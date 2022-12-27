Komşu ülkeler ihracatında Gaziantep

Tekin Çiçek

Gaziantep notları

Türkiye’nin önemli ticaret ve sanayi şehri Gaziantep, ihracatta elde ettiği başarılarla takdir edildi, örnek gösterildi.

2000 yılını 420 milyon 108 bin dolarla kapatan şehir, 2005’te ihracatta atılıma geçti ve yılsonunda 1 milyar 652 milyon 554 bin dolarlık dış satıma imza atıldı. Bu rakam 2010’a gelindiğinde 3 milyar 517 milyon 993 bin dolara yükseldiğinde hedeflerde de artış başladı. Her geçen yıl hedeflerde artışa geçen Gaziantep, 2015’i 6 milyar 270 milyon 202 bin dolarla bitirdi. Kentten 2020 yılında ise 7 milyar 935 milyon 814 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İş âlemi, pandemi döneminde ayakta durabilmek için adeta zorluklara göğüs gerdi. En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında geçen seneyi beşincilikle bitiren Gaziantep, 190’a yakın ülkeye ihracat yapmayı başardı.

Bu kapsamda, Gaziantep’in komşu ülkelerle 2022 yılının Ocak-Kasım dönemi ihracatına bakıldığında, Irak öne çıkmaktadır. Bu ülkeyi Suriye izlerken diğer komşularda istenilen rakamlar görülmemektedir.

Gaziantep’in ihracatını artırması için geçmişte farklı yollar denenmiş bazılarında hedefe ulaşılmıştı. Şimdi yeni hikâyeler yazmak için hedef pazarlara odaklanmak, bu ülkelerin pazarını analiz etmek gerekecektir. İhracatta öne çıkan iki ülkenin payına bakacak olursak; Gaziantep’in ihracatından aslan payını alan Irak, üzerinde çalışılması gereken önemli pazarların başında gelmektedir. Ancak ihracatın büyük bir kısmının bir ülkeye yapılması da bazen büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Kümülatif ihracatın zararlı olması nedeniyle bu pazarların farklı ülkelerle telafi edilmesi gerekmektedir. Irak bu pazarlardan biri olarak dikkati çekmektedir. Ülkede (Irak) yaşanan küçük bir kriz, bazen ihracatçı ülkeleri derinden etkilemektedir. Kümelenen ihracatı farklı ülkelere yayarak sıkıntıdan bir nebze kurtulmak mümkün görünmektedir.

Irak’a, 11 aylık dilimde 1 milyar 843 milyon 621 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre Irak’a ihracatta yüzde 27,3 artış gözlendi. Aynı dönemde geçen yıl Irak’a 1 milyar 448 milyon 219 bin dolarlık dış satım yapıldı.

İç savaşın yaşandığı Suriye’ye bakıldığında; ocak-kasım döneminde 210 milyon 831 bin dolarlık ihracat yapıldı. Suriye’de yaşanan savaş ne zaman biter kestirmek zor olsa da gelecekte bu ülke, Gaziantep ihracatında ilk sırada yer alacağa benziyor.

Gaziantep özelinde Türkiye’nin ihracatının istenilen seviyeye gelmesi ihracat seferberliğiyle mümkün olacaktır. Belirlenecek hedef pazarlarla kaybedilen ve geriye düşülen pazarların yerleri doldurulmuş olacaktır.

Hükümetin öncülüğünde ticari organizasyonlar ve odak pazarlarla ihracatta yeni hikayeler yazılabilecektir. Geçmişte birçok zorluğu göğüsleyen Gaziantepli iş insanları gelecekte yeni hikayeler yazabilmek için Irak ve Suriye’nin yanı sıra diğer komşu ülkelere de daha fazla ihracat yapmanın yollarını eminim ki bulacaktır. Dünü dünde bırakıp yarına dair yeni plan ve projelere odaklanmak için geç kalmamak gerekmektedir.