Kocaeli’de erkek egemen otomotiv sektöründe başarılı bin kadın CEO

Bilim, siyaset, sanat ve spor alanında dünya çapında başarılara imza atan Türk kadınları, iş dünyasında da rüştünü ispat ediyor. Eldeki rakamlara göre çalışan 9,5 milyon kadının sadece yüzde 1,2’si işveren pozisyonunda bulunuyor olsa da Türkiye sanayisinde topuk seslerinin yükseldiğinin farkındayız. Ekonomiyi biçimlendirmede önemli pay sahibi sivil toplum örgütlerinin kadının iş yaşamına katılımını sağlama noktasında misyonu büyük. Bilhassa erkeklerin başarılı olduğu sektörler etrafında oluşturulan sivil toplum örgütleri, kadın varlığı ve temsili ile fark yaratıyor.

Erkeklerin egemen olduğu otomotiv sektöründe CEO olarak çalışmaya başlayan Tülay Hacıoğlu Şengül’ü geçen günlerde ziyaret ettim. Sektörde uzun yıllardır çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen, başarılara imza atan en güçlü 50 kadın CEO araştırmasında 3 yıl üst üste yer almış. Ayrıca kendi sektöründe kadın lider olmanın getirdiği gücünün hemcinslerine istihdam olarak geri dönmesi adına da cinsiyet eşitliğini ön planda tutmaya devam ediyor. Şuanda Kocaali’de bulunan Opsan’ın globaldeki fabrikalarından, bine yakın çalışanından sorumlu CEO’su. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Erkeklerin çoğunluğunu sağladığı gerek sektör gerekse sivil toplum kuruluşlarında iz bırakan kadınlar arasında olan Şengül, kadın varlığını her alanda temsil etme yeteneğine sahip liderlerden.

Sohbetimiz esnasında kadın lider olarak şirkette toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verdiklerini ifade eden Şengül; “Toplumsal cinsiyet eşitliği, eşit fırsat yaratma konusu bizler için önem arz ediyor. Hem saha çalışmalarımızda hem normal kadrolarımızda kadın çalışan sayısını artırmayla ilgili de girişimlerimiz oluyor. Şirketimizin yüzde 20’si kadın. Erkek personel kadar kadın çalışan CV’si de elimizde olsun istiyoruz” dedi. Kadınların her zaman birbirine destek olması gerektiğinin altını çizen Şengül, kadınların mücadele azminin erkeklerden daha fazla olduğunu, kadının duygusal tarafının insanları anlama ve empati kurmayı kolaylaştırdığını, değişikliklere çabuk adapte olup, hızlı çözümler üretebildiğini ve eğitimci taraflarının kuvvetli olduğunu bir kez daha yineleyerek kadının doğuştan sahip olduğu güçle her şeyi yapmaya muktedir olduğu bir gerçeğine vurgu yapıyor.

Bir kadın olarak hemcinslerimin her sektörde başarılara imza atmasını yürekten isterim.