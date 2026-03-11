Körfez’deki yangın, sandıktaki ekonomi

Dünyanın en büyük enerji kuruluşu Saudi Aramco’nun üst yöneticisi Nasır, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla küresel arzda 180 milyon varillik bir açık oluştuğunu söyledi. Günlük 20 milyon varilin sistemden silinmesi karşısında, Doğu-Batı petrol hattı gibi alternatif kanallar söz konusu boşluğu sınırlı ölçüde telafi edebilir. Boğaz kapalı kaldıkça, fiziksel kıtlığın yarattığı baskı hafiflemez.

Batı ülkelerinin stratejik petrol stoklarını piyasaya süreceklerini duyurmaları, piyasadaki harareti biraz dindirdi. Bu müdahale, fiyatları 10 ila 20 dolar civarında aşağı çekebilse de kalıcı bir çözüm üretmez. Trump, İran’ın büyük ölçüde etkisizleştirildiğini iddia etse de, Körfez bölgesindeki kritik tesislere yönelik saldırılar risk primini canlı tutabilir. Amerikan tipi ham petrolde 80 dolar, Brent petrolde ise 85 dolar kritik eşikler olarak görülüyordu. Hürmüz çalışmadıkça fiyat dengeleri daha yüksek seviyelerde kurulabilir.

Merkez Bankası 12 Şubat’taki enflasyon raporunda tahmin aralığının üst sınırını yüzde 21 seviyesine yükseltti. Petrol fiyatındaki artışın dolaylı etkileri de hesaba katıldığında, yılsonu için yüzde 25 oranında bir enflasyon beklentisi şu aşamada makuldür. 2026 sonunda ulaşılacak enflasyon seviyesinin dönemsel dip noktası olması kuvvetle muhtemeldir. Zira sonrasında seçime yönelik ekonomi politikalarının uygulanacak olması, enflasyonla mücadelede yeni ve zorlu bir safhayı beraberinde getirecektir.