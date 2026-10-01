Kötüyü, kötülüğü savunan gizli kötüler

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Tera fon faciasında gördüğümüz gibi, kamu gücünü, siyasi yakınlığı kullanarak halkı fonuna dek soymak, başlı başına kötülüktür. Önce gizli kötü oluyorsunuz fakat hayat sizi açığa çıkarıyor

1- SORUN: Basit cehalet (bilgisizlik) öğrenilebilir ve düzeltilebilirken, bilinçli olarak cehalet yaymak, örgütlemek, ödüllendirmek, menfaat elde etmek, artık cehalet değil, sistematik kötülüktür. Trafik kuralını bilmiyor olmak cehalet sayılsa da kasten aracıyla üstünüze süren, özünde kötü biridir.

2- ETKİSİ: Evrensel ahlak kurallarını bilmemek, cehalet ile izah edilemez. Yasaların bilinirliği, bundan 3,800 yıl önce Hammurabi’nin Babil’de astığı tabletlerle duyurulmuş, “cahildim, bilmiyordum” ifadesi mazeret olmaktan çıkmıştı. Ancak kötülerin sorunu cehalet değil, ruhlarındaki çürümedir.

CEHALET KÖTÜLÜĞE MAZERET OLAMAZ, CAHİL KALMAK KÖTÜLÜK ZATEN

3- ÇÖZÜM: Cehalet bu topraklarda hep vardı ancak hiç bu kadar cesaretlendirilmemiş, örgütlenmemişti. Bunu, hak ihlal eden, yasa çiğneyen birini uyardığınızda anlıyorsunuz. Kırmızı ışıkta yayaların üzerine süren birini uyarmaya kalktığımda saldırganlaşıp, “sana ne” diye tehdit edebilmişti.

4- YÖNTEM: Engellinin yerine aracını park edenler, orayı aracıyla işgalin yasak olduğunu bilmiyor değildir. Kötü kalbi, hak yemeyi kendine hak görüp bunu yapabiliyor. Tuhaf olan, “yanlış yapıyorsun, orada park etme” uyarısına, çoğu gizli kötü; “belki engellidir” diye utanmadan mesaj yazabiliyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Kötülere dair…

En büyük kötülük hangisi?

Eylemini, “kamu yararı” adıyla sunanlara bakın. Misal ekonomide yanlış veri üretmek, cehaletten değil, kötülükten gelir. Muktedirin gözüne girmek için çarpıtılan veri, ekonomiye büyük kötülüktür.

Kötülüğü cesaretlendirmek?

Ceza görmemiş ilk suçtan daha cesaret verici bir şey yoktur. Üstelik cehaleti kutsayıp, suçlulara müsamaha göstermek, iyilere karşı işlenmiş en büyük sosyal cinayettir. Toplumu çürüten budur.

NOT

KAMU KAYNAKLARININ KÖTÜYE KULANIMINI NORMALLEŞTİRMEYİN

Toplumsal kutuplaşmanın körüklenmesi, bilimsel gerçeklerin ideolojiye kurban edilmesi, medya ve trol ordularının organize yalan yayması, kamu malının yandaşa, candaşa, zombi şirkete peşkeş çekilmesi; “masum bilgisizlik” olmaktan çıkmış, toplumda kötülerin iklimini muktedir kılmıştır.

KÖTÜLÜK LÛGATI

Cehalet: Bütün kötülüklerin anasıdır. Ancak eğitim ile geçmeyenine “taammüden kötülük” deriz

İhanet: Size emanet edilene hainlik yapmak, güveni kötüye kullanmak, dostu, değerleri satmak

Hıyanet: Bilerek isteyerek zarar verme hali. Cahillikle ilgisi kalmamış, bilinçli kötülerin tutumu

Gaflet: Doğrudan, güzelden, iyiden haberdar olmama hali… Cehaletin eğitilerek giderileni