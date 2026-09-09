Köprüler yaptırdım satıp savmaya

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Köprülerimiz ve otoyollarımız milletin ortak eseridir. İşletmesi de geliri de geleceği de milletin elinde kalmalı. Seçim kazanacağım diye milli varlıkları belirsiz yapılara teslim edilemez, suçtur

Bestesi ve güftesi anonim türküdeki gibi; “Köprüler yaptırdım gelip geçmeye / Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam.” Şimdi bizler, 30 yıllık halkın birikimiyle yaptırdığımız bazı otoyol ve köprülerimizin işletme hakkını, 30 yıllığına özelleştiriyoruz. Oysa bunlar milletindir, iktidarın değil.

Bunlar, kira kontratı değil, milletin damarlarıdır. Mülkiyetin devlette kalacağı söyleniyor. Bu önemlidir. Ama yetmez. Çünkü 30 yıl, bir neslin ömrüdür. 30 yıl, bir çocuğun doğup evlenip ev sahibi olacağı süredir. 30 yıl, bir ülkenin stratejik altyapısının kimin elinde olacağını belirleyen süredir.

GELECEK NESİLLERİN BÜTÇE GELİRLERİNİ 30 YIL BOYUNCA İPOTEK ETMEK

Köprü ve otoyol yalnızca asfalt ve beton değildir. Ulaşımın sürekliliğidir. Ekonomik güvenliğin belkemiğidir. Olağanüstü halin sinir sistemidir. Vatandaşın nereden geçtiğinin, ne zaman geçtiğinin, nasıl ödediğinin kaydıdır. Bu tesisler başkasına bırakılırsa tartışma yalnızca paradan ibaret kalmaz.

Araç geçişleri, güzergâh hareketliliği, ödeme bilgileri, trafik yoğunluğu… Bunlar ticari veri değildir. Bunlar milli güvenlik verisidir. Asıl soru: “Ne kadar gelir elde edilecek?” değildir. “Türkiye’nin stratejik altyapısı ve vatandaşın verisi kimin denetiminde olacak?” Çözüm; satıp savmak değildir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Köprü-otoyol devrine dair…

Bunu neden yapıyorlar?

Seçim ekonomisinin finansmanı için. Dış kaynak bulamayan, para basması yetmeyen, vergilerle daha fazlasını alamayan yönetim; seçimde harcamak üzere varlıklarını elden çıkarmayı kafaya koymuş…

Karayolları yönetemiyor mu?

Aksine; ülkede doğru dürüst çalışan iki kurum vardır; 1-cenaze işleri, 2-karayolları… Özele peşkeş çekmek yerine; “Türkiye Köprü ve Otoyol İşletmeleri AŞ” Kurulsun, yönetimi devlette kalsın.

NOT/KENDİ EVİMİZİN ANAHTARINI BAŞKASINA VERMEK ZORUNDA DEĞİLİZ

Yabancı sermayeye mecbur değiliz. Kendi evimizin anahtarını başkasına vermek zorunda değiliz. Gelin, kendi kaynaklarımızı ayağa kaldıralım. Vatandaşı kendi yolunun ortağı yapalım. Türkiye üzerinde hesap kuranların planını, milletin tasarrufuyla bozalım. Bunlar milletin ortak eseridir.

ÖZELLEŞTİRME LÛGATI

Özelleştirme: Devletin mülkiyetindeki ekonomik faaliyetlerin bireylere, özel sektöre devri

Yönetimin rasyonelleştirilmesi: Özelleştirmenin gerekçesi; kamudan daha verimli işletilebileceği

Mülkiyetin devri: Türkiye’deki özelleştirmenin dönüştüğü durumda devlet; KİT’lerinden oluverdi

Seçim ekonomisi: Popülizmin finansmanı için devletin mallarını satıp savma, kiralama, elden çıkarma