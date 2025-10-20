Koşullara meydan okumaktan vazgeçmeyin

YAŞAR Üniversitesi Medya İlişkileri Koordinatörü Hakan Atis, davetiyeyi Eylül ayı ortalarında gönderdi:

16 Ekim 2025 akşamı İzmir’de Selçuk Yaşar Ödül törenimiz var…

Törene gidemedim, meslektaşım Hakan Atis’ten notları istedim. Atis, notlarının başına ödülü kazanan bilim insanını yerleştirdi:

Selçuk Yaşar Ödülü, geleceğin teknolojilerine yön veren bilim insanı Prof. Elif Uysal’a verildi.

Önce Hakan Atis’in gönderdiği notlardan Prof. Elif Uysal’ın başarı yolculuğuna baktım:

Elif Uysal, Namık Kemal İlkokulu ve TED Ankara Koleji’nin ardından 1993 yılında üniversite sınavında birinci oldu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girdi. Birincilikle bitirdi.

Namık Kemal İlkokulu ve TED Ankara Koleji’nin ardından 1993 yılında üniversite sınavında birinci oldu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girdi. Birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını Massachusetts Intitute of Technology’de (Boston-ABD), doktorasını Stanford Üniversitesi’nde (ABD) tamamladı. MIT ve Ohio State Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye’ye döndü, ODTÜ’de görev aldı.

Geleceğin iletişim teknolojilerine dönük araştırmalara yoğunlaştı. ODTÜ bünyesinde “Haberleşme Ağları Araştırma Grubu” nu kurarak özellikle enerji verimli haberleşme, nesnelerin interneti, görev odaklı ve semantik haberleşme gibi alanlarda öncü katkılar sundu.

nu kurarak özellikle enerji verimli haberleşme, nesnelerin interneti, görev odaklı ve semantik haberleşme gibi alanlarda öncü katkılar sundu. Bu çalışmaların uygulamalarını yapmak üzere 2021’de “Sürdürülebilir Kentler İçin İleri Teknolojiler” (SÜİT) Platformu ve 2022’de “FRESHDATA Teknoloji” firmasını kurdu.

Platformu ve 2022’de firmasını kurdu. Uzayda artan veri trafiğini taşıyabilecek ağ altyapısı üzerine geliştirdiği proje ile 2024 yılında “Avrupa Araştırma Konseyi” nin en prestijli desteği olan “ERC Advanced Grant” ı Türkiye’ye kazandıran dördüncü ve ilk kadın bilim insanı oldu.

nin en prestijli desteği olan ı Türkiye’ye kazandıran dördüncü ve ilk kadın bilim insanı oldu. Öğrencilik yıllarında MIT’den “Vinton Hayes Bursu” nu, Stanford Üniversitesi’nden lisansüstü bursunu, 2006 yılında da TÜBİTAK’tan “Kariyer Ödülü” nü kazanarak bilimsel yetkinliğini erken yaşta kanıtladı.

nu, Stanford Üniversitesi’nden lisansüstü bursunu, 2006 yılında da TÜBİTAK’tan nü kazanarak bilimsel yetkinliğini erken yaşta kanıtladı. 2010’da “IBM Faculty Award”, 2014’te “Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü”, 2020’de “TÜBİTAK Ulusal Öncü Araştırmacı Ödülü” ve 2022’de enerji verimli ve düşük gecikmeli haberleşme alanındaki öncü katkıları nedeniyle “IEEE Fellow” unvanına layık görüldü.

2014’te 2020’de ve 2022’de enerji verimli ve düşük gecikmeli haberleşme alanındaki öncü katkıları nedeniyle unvanına layık görüldü. Prof. Elif Uysal ’a daha sonra “Artificial Intelligence Industrial Alliance” (Yapay Zeka Endüstri İttifakı) ve “Asia Pacific Artificial Intelligence Association” tarafından da “Fellow” ünvanları verildi. Çalışmaları “ABD Ulusal Bilim Vakfı” tarafından da desteklendi.

’a daha sonra ve tarafından da ünvanları verildi. Çalışmaları tarafından da desteklendi. 2022’den bu yana “ODTÜ Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı” nda Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı. “Age of Information” alanındaki öncü çalıştayların kurucularından biri olarak geleceğin iletişim teknolojilerini şekillendiren akademik tartışmalara yön veriyor.

nda Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı. alanındaki öncü çalıştayların kurucularından biri olarak geleceğin iletişim teknolojilerini şekillendiren akademik tartışmalara yön veriyor. ODTÜ Elektrik- Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi olan Prof. Uysal, öğrencilerine sık sık şu mesajı veriyor: “Başarıya ulaşmanın yolu samimiyet ve ciddiyetten geçiyor. Koşullara meydan okumaktan vazgeçmeyin.”

“6. Selçuk Yaşar Ödülü”nü kazanan Prof. Elif Uysal, törendeki konuşmasında 30 yıldır haberleşme sistemleri üzerine çalıştığını, son 25 yıldır özellikle “nesnelerin interneti” kavramının temelini oluşturan kuramsal altyapılar üzerinde durduğunu belirtti:

- Son yıllarda kendimi akademik konfor alanının biraz dışına taşıyan bir adım attım. Geliştirdiğimiz teknolojileri ürünlere çevirmek için girişimci oldum.

Bilimsel üretimin sadece makalelere ya da deneysel sonuçlara değil, ülkenin sanayisiyle, üretim gücüyle, genç mühendisleriyle kurulan gerçek işbirliklerine dokunması gerektiğini vurguladı:

- Benim için bilim ile sanayi arasında köprü kurmak soyut bir hedef değil. Bu köprü laboratuvardan fabrikaya, öğrenciden mühendise fikrin ürüne dönüştüğü her noktada kurulması gereken bir bağ.

ODTÜ’de kurduğu “Haberleşme Araçları Araştırma Grubu”na (CNG) işaret etti:

- CNG, enerjisini ortamdan karşılayan, enerji hasatlı haberleşme sistemlerine öncü katkılar yaptı. Bu yaklaşımlar bugün “6G” ve “sıfır enerji ağlar” olarak karşımıza çıkıyor.

Sensör ağlarının artık hayatımızın her yerinde olduğunun altını çizdi:

- Tarımda verimli sulama, binalarda ısıtma soğutma ve güvenlik sistemleri, araçlarda çevresel sensörlerle otonom sürüş. Bu uygulamanın ortak amacı; kaynakları akıllıca yönetmek.

Kentleşmenin hızlandığına dikkat çekti:

- Su, enerji, doğa kalitesi gibi kaynakları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek için otomasyon sistemlerine yani “akıllı şehir” dediğimiz teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz.

Dünyada “nesnelerin interneti”ne bağlı cihaz sayısının 19 milyarı aştığını irdeledi:

- 2015 yılında bir makalemizde gösterdik ki, aslında daha az veri ileterek daha taze bilgi göndermek mümkün. Bu, bilim dünyasında epey yankı yaptı. “Fresh Data” (Taze veri) ismini verdiğim araştırma programını başlattık.

Prof. Uysal, Yaşar Holding’in ve Yaşar Üniversitesi’nin kurucusu Selçuk Yaşar’ı şöyle tanımladı:

- Selçuk Yaşar, Türkiye’ye birçok ilki kazandırmış bir öncüydü. Bilimin ve üretimin birlikte büyüyebileceğine inanan bir vizyonerdi. Onun adını taşıyan ödülü alırken kendimi bilimle üretim arasında köprü kurmaya çalışan bir yolun yolcusu olarak hissediyorum.

Prof. Uysal’ın sözleri jürinin “Selçuk Yaşar Ödülü” için çok anlamlı seçim yaptığını ortaya koyuyor…

Araştıran, sorgulayan üreten bireyler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz

PROF. ELİF Uysal’a “6. Selçuk Yaşar Ödülü”nü veren jüri şu isimlerden oluştu:

Ahmet Yiğitbaşı (Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)

(Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı) Prof. İsmail Türkan (Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı)

(Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı) Ord. Prof. Niyazi Serdar Sarıçiftçi (Linz Johannes Kepler Üniversitesi Fizikokimya Kürsüsü ve Enstitüsü Başkanı)

(Linz Johannes Kepler Üniversitesi Fizikokimya Kürsüsü ve Enstitüsü Başkanı) Prof. Öznur Özkasap (Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı)

(Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı) Prof. Zafer Gedik (Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Selçuk Yaşar’ın miras bıraktığı değerlere sahip çıkarak “Bilim, Birlik, Başarı” ilkesini geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirtti:

- Her zaman daha ileriyi hedefleyerek gençlerimize dünya ölçeğinde eğitim olanakları sunmayı sürdürüyoruz. Bu ödül, Selçuk Bey’in adını yaşatmanın yanı sıra topluma kattığı değerleri geleceğe taşımak amacıyla veriliyor.

Ödülü alan bilim insanlarıyla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Her ödül sahibimiz, gerçekleştirdiği ilham verici çalışmalarla toplumda fark yaratmış, umut ve ilham kaynağı olmuştur.

Ardından ekledi:

- Bu ödül aracılığıyla cesaretiyle öncü olmuş, üretkenliğiyle yol gösteren bireyleri onurlandırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin evrensel ölçekte düşünmelerine, sorgulayıcı bir bakış açısı kazanmalarına ve yenilikçi çözümler geliştirmelerine büyük önem veriyoruz.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Levent Kandiller, ödülün bu yılki temasının “bilim” olduğunu kaydetti:

- “Bilim”, üniversitemizin kimliğini oluşturan en temel değerdir. Çünkü, biliyoruz ki bilim, gençlerimizin ufkunu genişleten, onların geleceği şekillendirmesine imkan sağlayan en güçlü araçtır.

Noktayı şu mesajla koydu:

- Öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Öğrenci el sanatlarına sıcak bakmıyor, oysa bu alan da teknolojiye dayalı

BAŞKANLIĞINI Hüseyin Öztürk’ün yürüttüğü Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve EKONOMİ Gazetesi’nin“Çalıştaylar Dizisi”nin geçen haftaki buluşması, Başkanlığını Zafer Özbilge’nin üstlendiği İstanbul Nakış Sanayicileri Derneği üyeleriyle gerçekleşti.

Rüştü Bozkurt’un yönettiği çalıştayda nakış sektörünün sıkıntıları, sorunları masaya yatırıldı, çözüm önerileri konusunda “ortak akıl” arandı.

Çalıştaya katılan Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Teknolojisi öğretmeni Emine Erdoğan, sektör temsilcilerine şunları anlattı: