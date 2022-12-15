Konaklama vergisinde konsepte dikkat!

Selçuk Turgay AZAK

Vergi Müfettişi / Ekonomist

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 14.12.2022 tarih ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile konaklama vergisinin genel esasları ve uygulama alanları belirlenmiştir. Bu kapsamda geceleme hizmeti veren tesisler, müşterilerine düzenleyecekleri belgelerde KDV hariç bedel üzerinden yüzde 2 oranında konaklama vergisi hesaplayıp tahsil edeceklerdir.

Bu yazımızda bahse konu olan tebliğ düzenlemesinin ‘‘Geceleme Hizmetiyle Birlikte Sunulan Diğer Hizmetler’’ başlıklı I/B bölümü ile ilgili açıklamalara yer vereceğiz.

Söz konusu Kanun ve Tebliğin ilgili bölümüne ilişkin düzenlemeye özetle yer verecek olursak:

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetlerin konaklama vergisine tabi olduğu,

Geceleme hizmetiyle birlikte konsept olarak pazarlanmak ve/veya satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetlerin konaklama vergisine tabi olduğu,

Oda+kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan ve/veya satılan ve tesis bünyesinde geceleme hizmetinin yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetlerin verginin konusuna girdiği,

Konaklama tesisi tarafından geceleme hizmetinin yanı sıra tesis bünyesinde konaklayana sunulan yeme, içme, eğlence hizmetleri ve benzeri diğer hizmetlerin geceleme hizmetiyle beraber sunulan hizmetlerden olup olmadığının tespitinde, bu hizmetlerin ilan, reklam, rezervasyon, satış ve/veya pazarlama safhasında geceleme hizmetinden ayrı tutulup tutulmadığı, kapsamı önceden belirlenmiş bir konaklama konsepti dâhilinde sunulup sunulmadığı veya tesiste gecelemenin diğer hizmetlerden istifade edilmeksizin mümkün olup olmadığı gibi hususların dikkate alınacağı,

Gibi hükümlere yer verilmiştir.

Dolayısıyla söz konusu düzenlemeler çerçevesinde açıklama yapmak suretiyle geceleme hizmeti veren tesislere şu önerilerimiz olacaktır. Aksi takdirde mükellefler tarafından konaklama vergisi yönünden vergi ziyaı fiiline sebebiyet verilebilir.

1-) Otel konsepti belirlenirken ilan, reklam, pazarlama safhasında yani geceleme hizmet sürecinin en başından konsept açıkça belirtilmelidir. Çünkü sonradan konsept değişikliği sorun oluşturabilir. Örneğin X otelinin, ilgili internet sitelerinde sadece tam pansiyon konaklama niteliğinde ilanlar vermesi ancak geceleyen kişilere sadece oda + kahvaltı hizmet sunması durumunda faturada konaklama vergisi matrahı olarak geceleme ve sadece kahvaltı hizmet bedelini göstermesi, ancak tam pansiyon konsept kapsamında olan öğlen ve akşam yemeklerini konaklama vergisine tabi tutmadan faturalandırması durumunda vergi ziyaı oluşabilecektir. Çünkü bu örneğe göre ve yukarıda yer alan düzenlemeye göre öğlen ve akşam yemek bedelleri de konaklama vergisine tabidir.

2-) Bilindiği üzere her şey dahil konsept tesisten tesise ve yöreden yöreye değişebilmektedir. Bu değişiklik hizmet verilmeye başladıktan sonra gerçekleşirse ve söz konusu değişiklikle konsept daraltılıyorsa, konsept değişmeden önceki halinde yer alan hizmetlerin tamamı konaklama vergisine tabi olacaktır. Örneğin bir tesis her şey dahil konseptine alkollü içki servisini de dahil etmişse sonrasında faturalandırma sürecinde bu hizmeti konsept dışına almak suretiyle ayrıca faturalandırmak suretiyle konaklama vergisi dışında tutamayacaktır. Dolayısıyla ilgili tesis tarafından kapsamı önceden belirlenmiş bir konsept varsa, sonrasında bu konseptten çıkarılan hizmetler geceleme hizmetiyle beraber konaklama vergisine tabi olacaktır.

3-) Son olarak şu ifade üzerinde durmak gerekir. Konaklama tesisinde gecelemenin diğer hizmetlerden istifade edilmeksizin mümkün olup olmadığı hususu… Örneğin bir termal otel doğal bir termal havuza sahip olduğu için havuzun bulunduğu yere bir tesis kurmuştur. İnsanların söz konusu tesise gelmesinin ve tesisin tek amacı budur. Bu havuzdan gelen ve şifalı olduğu düşünülen su her odada mini havuzlara aktarılmaktadır. Bu durumda söz konusu hizmetten yararlanmadan o otelde geceleme imkanı ortadan kalkmış olacaktır. Dolayısıyla söz konusu termal hizmetler geceleme hizmetiyle beraber konaklama vergisine tabi olacaktır.