konuda kafa yoranları da itham etmek nasıl bir anlayışın sonucudur?

Ben ve benim gibi bu konuyu günlerdir irdeleyenler kadar duyarlı yaklaşmayın bu konuya, hele hele TÜİK’in toplantısını izlemek için ta İstanbul’dan günübirlik kalkıp gelen arkadaşlar kadar çaba hiç sergilemeyin, sonra da itham üstüne itham.

Sahi niye? Sizin amacınız geniş kitleleri çok yakından ilgilendiren bu konuyu irdelemek olmayabilir. Ama en azından susmayı bilin, bu konuda emek verenleri, halkı bilgilendirmeye çalışanları yalanlamaya kalkışırken de dikkatli olun!

“Bir şey incelemeden yorum yapanlara gelsin!”

Yalanlama çabasında her ne kadar isim geçmiyorsa da kastedilenlerden biri de benim, çünkü bu konuda şimdiye kadar dört yazı yazdım. En detaylı hesaplamayı içeren yazım bu köşede daha 10 Aralık’ta yer aldı. Konuyu CNBC-e’de 11 Aralık’taki 4’te Ekonomi programında da yine çok detaylı olarak izah etmeye çalıştım.

İthamlarda ismim geçmediği için ben de isim vermeyeceğim ama bu yazı, hem o kişileri bilgilendirme amaçlı bir yazıdır, iyi okurlarsa öğrenebilirler, hem de bir uyarı yazısıdır!

“Ben emin değilim, demek ki öyle değil” mantığıyla açıklama yapmak yakışık almıyor!

Bu tür açıklamalar, ben de dahil o toplantıda bulunan ve neyin ne olduğunu bizzat TÜİK yetkililerinden duyan herkese saygısızlık.

Herkes kendi bildiği işi yapsın, bıraksınlar biz de gazeteciliğimizi yapalım.

Hele hele radyoda istek şarkı mı çaldırıyorsunuz ki “Bu da bir şey incelemeden yorum yapanlara gelsin” diye paylaşımlar yaparak birbirinize omuz veriyorsunuz!

Yazımın ikinci bölümünü okuyun, bakın bakalım bir şeyler inceleyip mi, yoksa sizin gibi kulaktan dolma bilgilerle mi yazı yazıyoruz.

Kiranın ağırlığı işte böyle düşecek

Kiranın ağırlığında yaşanacak düşüşü bu kez tane tane ve daha detaylı anlatacağım. Konuyu zaten bilenler bilgi tazelemesi olarak görsün, bilmeyen ya da anlamayanlar ise bilgi edinsin…