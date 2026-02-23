Konkortado belgeni getir bakalım!

Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayi kuruluşlarını ziyaret edip sohbet ediyoruz. Bir sanayici elindeki dosyadan bir evrak çıkarıp bana uzattı:

-Böyle bir evrak daha önce gördün mü?

Başlığında şöyle yazıyordu:

-İflas konkordato belgesi!

Sanayici anlattı:

-Bir devlet kurumunun açtığı ihaleye girdim. Kazandım. Evrakları hazırladık tam sözleşme yapacağız “Konkordato belgesi” istediler. Şaşırdım ilk kez duyuyordum. Gittim istenilen evrakı aldım. Şunun için bu evrakı sana gösteriyorum. Konkordato kararları verilirken çok daha titiz davranılması gerekiyor…

Eskişehirli sanayiciler, iş adamları konkordatonun ciddi anlamda ihlal ediliyor, kötü niyetle kullanıldığını düşünüyor. İnce eleyip sık dokunulmasını istiyorlar…

Toptancılar için çare Bozüyük mü olacak?

Eskişehir’in iki bölgesi Bursa Yolu ve Muttalip Yolu üzerinde çeşitli sektörlerde yüzlerce firma toptancılık ve lojistik hizmeti veriyor…

Bu bölgeler “stok alanı” olarak kullanılıyordu.

Ancak bu bölgelerde stok yapılması uygulamasının sona erdirilmesi isteniyor. Eskişehirli iş adamlarından Murat Özcan, bu duruma tepkili…

-Nereye gideceğiz? diye soruyor.

Özcan:

-Binlerce istihdam sağlayan şehrine sayısız katma değer üreten bölgesinde itibarlı yüzlerce tüccar nereye gidecek bir fikri olan var mı? Artık sorunun kökten çözülmesi için bir adım atma zamanı geldi.

Özcan, ne yapmaları gerektiğini de yine kendi açıklıyor:

-Bir kooperatif kurarak bu konuda sorun yaşayan tüccar arkadaşlarla birlikte hareket edeceğiz! Geniş alanlara ihtiyaç duyan tüccarlarımızla bir araya gelerek bir toptancılar sitesi kurmak için, belediye ve bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunarak ülkemizde sadece şehrimizde eksik kalmış bu konuya çözüm arayacağız .Yoksa bizimde Bozüyük gibi sorun olmayan bölgelere taşınmaktan başka çaremiz kalmayacak.

Eskişehir OSB seçici!

Eskişehir OSB’nde son 2 yıl içinde sadece 3-4 firmaya yer tahsisi yapıldı. Bir dönem OSB’de arsa alabilmek için firmalar adeta birbiriyle yarışırdı. Arsa tahsisinin nedeni sadece sanayicilerin yatırıma ara vermesinden kaynaklanmıyor. OSB Başkanı Nadir Küpeli ve yönetimin seçici davranmasından da kaynaklanıyor.

Küpeli, OSB’nin yeni dönemde hangi firmalara arsa tahsisi yapmayacaklarını şu cümlelerle açıklıyor:

-Artık çok yüksek su kullanan, bizim çevre kriterlerimize uymayan, sanayiye katma değer sağlamayan, yüksek teknoloji içermeyen yatırımları bölgemize almıyoruz. Bu kriterlere uymayan birçok başvuru geliyor ama biz onlara yatırım izni vermiyoruz.

Çare Hindistan-Pakistan

Bir dönem Eskişehirspor başkanlığı da yapan Ay Plastik Yönetim Kurulu üyesi sanayici Kaan Ay’ı ziyaret ettim.

-Geçen yıl işçi arıyordunuz, işler nasıl sanırım artık aramıyorsunuzdur?

-Gülerek, artık aramıyoruz, dedi. Gerekçesini de anlattı…

-Geçmiş yıllarda Valiler, milletvekilleri, belediye başkanları bize işçi gönderirdi babam Kazım Ay, hangisini işe alacağını şaşırırdı. Şimdi gönderseler de işe alsak diye bekliyoruz. Ama işçi bulamıyoruz

-Ne yapıyorsunuz?

-İşçi yine arıyoruz ama artık Eskişehir’den umudu kestik. Bizde Hindistan- Pakistan gibi ülkelerden işçi getirenler arasında yer alacağız.

Eskişehir’de işçi sorunu ciddi boyutlara ulaşmış durumda! Başta Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler olmak üzere Asya’dan işçi getiren firmaların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor…