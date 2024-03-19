HABER ANALİZ / BİST KOBİ ENDEKSİ

KOBİ’ler borsayı üçe katladı, şimdi ne olur?

BIST KOBİ Endeksi’ndeki hisseler yıllık %239 getiri sağladı ve %72,38 olan BIST 100 Endeksi getirisini üçe katladı. Şimdi yatırımcılar için tercih zamanı.

BIST Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Endeksi, son bir yılda borsa getirisini üçe katladı. Endeks kapsamındaki beş hisse, bir yıl içinde %500 ile %900 arasında artış gösterdi. Bu şirketlerin piyasa değerleri, yıllık kârlarının yirmi katını aşarak işlem görmekte. Politeknik Metal’in hisse değeri son bir yılda %953, Bayrak Taban Sanayi’nin %871, Selçuk Gıda’nın ise %807 oranında arttı. BIST KOBİ Endeksi’nde 46 hisse bulunuyor.

Bu şirketlerin ortalama halka açıklık oranı %31. Endeks dahilindeki hisselerden 5’i alt pazarda, 34’ü ana pazarda ve yalnızca 4’ü yıldız pazarda işlem görüyor. Yıldız pazarda işlem gören hisseler; Say Yenilenebilir Enerji, Bosch Fren Sistemleri, Politeknik Metal ve Oncosem Onkolojik Sistemler. Tabi unutmamak gerekir ki geçmişte gerçekleşen yükselişlerin ileride de devam edeceğinin güvencesi yoktur. Bu nedenle BIST KOBİ Endeksi hisselerinde değerleme oranları aşırı yükselen hisselerde temkinli hareket edilmesinde fayda var. Değerleme oranlarında dikkat çekenler BIST KOBİ Endeksi’nde, fiyat/ kazanç oranı 15’in altında ve piyasa değeri/defter değeri oranı 5’in altında olan 7 şirket bulunuyor. Bu şirketler RTA Laboratuvarları, Park Elektrik Madencilik, Oylum Sınai Yatırımlar, Makina Takım, Gediz Ambalaj, Altınyağ Madencilik ve Enerji, Fade Gıda.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● Alves Kablo (#ALVES), Artemis Halı (#ARTMS), Mogan Enerji (#MOGAN) halka arz ivmesiyle çıktı. ● Akfen Yenilenebilir Enerji (#AKFYE): Hacimde artışla Bollinger’ın üst sınırını kırdı. ● Karsan (#KARSN): On iki haftalık yükseliş eğilimi, hacimdeki artışla destekleniyor. ● Mavi (#MAVI): Beş haftalık yatay seyirden sonra ivme kazanarak dört yıllık yükselişini sürdürdü. ● Türk Traktör (#TTRAK): Beş yıllık yükseliş serüvenine, son dört aydaki ivme ile devam ediyor.

NEDEN DÜŞTÜ?

● Akçansa (#AKCNS): Altı aylık yatay seyirden sonra düşüş yaşanıyor; zayıflık gözleniyor. ● T.S.K.B. (#TSKB): Yedi aydır süren yatay trendin ardından %10,57’lik aylık düşüşle zayıf. ● Şekerbank (#SKBNK): Zayıf performansını sürdürüyor, son çeyrekte %37,28 düşüş yaşadı. ● Eczacıbaşı Yatırım (#ECZYT): Dört aydır devam eden düşüş, 200 günlük ortalamaya ulaştı. ● Zorlu Enerji (#ZOREN): Yıllık güçlü seyre karşın, 4 haftalık düşüşle 50 günlük ortalamada.

NE OLDU?

● CDS “Türkiye’nin Kredi Risk Primi” 306,7 Seviyesinde. ● Yabancı takas oranı %36,25 oldu. ● JPMorgan ve Goldman Sachs , Fed’den 2024 yılında beklediği toplam faiz indirimi miktarını 125 baz puandan 75 baz puana düşürdü. ● 15 Mart haftasında Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 346 binden 8 milyon 39 bin’e geriledi. ● Fitch 17 Türk bankasının kredi notlarını yükseltti. ● Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: KGYO, MERKO, ANSGR, BJKAS, AKMGY ● Yabancı payı 5 gündür sürekli azalanlar: MIPAZ, PKART, HEKTS, KLGYO, IHGZT

NE OLACAK?

● 21 Mart Perşembe günü ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması izlenecek. ● FED’in faiz kararı öne çıkacak. ● 21 Mart, TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı izlenecek. ● Fed’in 19-20 Mart’ta faiz kararı takip edilecek. ● MLP Sağlık’ın bilançosu açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

DÜŞÜK RİSK Mİ, YÜKSEK RİSK Mİ?

Düşük Risk; az dalgalanır, sabit getirilidir. Tahvil, bono ya da istikrarlı büyüyen sektörlerdeki hisseler olabilir. Kısa vadede, riskten kaçınanlara uygundur. Yüksek Risk; dalgalanma yüksektir. Kayıp olasılığı fazladır. Uzun vadede risk alanlar için uygundur.

Fon bir yatırım aracıdır. Ehil kişilerce yönetilmesi şansındır. Ama bu sakın takibi bırakmanın gerekçesi olmasın

Fonların riskleri nelerdir? Fon alırken ve aldıktan sonra neler yapmalıyız? / Demir Osman

Demir, fonlar nihayetinde bir yatırım aracıdır. Hisse senedinden farkı, bünyesinde çeşitli yatırım araçları barındırmasıdır. Portföyünün profesyoneller tarafından oluşturulup yönetilmesi ise en önemli yanıdır. Ancak, her yatırım aracı gibi, fonlar da bazı riskler taşır. Bu nedenle alırken, hedef ve beklenti ile kaldırabileceğin risk seviyesini bilmelisin. Düşük riskten yüksek riske her derecede fonlar bulunuyor. Kendini tanıman, hangi fon türünü seçeceğini belirlemeni sağlayacaktır. Düşük riskli fonlar sabit getiri sağlarken, yüksek riskli fonlar daha yüksek getiri potansiyeli taşır. Ancak, bu getiri, beraberinde daha yüksek riskle gelir. Tercihte bulunurken beklentine uygun içerikte olup olmadığına bakmalısın. Ayrıca geçmiş performansı ile yönetim ücretleri de dikkat etmen gereken bir diğer husus. Aldıktan sonra da piyasa yönelmine bağlı olarak fonda değişikliğe ya da ayarlamalarda bulunman gerekebilir. Bunun için ekonomik göstergeleri, sektörlerdeki gelişimi ve piyasa haberlerini takip etmelisin. Fonun performansını etkileyecek faktörleri değerlendirmelisin.

Kârda yavaşlama, yansımasını fi yat düşüşüyle gösterdi. Büyümenin güçlenmesi fiyatı destekler

GWIND ile ilgili detaylı analizinizi ve değerlendirmenizi yapabilir misiniz? / Ali ihsan Karahan

Ali İhsan, son yıllarda enerji sektörüne yönelik ilgi hayli fazla. Bu da sektördeki hisselere ciddi primler yaptırdı. Galata Wind Enerji bu şirketlerden birisi. Şirket, rüzgar enerjisi odaklı yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet yürütüyor. Bu alanda yaptığı yatırımlar ve projeler, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini korumasına imkan veriyor. Özellikle 2022 yılında ciddi bir gelir ve kâr büyümesi sağlarken bunun yansımasını zaten hissenin fiyatında gözlemek mümkün oldu. 2023’ün ikinci yarısında başlayan kârda yavaşlama hissenin fiyatında da düşüşün habercisi oldu. Yenilenebilir enerji, henüz genişleme potansiyeli hayli yüksek bir sektör. Önemli olan şirketin yakaladığı ivmeyi artırarak sürdürebilmesi. Sektörde konumlanmayı başaranların ileriye dönük pazardan alacakları payın da artması mümkün. Galata Wind Enerji, rüzgar enerjisini merkezine koymuş olsa da güneş enerjisi pazarında da yer alıyor. Dahası oluşan kârı hissedarıyla paylaşması temettü yatırımcısının ilgisini çeken bir unsur. Temettü politikasında bir değişim olmaması halinde kâr payı vermeye devam etmesi ve büyümesini sürdürmesi ilgiyi canlı tutacak noktalar olacaktır.

YATIRIM FONLARI

Sağlık temalı fonlar kazandırıyor mu?

Sağlık temalı fonlar enflasyonun üzerinde kazandırdı

Sağlık temalı fonlar yatırımcıların ilgi odağında. Özellikle sağlık sektöründe ürün ve hizmet geliştiricisi konumunda olan şirketlere yatırım yapan bu fonlar getirileri ile dikkat çekiyor. Bu bağlamda İş Portföy ve Ak Portföy’ün sağlık sektörüne odaklanan fonları öne çıkıyor. Bu fonların toplam yatırımcı sayısı 50 bin 685. İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon, %100,21’lik yıllık getirisi ile piyasanın öncüleri arasında yer alıyor. Fon portföy değerini 366,7 milyon TL’ye çıkarmayı başardı. Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu ise %84,30 ile dikkat çekiyor. Fon portföy değerini 839.1 milyon TL’ye ulaştırdı. Sağlık sektörü fonları yıllık enflasyonun üzerinde kazandırdı.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte son 3 yılın en yüksek getirili 10 fonu

Yüzde 900’e varan getiriler hisse emeklilik fonlarda

Emeklilik fonlarında son 3 yılda en yüksek getiriler hisse emeklilik fonlarda. Yatırımcılara hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan maksimum getiri sağlamayı hedefleyen bu fonlar yüksek risk değerleri ile dikkat çekiyor. Son üç yılın en fazla kazandıran 10 emeklilik fonunun getirisini inceledik. Bu 10 fonun portföy değeri 46 milyar 295 milyon TL ve toplam yatırımcı sayısı ise 890.597. Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF (HES) yılbaşından bu yana yüzde 147 kazandırdı. Son üç yıl getirisi ise yüzde 978 oldu. Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF (GEG) son üç yılda yüzde 790 kazandırdı. AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF (AEB) ise yüzde 784’lük getirisi ile öne çıktı. Kimler için uygun? Hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı hedef alan risk toleransı yüksek, uzun vadede birikimlerini artırmayı düşünenler için uygun. Fonların risk değeri; 7 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ PİYASASI

DXY zayıflarken S&P 500 yükseliyor S&P 500, ABD'nin en büyük 500 şirketinin performansını ölçen bir borsa endeksidir. Dolar Endeksi (DXY), ABD dolarının başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösterir. 26 Eylül 2022'den bu yana DXY gerilerken S&P 500 yükseldi. Daha zayıf bir doların Amerikan şirketlerinin yurtdışı gelirlerini ve rekabetçiliğini artırması, S&P 500 Endeksi'ne olumlu yansıdı.

TAHVİL

Bilkom Bilişim, %62,78 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Emir Varlık Yönetim, 15 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 90.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %55,00, bileşik faizi ise %67,44’e denk geliyor. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise sırasıyla %13,26, %14,16, %13,71, %13,71 olacak. Bononun vadesi ise 17 Mart 2025.

15 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,45 seviyesinde bulunuyor. Emir Varlık Yönetim’in çıkardığı bononun yıllık %55 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 8,55 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, emsalleriyle kıyaslandığında cazip görünüyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Geri alım fonuna nakit ilave etti. İki haftasında 674,5 milyon liralık alım yaptı

Ereğli Demir Çelik, pay geri alım programı için ayırdığı fon tutarında artışa gitti. Daha önce 1 milyar TL olarak belirlediği fona 3 milyar TL ilave etti. Karar neticesinde geri alım için ayrılan toplam fon tutarı 4 milyar TL’ye ulaştı. Firmanın bu girişimi, finansal yapısı ile uyuşmadığını ifade ettiği hissenin değerini destekleme stratejilerinin bir parçası olarak görülmeli. Şirket uzun bir aradan sonra mart ayı başından itibaren toplamda 674,5 milyon TL tutarında geri alım gerçekleştirdi. Bu alımlar hissenin fiyatını destekler nitelikte. Öte yandan geçtiğimiz yıl daralan çelik sektörünün bu yıl genişlemesi halinde bunun şirketin satışlarına olumlu yönde katkısı olacak.

TARKİM BİTKİ KORUMA

Yeni fabrikanın yapımı için imzalar atıldı. Yakında inşaat başlıyor

Tarkim Bitki Koruma, Manisa, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımının ihalesini tamamladı. Şirket, ihaleyi kazanan İş Ortaklığı ile sözleşmeyi imzaladı. İnşaatın başlaması için gerekli prosedürlerin tamamlanması için harekete geçecek. Geçtiğimiz eylül ayında halka arz olan şirket, 16 gün aralıksız tavan olmuştu. Sonrasında da çıkış sürdü ve 936,50 TL’ye kadar çıktı. Şirket halka arzdan yaklaşık 537 milyon TL gelir elde etti ve bunun yarısını fabrika yatırımında kullanacağını, kalan diğer yarısını da borç ödemesi ve işletme sermayesinde değerlendirileceği ifade etmişti. Şirket, programı doğrultusunda hareket ediyor.

EYG GMYO

Samandra’da kat karşılığı inşaat yapacak. İnşaatın yüzde 43,5’i arsa sahiplerine

EYG GMYO, İstanbul, Sancaktepe, Samandra’da yer alan arsalar üzerinde kat karşılığı yöntemi ile bir proje geliştirmek üzere anlaşmaya vardı. Şirket arsa sahipleri ile belirlenen oranlar dahilinde arsaların tapularını devraldı. Projeye konu arsaların toplam büyüklüğü 27.101 metrekare olurken projenin geliştirilmesiyle ilgili süreç başladı. Sözleşmeye göre, arsa üzerinde inşa edilecek yapıların %43,5’i arsa sahiplerine verilecek. Proje, EYG GMYO’nun gayrimenkul geliştirme alanındaki proje portföyünü genişletmek açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Şirket konut projeleri üzerinde yoğunlaşıyor.

TAV HAVALİMANLARI

Kazandığı ihaleden çekildi. Gerekçesini kendisinde tuttu

TAV Havalimanları, Nijerya Lagos Havalimanı ihalesinden çekildi. Şirket, Nahco Management ve Planet Project ile oluşturduğu konsorsiyum aracılığıyla “tercih edilen işletmeci” olarak ihaleyi kazanan grup içinde yer alıyordu. Açıklamada ihale sürecinin artık bir parçası olmadığını belirtti. İhale, Lagos Havalimanı›nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi ile ilgiliydi. Ancak TAV Havalimanları, resmi onayların alınmasını takiben başlayacak olan pazarlık sürecinden çekildiğini duyurdu. Firma, çekilmeye ilişkin bilgi vermediği gibi gerekçesi hakkında da herhangi bir açıklamada bulunmadı.

HUN ENERJİ

Büyük ortağın halka arzı ertelendi. Gerekçe olarak yeniden yapılandırma gösterildi

Hun Enerji’nin sermayesinin %35,24’ünü elinde bulunduran Koray Holding, halka arz sürecini geri çekti. Halka arzın ertelenmesine gerekçe olarak %30,91 oranında iştiraki olan Kartal Yenilenebilir Enerji’nin paylarının devredilmesini gösterdi. Koray Holding’in devir sonrası yeniden yapılandırılması gerekliliği ifade edilirken halka arzın ertelendiği belirtildi. Koray Holding, mart ayının ilk haftasında Kartal Yenilenebilir Enerji’de sahip olduğu %50,1 payın %35,01’ini İCG Finansal Danışmanlık’a, %6’sını Pardus Girişim’e, %5’ini RTA Laboratuvarları’na devretmişti. Koray Holding’in nasıl bir organizasyon yapılanmasına gideceği hakkında ek açıklama gelmedi.