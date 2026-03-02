Kömür ve Çelik Birliği’nden Çip ve Elektrik Birliği’ne

Mehmet DOLGAN

Avrupa bütünleşmesinin başlangıç noktası olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, yalnızca ekonomik bir iş birliği projesi değildi. İki dünya savaşında birbirini tüketmiş ülkelerin, savaşın temel girdileri olan kömür ve çelikte ortaklık kurarak hem sanayileşmeyi hızlandırması hem de bir daha birbirine silah doğrultmaması hedeflenmişti.

O günün dünyasında kömür ve çelik neyse, bugünün dünyasında çip ve elektrik odur.

Sanayi devriminin hammaddeleri kömür ve çelikti. Dijital devrimin hammaddeleri ise yarı iletkenler ve enerjidir. Yapay zekâ çağında veri yeni petrol olabilir; fakat o veriyi işleyen çipler ve o çipleri çalıştıran elektrik olmadan hiçbir şey mümkün değildir.

Yeni jeopolitik: Silikon ve kilovat

Bugün küresel rekabetin merkezinde yapay zekâ var. Ancak yapay zekâ yazılım savaşı değil; donanım ve enerji savaşıdır.

- En ileri yapay zekâ modelleri için gelişmiş yarı iletkenler gerekiyor.

- Bu modelleri eğitmek ve çalıştırmak için devasa veri merkezleri kuruluyor.

- Bu veri merkezleri ise ülkelerin elektrik altyapısını zorluyor.

ABD ve Çin dışında, bu ölçekte yatırım yapabilecek ülke sayısı açık konuşmak gerekirse çok az. ABD, özel sektör dinamizmi ve dev teknoloji şirketleri sayesinde bu yarışta önde gibi görünse de Çin devlet destekli stratejik sanayi politikalarıyla ve malzeme rezervlerine hakimiyeti ile ilerliyor.

Avrupa Birliği ise arada kalmış durumda.

AB’nin mevcut inovasyon çerçevesi neden yetersiz?

Avrupa Birliği’nin inovasyon yaklaşımı uzun yıllar boyunca düzenleme, standart koyma ve norm üretme üzerine kurulu oldu. Bu model istikrar, kalite ve güvenlik açısından önemli avantajlar sağladı. Ancak hız gerektiren bir teknolojik yarışta aynı model ciddi dezavantajlara dönüşebiliyor.

Başlıca sorunlar:

1- Bürokratik Ağırlık ve Yavaş Karar Alma

AB fonlarına başvuru süreçleri uzun, karmaşık ve çok katmanlı. Stratejik yatırımlarda hız belirleyici unsurken, Avrupa’nın çok paydaşlı yapısı çoğu zaman kararları geciktiriyor.

2- Parçalı Pazar Yapısı

Her ne kadar tek pazar söylemi güçlü olsa da enerji, vergi, savunma ve teknoloji yatırımlarında üye ülkeler arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. Bu da ölçek ekonomisini sınırlıyor.

3- Risk Sermayesi ve Ölçeklenme Sorunu

Avrupa girişimcilik ekosistemi güçlü fikirler üretse de, ABD’deki gibi devasa ölçekli büyümeler nadir. Regülasyonun yüksekliği ve risk iştahının görece düşük olması küresel şampiyonların çıkmasını zorlaştırıyor.

4- Enerji Politikalarında Tutarsızlık

Yeşil dönüşüm hedefleri iddialı; ancak nükleer, doğal gaz ve yenilenebilir yatırımlar konusunda üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları sürüyor. Oysa yapay zekâ çağında enerji güvenliği, ekonomik rekabetin temel belirleyeni olacak.

Çip ve Elektrik Birliği: Yeni bir stratejik hamle

1950’lerde Avrupa, savaşın en kritik girdileri üzerinden ortaklık kurarak siyasi barışı ekonomik bağımlılıkla güvence altına aldı. Bugün benzer bir cesarete ihtiyaç var.

“Çip ve Elektrik Birliği” fikri şu unsurları içermeli:

1- Ortak Yarı İletken Stratejisi

Avrupa genelinde konsolide edilmiş, birkaç mega üretim merkezi. Dağınık teşvikler yerine merkezi planlama ve hızlı yatırım kararları.

2- Ortak Enerji Altyapısı ve Üretim Havuzu

Veri merkezleri ve yüksek yoğunluklu sanayi için özel enerji bölgeleri. Yenilenebilir + nükleer (mikro dahil) + depolama kombinasyonunu kapsayan bütünleşik bir model.

3- Bürokratik Sadeleşme ve Hızlandırılmış İzin Mekanizmaları

Stratejik teknoloji yatırımlarında “hızlı hat” uygulaması. Aylar değil haftalar içinde karar.

4- Kamu-Özel Ortaklığına Dayalı Dev Fonlar

ABD’deki gibi trilyon dolarlık teknoloji şirketleriyle rekabet edebilmek için Avrupa ölçeğinde risk sermayesi havuzu.

Regülasyon üreten birlikten, üretim yapan birliğe

Avrupa bugüne kadar norm koyan güç oldu. Veri koruma, rekabet hukuku ve teknoloji regülasyonu alanında küresel standart belirledi. Ancak norm koymak, üretim gücü olmadan sürdürülebilir değildir.

Yapay zekâ çağında asıl soru şudur:

Avrupa, başkalarının geliştirdiği çiplerle çalışan bir düzenleyici mi olacak; yoksa kendi çipini ve kendi enerjisini üreten bir stratejik aktör mü?

Tıpkı 1951’de kömür ve çeliğin barışın ve sanayileşmenin temeli olması gibi, bugün çip ve elektrik de egemenliğin temelidir.

Türkiye açısından çıkarımlar

Bu dönüşüm yalnızca Avrupa’yı değil Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Avrupa ile ekonomik entegrasyonu yüksek bir ülke olarak Türkiye’nin de:

- Enerji kapasitesini artırması,

- Yarı iletken değer zincirine entegre olması,

- Veri merkezi ve yapay zekâ altyapısına yatırım yapması

gerekiyor.

Aksi takdirde sadece tüketici bir ekonomi olarak kalma riski büyür.

Kömür ve Çelik Birliği Avrupa’ya barış ve sanayileşme getirdi.

Bugün ise rekabet, güvenlik ve refah için yeni bir birlik vizyonuna ihtiyaç var.

Adı belki resmen konmaz; ama Avrupa eğer küresel güç olarak kalmak istiyorsa, fiilen bir “Çip ve Elektrik Birliği” kurmak zorunda.