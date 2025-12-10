KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Erhüman kararlı; 'KKTC’nin Türkiye’deki imajı değişecek...'

KKTC’nin sadece iki ay önce seçilen yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın öncelikleri, seleflerine göre çok farklı; Erhürman, öncelikleri arasına KKTC’nin Türkiye’de ve tüm dünyadaki imajını değiştirmeyi koyduğunu açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, casinolar ve kara para ile anılan KKTC’nin bu imajını değiştirmek için, özellikle Türkiye halkını hedef alan bir “re-lansmana”, yeni bir tanıtıma ihtiyaç olduğunu söyledi ve ekledi; “KKTC casino, kara ile anılıyor. Evet bu konuda sorunlar vardır. Ancak KKTC de bundan ibaret değildir” dedi. Erhürman’ın projesi sadece “imajla” da sınırlı değil. KKTC’de aynı zamanda ekonomiden, kurumsal yapıya kadar pek çok değişikliğe gidileceğinin ipuçlarını da veren Erhürman, “yeni düzen, salt kara para, salt vergi ile ilgili değil. Hem iç, hem de dış ilişkiler açısından yeni bir düzene ihtiyaç var” mesajı verdi.

Erhürman’ın “yeni KKTC” için öngördüğü önlemler kendi anlatımıyla şöyle; ■ Kayıtdışılıkla mücadele edilecek. Ada’da yeterli gelir kaynağı var. Kayıtdışı, kayıt içine alınırsa, devletin gelirleri de artacaktır.

■ Bu çerçevede gerekirse, vergi oranları düşürülerek kurumlar ve bireylerin “vergi ödeme iştahı arttırılacak”. Erhürman bu konudaki yaklaşımını, “daha az vergi oranı, daha az vergi geliri anlamına gelmez” ifadesiyle açıkladı. Vergi oranı düşürülürken, diğer yandan da vergiden kaçanlar için ağır cezalar ortaya konulursa, devletin gelirinin artacağını hesaplıyor Erhürman.

■ Hayat pahalılığı çok ciddi bir sorun olduğunu söyleyen, son dönemde hayat pahalılığı nedeniyle Ada’da kuzeyden güneye kayan çok ciddi bir ekonomik akış yaşandığını ifade eden Erhürman, buna “black friday” indirimlerini örnek gösterdi.

Erhürman, “Black Friday günü pencereden bakınca, Metehan sınır kapısında güneye geçmek için uzun kuyruklar gördüm. Bu, kdv kaybı demek, akaryakıt sarfiyatı demek, zaman harcanması demek. Sadece dış politika değil, KKTC’nin yapısal sorunlarının da düzeltilmesi gerekiyor” diye konuştu.

İLAHİYAT KOLEJİ MESELESİ VE DEVLETİN KURUMSAL YAPISININ DÜZELTİLMESİ

■ KKTC’nin kurumsal yapısındaki sorunların da düzeltilmesi gerekiyor KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı’na göre. Buna örnek olarak da KKTC’de, bir yerinden Türkiye’nin de dahil olduğu İlahiyat Koleji meselesini göstermek mümkün. Türkiye ile KKTC arasında ikinci ilahiyat koleji kurulmasına ilişkin anlaşmanın iki yıl önce imzalandığını, ancak Cumhurbaşkanı onayına iki yıl sonra geldiğini, bu arada Cumhurbaşkanı değiştiğini hatırlatan Erhürman, bu tip uluslararası anlaşmaların müzakerelerine Cumhurbaşkanı’nın da dahil edilmesi gerektiğini hatırlattı. Bu nedenle ilahiyat koleji anlaşmasını KKTC Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiğini anlatan Erhürman, buradan gelecek karara göre hareket edeceğini söyledi.

Erhürman’ın açıklamalarında, KKTC’deki mevcut yarı başkanlık sisteminin yarattığı yapısal sorunlara atıf yaptığının ipuçları mevcut; KKTC’de Cumhurbaşkanı Erhürman Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden gelirken, mevcut hükümet Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi üçlü koalisyonundan oluşuyor. KKTC’de hükümet tarafından geçen hafta çıkartılan casinoların online erişime de açılmasına olanak sağlayan düzenleme de, Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasında yeni bir kriz olmaya aday. Erhürman, casino meselesinde görüşlerini cumhurbaşkanı seçilmeden önce, ana muhalifet lideriyken çokca dile getirdiğini, sınırsız casino sayısına karşı olduğunu belirterek, yeni “online düzenlemeye” de soğuk durduğunu şu sözlerle ifade etti; “Benim zaten casinolar konusundaki duruşum belli. O konuda çok net ve sert olduğum bilinir. Online casino konusunda ise çok daha sert bakıyorum.” Erhürman, henüz hükümetin çıkardığı online casino düzenlemesini tam olarak incelemediğini, ancak yeterli bilgiye sahip olduğunda önce hükümetle diyalog kurarak çözmeyi deneyeceğini, bir uzlaşma olmazsa durumu halka anlatacağını, ayrıca hukuki yollara başvurmaktan da çekinmeyeceğini söyledi.

■ KIBRIS, GÖRÜŞME SÜRECİNDE ÇOK UMUTLU DEĞİL

Erhürman’ın açıklamaları, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs sorununa ilişkin görüşme sürecinden çok umutlu olmadığını da ortaya koydu. Erhürman, Kıbrıs meselesinin sadece Ada’daki iki toplumun meselesi olmadığını, üç garantör ülkenin, hatta tüm bölgenin de dahil olduğu bölgesel bir mesele olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs sorununun çözümü için iki modeli ortaya koyduğunu söyleyen Erhürman, bunlardan ilkinin çözüme ilişkin BM şemsiyesi altındaki müzakereler olduğunu söyledi. Ancak müzakereler sürerken Ada’daki iki halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi Selamburn metin yap de adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı, bunun için güven arttırıcı önlemleri içeren 10 maddelik planını hatırlattı. Perşembe günü Rum Lider Hristodulidis ile görüşmede bu 10 maddelik planı da masaya taşıyacağını anlatan Erhürman, bu maddeler içinde Metehan sınır kapısındaki kuyruklara son vermek için ek kontrol noktaları konulması, hellimin uluslararası tescili, ara bölgede solar enerji sistemi kurulması ile Rum ve Türk gençlerinin karşılıklı spor müsabakaları yapabilmesi gibi basitçe adım atılabilecek konular olduğuna da dikkat çekti.