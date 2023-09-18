Koleksiyon, ticaretin akupunktur noktası Dubia’de ‘lounge’ açtı

✔ Koleksiyon Mobilya, Dubai’de açtığı deneyim mağazası ile “global oyuncu olma” hedefinde önemli bir adım attı. Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanvekili Doruk Malhan, “Dünya ticaretinin akupunktur noktası” olarak tanımladığı Dubai’den tüm Ortadoğu ve Afrika’ya ihracat atağı yapacaklarını söyledi.

Kuruluşunun 50’nci yılını kutlayan Koleksiyon Mobilya, 20 yıla aşkın süredir BAE'de inşaat tecrübesiyle tanınan MILO ile stratejik iş birliği yaptı. Bu kapsamda “lounge” olarak tanımladıkları bir Koleksiyon Mobilya deneyim mağazasını Dubai’de açan firma, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine olan ihracatını artıracak.

Dubai’yi “Dünya ticaretinin akupunktur noktası” olarak tanımlayan Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanvekili Doruk Malhan, lounge’ın açılışı öncesinde sorularımızı yanıtladı. Malhan, son 10 yılda Dubai’de yaklaşık 30 proje tamamladıklarını belirterek, “Bunlar arasında Fitch Rating, Asian Infrustructure Investment Bank, Euroclear, Clyde&Co, C-Bridge Capital, Adyen ve Ankura gibi global projelerimiz var. Şimdi yeni stratejik ortakla çok daha büyük işlere imza atacağız. Önceliğimiz buradan Ortadoğu ve Afrika’ya açılmak. Biz dünyanın bir başka noktası New York’ta da işlerimizi büyütüyoruz. Hedef; 5 yıl içinde ciromuzun yüzde 50’sini ihracattan getirmek” dedi.

Küresel ticarette artık pek çok parametrenin değiştiğine dikkat çeken Malhan, “İlk etapta Dubai’de açtığımız yere artık ‘showroom’ demiyoruz. Burada müşterilerimiz tasarımlara deneyimle karar veriyor. Artırılmış gerçeklik (VR) gözlükleri ile tasarımları sanki yerinde gibi izleyebiliyorlar. Burada ürünleri deneyebiliyorlar. Ama daha önemlisi burada iş yapış şekilleri başka. Stratejik ortaklık kurduğumuz MILO bizi farklı bir çevreye taşıyacak. Bundan sonra iş dünyası işbirlikleri ile büyüyecek. Türkiye’nin kaliteli üretim yapısını stratejik adımlarla pazarlamalıyız. Yabancılar buna ‘learn and earn’ diyor, yani öğren ve kazan” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) stratejik düzeyde iş birliklerini arttırma kararının ihracata olumlu yansıyacağının altını çizen Doruk Malhan, şunları söyledi: “Dubai, dünyanın farklı bölgeleri arasında önemli bir geçiş noktasında yer alıyor. Asya, Afrika ve Avrupa arasında kritik köprü görevi gördüğü için uluslararası ticarette hızlı ve etkili çözümler sunan bir bölgede olmasıyla öne çıkıyor. Dubai ile iki ülke arasındaki iş birliğinin artmasıyla oluşacak ihtiyaçları karşılamaya talibiz. Şu an mobilya sektörü kilo başına 2,5 dolar değerinde bir ihracat gerçekleştirirken, Koleksiyon Mobilya’nın bazı ürünlerinin ihracat değeri kilo başına 24 dolara ulaşıyor. Dubai yatırımımız aracılığıyla gerçekleştireceğimiz katma değerli ihracat ile ülkemizin ekonomisine de değer katacağız.”

189 MİLYON TL’LİK YATIRIMIN İLK ETABI TAMAM

Koleksiyon Mobilya’nın ikinci 50 yılında büyüme planlarına devam ettiklerini belirten Doruk Malhan, “Bizim üretim tesisimiz Tekirdağ’da. Buradaki üretimimizi kuvvetlendirip Türkiye markasına katkı sağlamak istiyoruz. Bunun için de Tekirdağ’daki fabrikamızda yatırım sürecine başladık. 189 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bunun 46,5 milyon TL’lik tutarını tamamladık bile. İlk aşamada, global büyüme stratejimize de katkı sağlaması amacıyla fabrikamızda kapasite artırımına odaklandık. Ev grubunda da yepyeni ürünler gelecek” diye konuştu.

İhracatın yarısı Ortadoğu’ya gidiyor

Büyüme stratejilerini global pazarlara çevirdiklerini söyleyen Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan, “Dubai, Ortadoğu ve Afrika’nın en önemli ticari buluşma noktası ve yatırımcılar tarafından dünyaya açılan kapı olma misyonu taşıyor. Dubai Havalimanı, 2022’de 56 milyon kişiyi ağırlayarak, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak öne çıktı. Güçlerimizi bu noktada birleştirip, global alanda daha büyük adımlar atabiliriz. Dünyanın tüm ülkelerinde Tekirdağ’daki fabrikamızdan çıkan ‘Made in Türkiye’ menşeli ürünlerimizle varız. Şu an ihracatımızın yüzde 50’sini Ortadoğu ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Dubai yatırımımız aracılığıyla volümü artıracağız” dedi.

İKİNCİ KUŞAK YÖNETİMDE: Beş yılda ciroları içindeki ihracatın payını yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefleyen Koleksiyon Mobilya’nın ikinci nesil yöneticileri Koray Malhan (sağda) ve Doruk Malhan, Dubai’deki önceliklerinin marka bilinirliğine yatırım yapmak olduğunu belirtti. İkinci kuşağın en önemli hedefi “Made in Türkiye” menşeli Koleksiyon ürünlerini Dubai aracılığıyla tüm Ortadoğu’ya ve Afrika’ya göndermek.