Konuşan yüzlerimiz kâra dönüşüyor

Yapay zekâ duygu tespiti ile yüzlerimizi konuşturuyor. Duygusal tepkileri ölçebilen yapay zekâ, sektörlerde verimlilik artırıyor. Peki, bu yeterli mi?

Yüz ifadeleri, insanların hislerini ve düşünlerini açığa çıkarır. İnsanların iç dünyasına ilişkin ipuçlarını yüz ifadelerinden alırız. Öyle ki iş yaşamımızdan sosyal hayatımıza kadar günlük akışımızdaki dinamiklerin arkasında bu ifadelerin tanımları vardır.

Yapay zekâ teknolojisi; yüz ifadelerini tanıyabilen, duygusal durumları tespit edebilen sistemler geliştiriyor. Bu da iş dünyasında tüketim alışkanlıklarına da yansıyor. Tüketicilerin dijital ortamda alışveriş yaparken ürünlere karşı reaksiyonlarını ölçmek; markalara yönelik duygu analizi yapmak da yaygınlaştı. Pratik araçlarla ölçümlemeler yapılabiliyor. Uber gibi birçok şirket, müşteri deneyimi üzerindeki etkileri ölçmek için bu tür teknolojileri kullanıyor.

Bunun yanı sıra çevrimdışı dünyada tüketiciler ürünlerle etkileşimde bulunuyor. Böylesi ortamlarda duygu tespiti hiç kolay değil. Fakat yapay zekâ kullanılarak tüketicilerin içerik ve markalarla etkileşimi otomatik olarak ölçülebiliyor. Peki, bu yeterli mi? Elbette değil... Farkındalığı yaratan; insanın, robotik faaliyetlerin dışına çıkabilmesidir.

Ayrıntılı yüz okuyabilme, etkili sonuçlara ulaşma çabası disiplinler arası iş birliğini de beraberinde getiriyor. Bireyin yüzündeki farklı duyguları otomatik olarak tanımak için psikoloji, insan ifadeleri ve yapay zekâyı birleştiren bilim insanları yüzdeki duyguları anlamaya çalışıyor. Gelin bir de teknolojide yüz okumalarının farklı alanlardaki kullanımlarına bakalım. Hayatımıza hangi katkıları sunduğunu görelim:

ARABALARIN DUYGU OKUMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Yapay zekâ ile donatılmış araçlar; güvenliği, trafik akışını, sürücü hatalarını, yakıt tasarrufunu optimize ederek bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. Sektörel bazda incelediğimizde yapay zekânın en fazla kullanıldığı alanlardan biri de otomotiv sektörü.

Dünyanın dört bir yanındaki araba üreticileri, arabaları kişisel ve güvenli hale getirmeye odaklanıyor. Sürücülerin duygusal durumlarını algılamaları; sürüş sırasında sürücüyü uyarmalarını sağlayabilir. Bu da kazaların önüne geçecektir. Akıllı arabaların trafik durumunu tespit edebilmesi, sürücülerin dikkat seviyelerinin ölçülmesi güvenli sürüş için oldukça önem taşıyor.

Peki, otomotiv sektörü yüz okumayı nasıl kullanıyor? Sürücülerin yorgunluk ve dikkat eksikliğini ölçüyor. Sürücü davranışlarını analiz ediyor. Sürücü kimliklerini tespit ederek erişimi kolaylaştırıyor.

Arabaların duyguları okuması elbette olumlu ancak insan davranışının kompleksliğini tam olarak yansıtamayabilir. Bu da unutulmamalı.

İŞE ALIMLARDA YÜZLER SİZİ ALDATMASIN

Hâlihazırda şirketlerin en büyük problemlerinden biri de uygun adaylarla çalışmak... İşe alınan bireyler; şirketin verimliliğinde, takım motivasyonunda, yeni fikirler geliştirilmesinde, ekip çalışmasında, eğitim fırsatlarında, çalışanların memnuniyetinde, işletmenin büyümesinde en önemli faktördür.

İş başvurusunda bulunan adayın söyledikleri kadar, nasıl söylediği, kullandığı ton ve vurgu da önemli...

Adayın kişiliğini doğru bir şekilde değerlendirebilmek, iş uygunluğunu ölçebilmek farklı ölçümleme ve değerlendirmeleri gerektirir. Adayın ruh halini yakalamak ve kişilik özelliklerini daha fazla değerlendirmek için yüz ifadelerini ölçebilen yapay zekâ burada devreye giriyor.

IBM, Amazon, Unilever, Hilton, Humana ve Walmart gibi şirketlerin bazıları, adayların yüz ifadelerini ölçerek duygusal durumlarını analiz etmeye çalışıyor. Şirketler bu teknoloji ile görüşülen kişinin genel güven düzeyini ölçmeye ve bu adayın müşteriyle yüz yüze olduğu bir işte iyi performans gösterip gösteremeyeceğine karar vermeye çalışıyor.

Bu teknikler işteki etkileşimin artması açısından da önem taşıyor. Ancak kültürel ve cinsiyet farklılıkları, ayrıntılı bilgi vermenin zorluğu göz ardı edilmemeli.

VİDEO OYUNLARI DUYGUSAL TEPKİLERİ ELE GEÇİRİYOR

Video oyunlarında yüz okuma; izleyicilerin de oyuna dâhil edilmesini kolaylaştırır. Karakterlerin daha gerçekçi olmasını sağlar. Daha fazla etkileşime neden olurken hikâyeleri de derinleştirir. Yüz okuma sayesinde oyuncular duygusal bağ kurar. Tepkiler gerçekçi hale gelir. İlgi çekici hikâyeler ortaya çıkar. Zengin karakterler oluşur.

Her video oyunu, kullanıcılarda belirli bir davranış ve duygu dizisi uyandırmayı amaçlar. Yüzdeki duygu algılamayı kullanmak, bir kullanıcının videonun tamamını manuel olarak analiz etmeden oynarken gerçek zamanlı olarak hangi duygulardan geçtiğini anlamaya yardımcı olabilir. Algılama, analiz, veri işleme, geri bildirim, kişiselleştirme, iyileştirme duygu tespitleri ile gerçekleşir.

PAZAR ARAŞTRIMALARI TÜKETİCİLERİN GERÇEK DÜŞÜNCELERİNİ GÖRÜYOR

Gerçek ihtiyaçlar ve tepkilerin ölçülebilmesi pazar araştırmaları için önemli. Pazar araştırmalarında kullanıcıların tepkileri, duyguları yapay zekâ kullanılarak tespit ediliyor. Müşteri deneyimlerinin ölçümü, tüketicilerin duygusal tepkilerinin anlaşılması, pazar segmentasyonu, marka imajı ölçülmesi, Reklam etkinliği ölçülmesi, ürün tasarımı iyileştirilmesi bu sayede gerçekleştiriliyor.

Pazar araştırması endüstrisindeki en popüler yaklaşım, bir marka veya ürünle etkileşim halindeyken kullanıcının tepkisini gözlemleyen davranışsal yöntemler kullanmaktır. Bu tür yöntemler sözlü yöntemlerden daha objektif olarak kabul edilir. Davranışsal yöntemler, daha sonra tepkilerini ve duygularını gözlemlemek için manuel olarak analiz edilen, ürünle etkileşime giren kullanıcıların video beslemelerini kullanır.

Bununla birlikte, bu tür teknikler, örneklem büyüklüğü arttıkça hızla çok emek yoğun hale gelebilir. Yüzde Duygu Tanıma, pazar araştırması şirketlerinin duyguların yüz ifadelerini (yüz kodlaması) an be an otomatik olarak ölçmesine ve sonuçları bir araya getirmesine olanak tanıyarak kurtarmaya gelebilir.

YAPAY ZEKÂ İLE DUYGU TESPİTİ NEDİR?

Yüz ifadelerinden duygusal durum tahmini yapmadır. Görsel işleme ve makine öğrenmesi ile kullanılır. Ses ve beden dilinin birleşimidir. Müşteri deneyimi, pazarlama, psikoloji birlikteliğidir. Hızlı ve doğru sonuçlara kolay ulaşım sağlar.

YAPAY ZEKÂ İLE DUYGU TESPİTİNİ HANGİ SEKTÖRLER KULLANIR?