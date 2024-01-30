KOBİ’ler için etkin bir yol haritası oluşturmak için nelere dikkat edilmeli?

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Fatma Temel

Akredite Kobi Danışmanı

Stratejik plan hazırlarken KOBİ’ler için rekabet gücünü arttırmak adına kritik öneme sahip konuları şu şekilde sıralayabiliriz: dijital dönüşüm, kurumsal karbon ayak izi yönetimi, yeşil finansman stratejileri, sürdürülebilirlik hedefleri, verimlilik artırımı, marka konumlandırması ve e-ihracat olanakları Bu başlıkları belirlerken Türkiye’de kullandırılan AB fonlarının yönetimi ve KOBİ’lerin teknik altyapı analizlerini baz aldığımı söyleyebilirim.

Peki, bu üst başlıkları nasıl tanımlamalıyız?

- KOBİ’ler için dijital dönüşüm, iş süreçlerini optimize etme, müşteri ilişkilerini güçlendirme, verimliliği artırma ve rekabet avantajı elde etme potansiyeli sunar. Dijital dönüşüm süreçleri ile ilgili olarak devlet hibe ve teşvik programları da aktif olup; bu konularla ilgili dönüşüm süreçlerini projelendirip, teşvik programları ile uyumlu bir iş planı çerçevesinde hareket etmeleri, KOBİ’ler için en etkin uygulama stratejisi olacaktır. Pandemi ile dijital dönüşüm süreçleri ülkemizde firmalar nezdinde çok hızlansa da zamanla ilginin kaybolmasıyla hedeflenen teknik dönüşümün hala oldukça gerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz.

- KOBİ’ler için kurumsal karbon ayak izi ölçümü, çevresel etkilerini anlama ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma açısından önemlidir. Yeşil finansman ise, bu hedeflere ulaşmak için finansman kaynaklarını yönlendirme anlamına gelir. Bu çerçevede, enerji verimliliği projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre dostu uygulamalar, KOBİ’lerin yeşil finansmanı kullanarak sürdürülebilir iş stratejilerini desteklemelerine yardımcı olabilir. Ayrıca yeşil krediler, her ne kadar KOBİ’ler adına şu an çok etkin kullanılmasa da veya tam anlaşılmamış olsa da uzun vade de yeşil dönüşüme ayak uydurmuş, ölçümlemeleri tamamlanmış ve dijital ürün pasaportuna sahip firmaların sadece yüksek ölçekli krediler kullanmasına uygun bir şekilde bankalar ve finans firmaları altyapılarını tamamlamaya çalışmaktadır.

- KOBİ’ler için verimlilik ve sürdürülebilirlik, işletmelerin uzun vadeli başarıları için kritik öneme sahip. İş süreçlerinin optimize edilmesi, enerji verimliliği uygulamaları ve atık yönetimi gibi adımlar, verimliliği artırabilir ve çevresel etkileri azaltabilir. Bu, hem işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olurken hem de sürdürülebilir iş uygulamalarıyla toplumsal ve çevresel sorumluluğu artırabilir. Verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramları ölçümlemeleri en zor olan kritik konulardır. Bu konularla ilgili KOBİ’ler kısa, orta ve uzun vadeli hedefler oluşturma yöntemi ile gelişimlerini izlenebilir kılabilirler.

- KOBİ'ler için marka konumlandırma, süreci genellikle bir "marka merdiveni" şeklinde düşünülebilir. Bu merdiven, şu aşamalardan oluşabilir:

Farkındalık Oluşturma (Awareness): İlk adım, potansiyel müşterilerin markanızı fark

etmelerini sağlamaktır. İyi bir logo, etkili reklam stratejileri ve sosyal medya kullanımı, bu

aşamada önemlidir.

Anlama ve Tanıma (Understanding): Müşterilerin markanızı anlaması ve tanıması için değer önerilerinizi net bir şekilde iletmek önemlidir. Marka hikâyenizi paylaşmak ve müşteri

ilişkilerinizi güçlendirmek bu aşamada etkili olabilir.

Güven Oluşturma (Trust): Müşterilerin markanıza güvenmeleri için kaliteli ürün ve hizmet sunumu, şeffaflık ve müşteri memnuniyetine odaklanmak önemlidir. İyi bir müşteri deneyimi, güveni artırabilir. Sadakat ve Bağlılık (Loyalty): Müşterilerinizin markanıza sadık olmalarını sağlamak için

düzenli müşteri ilişkileri yönetimi, özel teklifler ve programlar gibi stratejiler kullanılabilir.

Elçilik (Advocacy): Müşterilerinizin markanızı aktif bir şekilde tavsiye etmelerini sağlamak,

en üst basamakta yer alır. Olumlu müşteri referansları, sosyal medya üzerinden yapılan olumlu paylaşımlar bu aşamada önem kazanır.

Bu aşamaları dikkatlice yönetmek ve sürekli olarak marka imajınızı güçlendirmek, KOBİ'nin

marka merdiveninde yükselebilmesini sağlar.

- KOBİ’ler için e-ihracat, küresel pazarlara erişim sağlama ve ihracat süreçlerini dijital

platformlara taşıma fırsatı sunar. E-ticaret platformları, dijital pazarlama stratejileri ve güvenli ödeme sistemleri kullanılarak, KOBİ’ler küresel müşterilere ürün ve hizmet sunabilir. Bu, işletmelerin uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmelerine ve büyümelerine yardımcı olabilir. Kısaca e-ihracat KOBİ’ler için veri analizi oluşturarak, kendi içinde Ar-Ge ve URGE yatırım başlıklarını belirlemeye ve müşteri davranış tahlilleri ile KOBİ’nin gelişimi için oldukça büyük önem sahiptir. Bu önemin farkında olan Ticaret Bakanlığı şuan toplam ihracat payında %1 olan e-ihracat oranını 2024 yılında teşvik ederek %10’a çıkarmayı hedeflemektedir.

Hayalleri olan KOBİ’lerimiz, markalarını ve işletmelerini ayakta tutabilmek için 2024 yılında öne çıkan bu üst başlıkları göz ardı etmeksizin stratejik planlarını faaliyete geçirerek benzersiz değer önerilerini ortaya koyabileceklerdir.