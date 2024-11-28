Koç ve Sabancı bilimi özel sektörle buluşturan KUES yatırımında birleşti

Türkiye sanayi tarihinin iki büyük ailesi Koç ve Sabancı Cumhuriyet tarihi boyunca, yaptıkları yatırımlarla ve sağladıkları istihdamla öne çıktılar. Her ikisi de toplumsal sorumluluk projeleri ve üniversiteleriyle ülkemizin sanat, kültür ve eğitim alanlarında gelişmesine de büyük katkıda bulundular.

Bugüne kadar birlikte ortak projelerde yer almayan iki ailenin uzun süredir dost olan genç temsilcileri, Ali Y. Koç ve Ali Sabancı, önemli bir adım atarak güçlerini yeni nesil bir projede birleştirme kararı aldılar. Böylece, Koç Üniversitesi ve Esas Holding’in işbirliğiyle Türkiye’nin ilk alternatif yatırımlar merkezi KUES ortaya çıktı.

Koç Üniversitesi-Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi KUES, Türkiye’de alternatif yatırımlara dair farkındalığı artırmayı, bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi, akademik programlar yürüterek bu alanda kaliteli insan kaynağı oluşturmayı ve global seviyede tanınan bir referans noktası olmayı hedefliyor.

KUES’te veri üretiminin yanı sıra alternatif yatırımlar konusuyla ilgilenenlerin takip edeceği etkinlik ve eğitimler de düzenlenecek. Merkez, akademisyenler, sektör temsilcileri, yatırımcılar, politika yapıcılar, öğrenci ve mezunları bir araya getiren bir ekosisteme aracılık edecek. Ayrıca Koç Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde yürütülen doktora, master ve lisans uzmanlaşma programlarına alternatif yatırımlar konusunda katkı sağlayacak.

22 trilyon dolarlık bir portföy

Alternatif yatırım, yatırımcıların organize finans piyasalar aracılığı ile ulaşabildikleri hisse senedi, tahvil ve türev ürünler gibi geleneksel yatırım araçlarının dışında kalan yatırım türlerini ifade ediyor.

Halka açık olarak işlem görmeyen bu varlıkların sunduğu risk-getiri kombinasyonunu tercih eden, likidite ve vade riskini üstlenerek getirilerini yükseltmek isteyen ve regülasyon baskısından uzak durmayı amaçlayan yatırımcılar, portföylerine alternatif varlıkları dahil etmeyi tercih ediyor. Alternatif yatırımlar, 2023 yıl sonu itibarıyla global ölçekte 22 trilyon dolarlık bir portföy büyüklüğünü temsil ediyor.

Alternatif yatırımlar genellikle daha riskli olabilse de portföyde çeşitlilik sağlayarak yatırımcıların risklerini azaltmalarına ve uzun vadede daha iyi getiriler elde etmelerine yardımcı olabiliyor.

Yeni kurulan veya hızlı büyüme potansiyeline sahip şirketler; Ticari veya konut amaçlı mülkler; Altın, gümüş, petrol gibi fiziksel varlıklar; Yollar, köprüler, enerji santralleri gibi büyük ölçekli projeler; Değerli sanat eserleri, antikalar, nadir eşyalar; Farklı stratejiler kullanarak piyasadaki dalgalanmalardan faydalanmayı hedefleyen fonlar gibi uzmanlık gerektiren yatırım alanlarını tanımak ve doğru stratejilerle yönetebilmek için bilimsel verileri doğru analiz edebilmek gerekiyor.

Bu bağlamda, Koç Üniversitesi - Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi KUES özel sektörün deneyimi ve üniversitenin bilimsel altyapısıyla Türkiye’deki önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

Alternatif yatırımlar konusunda yeni bir ekosistem

KUES’in açılışı, 25.11.2024 tarihinde Koç Üniversitesi’nde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru ve Merkez Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt’un katılımıyla gerçekleşti.

KUES Açılış toplantısında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kalkınma yolunda sorumluluk üstlenmiş vizyoner liderlerin gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'de birçok ilke imza attığını vurguladı.

Ali Y. Koç, Koç Topluluğu'nun kurucusu merhum Vehbi Koç ve Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’yı anarak başladığı konuşmasında ekonomik kalkınmada girişimciliğin ve inovasyonun önemine dikkat çekti. Alternatif yatırımların geleceğin iş dünyasına yön vereceğine inandığını dile getirdi.

“Merkezin, küresel seviyede tanınan bir referans noktası haline geleceğine inanıyoruz.” diyen Ali Y. Koç, bilim temelli araştırmalarla alternatif yatırımları ortaya koymanın ve geleceğin yeni iş kolları için zemin oluşturmanın çok kıymetli olduğunun farkında olduklarını vurguladı.

Hedeflerinin, “Türkiye’de global ölçekte ciddi bir portföy büyüklüğünü temsil eden alternatif yatırımlara dair farkındalığı artırmayı, bilimsel araştırmayı teşvik etmeyi, akademik programları yürüterek bu alanda kaliteli insan kaynağını oluşturmak” olduğunu belirtti.

Akademik ve yatırım dünyasında mühim bir dönüm noktası

Basın toplantısında konuşan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Esas Holding olarak Aile Ofisi’nden varlık yönetimi modeline geçerken endüstri ve akademi iş birliğinin önemini bir kez daha gördüklerini anlattı.

“Endüstri ve akademi iş birliğinin inovasyonu teşvik edeceğine, bilimsel ve teknolojik gelişmeyi hızlandıracağına, toplumsal fayda ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyen Ali Sabancı, Türkiye’de alanında bir ilk olan bu merkezin ülkemizin akademik ve yatırım dünyasında çok mühim bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Sabancı, KUES’in değerlendirebilirse alternatif yatırımlar konusunda dünyanın sayılı merkezlerinden biri olabileceğini de vurguladı.

Bilimin özel sektörle kuracağı köprüler toplum yararına dönüştürülebilir

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti açılış konuşmasında, üniversite ve özel sektör arasında topluma değer katacak köprüler kurmaya önem verdiklerini belirtti. Koç Üniversitesi’nin araştırma gücü ve bilimsel bilgi birikiminin Esas Holding’in alternatif yatırımlar alanındaki geniş deneyimiyle birleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Metin Sitti, alternatif yatırımlar alanında Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin genç nüfusunun, girişimci ruhunun ve küresel pazarlara entegrasyon kabiliyetinin bu potansiyeli daha da güçlendirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Metin Sitti “Bu fırsatı değerlendirebilmek için akademinin de bu alanda aktif rol üstlenmesi gerekiyor. Üniversiteler hem bilimsel bilgi birikimi hem de araştırma altyapısıyla, alternatif yatırımları geliştirecek politikaların oluşturulmasında ve bu alanda yeni fikirlerin hayata geçirilmesinde liderlik yapabilir.” yorumunu yaptı.

Endüstrinin bölgesel referans ve düşünce üretim merkezi

Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru kurulan önemli iş birliği çerçevesinde, Türkiye’de yatırım eğitimi ve araştırması konusunda yenilikçi stratejiler belirlenmesini hedeflediklerini vurguladı. Özdoğru, KUES’in endüstrinin bölgesel bir referans ve düşünce üretim merkezi olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüreceğini, akademi ve özel sektör iş birliğine dayalı yaklaşımı sayesinde, gençlerimiz için teorik bilgi ile pratik uygulamalar arasındaki boşluğun doldurulmuş olacağını söyledi.

Koç Üniversitesi - Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi KUES İcra Kurulu

Koç Üniversitesi – Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi’nin İcra Kurulu’nda Koç Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, Koç Üniversitesi – TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp, KUES Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt, KUES Direktör Yardımcısı Dr. Sevcan Yeşiltaş, Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru, Esas Holding CSO’su Dr. Mehmet Özkaya ve Esas Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Berrak Kutsoy yer alıyor.