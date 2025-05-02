Kömür artı akıl=zenginlik

Çin, kömür rafinerisi ve benzeri teknolojilerle kömürden baht çıkarırken bizde madenleri düşman belirlemiş sözde çevreciler, enerji hamlelerimize set vuruyor. Çevreye de faydaları yok.

Uluslararası Temiz Kömür Teknolojisi ve Milli Enerjide Değer Zinciri zirvesi etkinliğinin kömür madenciliğinde döngüsel ekonomiyi tartışıyoruz. Kömürder ve bakanlığın düzenlediği etkinliğin amacı, kömürümüze çalınan karayı aklamak ve teknolojiyle kömüre yeniden itibar kazandırmak…

Döngüsel ekonomi; yeni bir kavram ve sürdürülebilirlik ifadesinden daha odaklı bir anlamı var. Lineer ekonomi; “Satın al, Kullan, At” üçlemesiyle işler. Döngüsel ekonomi ise “Edin, Yararlan, Dönüştür” prensipleriyle yürür. Kömürümüz lineer ekonomi “yüzkarası” iken döngüselin elması olabilecek gibi.

Kömür+Önyargı=Fakirlik

Bilim insanları ve endüstrinin uzmanlarını dinledikçe şunu görüyorum; kömürü lanetleyen Avrupa’nın Putin fişlerini çekince yeniden ona sarılması boşuna değilmiş. Zira kömür, binlerce kimyasalın kuluçkası, hammaddesi ve milli enerjilerin vazgeçilmezi… Peki, biz neden kömüre kara çalıyoruz?

Yeşil mutabakat, karbon salınımı gibi kavramlar ekonomiye damgasını vurunca, kömürden yeterince yararlanmış ülkeler, bunu başaramamışlar karşısında rekabet avantajı üretip kömürü lanetleme yoluna gittiler. Ancak bu yaklaşımları, ilk enerji kriziyle çöktü ve şimdi kömürü yüceltiyorlar.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Kömüre dair…

AB neden karşı?

Dili yeşil ama eli karbon siyahı Avrupa, kömür gibi her ülkenin kendi milli zenginliğinin “kirleticiliğini” bahane ederek bir bakıma “dışlayıcı iklim kulübü” haline geldi. Şimdi “hasta adam” diye anılan topluluk, kömüre bilim katmak için seferber oldu. Kömürü biten İngiltere dahi şimdi kömür dostu…

Türkiye’nin rolü?

Madenlerimize düşman bir kesim var. Bunlar sözüm ona çevreci eylemlerle madencilerimize engel oluyorlar. Misal TEMA… Bir zamanlar gurur duyduğumuz bu örgüt, toplumdaki çevreci şablonları kullanarak kendisine siyasi ikbal devşirme gayretinde. Oysa Türkiye’nin kömür kartı hala geçerli…

not/Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir

Ardahan türküsü dilimde hala; “Bu dağlar kömürdendir / Geçen gün ömürdendir / Feleğin bir kuşu var / Pençesi demirdendir.” Sahi, kömürümüz, mermerimiz, madenlerimiz olmasa, halimiz nic’olurdu? Fakir madenler zenginiyiz diye kendimizi gömüyoruz ama teknoloji ne güne duruyor?

Kömürü kullanıp sanayide binlerce faydalı sonuç elde eden insanlarımız varken, başta İTÜ olmak üzere madenciliğe teknoloji ve bilim katarak zenginlik üretenlerimiz varken, “çevrecilik” bahanesiyle başkalarına hizmet edenlere dikkat edin. Çevre elbette vazgeçilmezdir ama bu sahtekârlarla değil...

Kömürü teknoloji güncelleyerek “yeşile” dönüştürüyor fakat madenciliğimiz baltalayan sözde çevreciler yüzünden enerji bağımlılığımız sürüyor. Hem karınlar doysun hem kuzular yenmesin açmazındaki bu sözde çevrecilerin kömüre iftiralarını teşhis edin ve onlarla mücadele edin derim.