Köyünden 15 yaşında ayrıldı Kayseri’de çelik kapıcı olup 10 milyon dolar ihracatı yakaladı

KAHRAMANMARAŞ’ın Göksun ilçesine bağlı Esenköy’de 9 çocuklu bir ailenin 3’üncü çocuğu olan Hacı Söyler, 15 yaşındayken bir sabah uyandığında karar verdi:

- Köyden çıkıp gitmeliyim.

İlk gördüğü minibüse Göksun’a gitme niyetiyle bindi. Minibüs Göksun’dan sonra yola devam edince şöyle düşündü:

- Demek ki Kahramanmaraş minibüsüne binmişim…

Kayseri’ye vardıklarında minibüse ödeyecek parası olmadığını gören Esenköylü büyükleri Hacı Söyler’in ailesinden habersiz yola koyulduğunu anladı:

- Evladım, aynı minibüsle doğru Esenköy’e dön. Ne işin var Kayseri’de.

O anda aklına Kayseri’de yerleşik teyzesi geldi:

- Burada teyzem var, onlara gideceğim.

Sora sora teyzesinin evinini ararken dayısının evini buldu. Dayısı ve teyzesi Hacı Söyler’i Kayseri’de 2 ay kadar misafir ettikten sonra Esenköy’e gönderdi.

Hacı Söyler, çok geçmeden yeniden Kayseri’nin yolunu tuttu. Çelik kapı atölyelerinden birine çırak olarak girdi. 1997-2007 yılları arasında Kayseri’de farklı çelik kapı üreticilerinin yanında çalıştı, işi çok iyi kavradı. Şirketlerden biri adına bir süre Cezayir’de, 2004-2006 yılları arasında da İstanbul’da çalıştı.

Askerlik sonrası Kayseri’ye döndü, evlenip kente yerleşti. Çalıştığı şirkette bir gün patronla gerilimli tartışma yaşadı. Patron küfürlü konuşunca ceketini alıp çıktı:

- Kendi işimi kurmalıyım artık…

Soluğu abisinin yanında aldı. Abisi Doğan marka arabasıyla taksicilik yapıyordu:

- Abi, arabanı bana verir misin? Satıp parasıyla çelik kapı üretim atölyesi açayım.

Arabayı satıp 100 metrekarelik dükkan kiraladı. Para yetmeyince ablalarından bileziklerini istedi. Artık atölye çelik kapı üretmeye hazırdı:

- Niyetim büyük çelik kapı üreticilerinden fason iş alıp çalışmaktı. Atölyeyi 2007 yılında açmıştım. O kış çok çetin geçti. Fazla iş yapamadık.

Çıkışı gazeteye reklam vermekte aradı. Kayseri’de yaygın bir gazetenin temsilcileriyle görüştü:

- Gazeteye reklam vermek istiyorum.

Gazetenin temsilcileri sordu:

- Ne reklamı vereceksin?

Kendinden emin yanıtladı:

- Çelik kapı reklamı vereceğim.

Ürettiği kapılara markayı reklam görüşmesi sırasında internetten esinlenerek koydu:

Portal Çelik Kapı…

Reklamın bedelini ödeyecek parası yoktu, gazetenin temsilcileri kredi kartı formülü önerdi:

- Kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.

Henüz kredi kartı da yoktu:

- Kredi kartı kullanmıyorum. Senet imzalasam olur mu?

Senet imzalayıp 3 gün yayınlanan reklamı verdi:

12 adet çelik kapı alana bir adet bedava…

Reklamın etkisiyle ilk siparişini Kuşadası’ndan aldı. Siparişlerin arkası geldi. Atölyeyi önce 200 metrekareye, bir süre sonra da 400 metrekareye çıkardı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde 1000 metrekarelik atölyeyi kiraladığında Dener Makine CEO’su Cemal Dener’in kapısını çaldı, üretimde kullandığı makineleri uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla aldı.

İşleri biraz olsun büyütünce fuarlara katılmaya başladı. Fuarda ciddi sipariş veren bir müşterisi üretim yerini görmek istedi. 1000 metrekarelik üretim alanı müşterinin gözüne küçük geldi:

- Arkadaş, fuardaki standına bakınca fabrikanız var sandım. Sizi büyük bir üretici gibi gördüm. Burası fabrika değil, atölye…

Müşteride oluşan bu izlenim ağırına gitti. Hemen kolları sıvadı, 3 bin metrekarelik bir yer kiralayıp hızla makineleri taşıdı. Ancak, makineleri yeni mekanın bir köşesini ancak doldurabildi. Abisi tedirginliğini dile getirdi:

- Hacı, kardeşim sen kafayı mı yedin. Burada top mu oynayacağız? Bu kadar büyük alanı nasıl dolduracağız?

Hacı Söyler’in Portal Çelik Kapı öyküsünü Kayseri Temsilcimiz Oktay Ensari rehberliğinde Reklam Grup Başkanımız Funda Baykal’la birlikte gittiğimiz fabrika turunda dinledim.

Hacı Söyler, Hilal Sönmez’in de eşlik ettiği tur sırasında mevcut fabrikanın kapalı alanının büyüklüğünün 20 bin metrekare olduğunu belirtti:

- Ayda 15 bin adet çelik kapı üretim kapasitemiz var. Mevcut üretimimiz 12-13 bin adet dolayında.

4 kıtadan 45 ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı:

- Yıllık ihracatımız 10 milyon dolar dolayında…

Kilo başına ihracat gelirini merak ettim, şu yanıtı verdi:

- 75 kiloluk bir kapıyı 250 dolara ihraç ediyoruz.

Birlikte hesapladık:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 3.33 dolar.

Hacı Söyler’in 15 yılda 100 metrekarelik atölyeden, 20 bin metrekarelik fabrikaya, 45 ülkeye 10 milyon dolarlık ihracata uzanan öyküsü, Türkiye’nin girişimci potansiyelini ortaya koyan güzel bir örnek değil mi?

Fabrika arsasını aldığımda ‘bataklıkta batabilirsin’ dediler

PORTAL Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler, Kayseri OSB’de 20 bin metrekarelik kapalı alanı olan fabrika arsasını aldığı günleri anımsadı:

- Abim arsayı ilk gördüğünde, “Kardeşim burası bataklık. Bu bataklıkta batarsın” dedi. Fabrikaya şimdi gelenler, “Bataklığı bir anlamda gül bahçesine dönüştürmüşsün” diyorlar.

Hacı Söyler, işçilik dahil yükselen maliyetlerin sıkıntı yarattığını belirtti:

- Bir yandan Ar-Ge çalışmalarıyla fark yaratma yoluna giderken, diğer taraftan verimlilik artırıcı adımlar adıyoruz. Üretimde teknolojiyi artırıyoruz. Örneğin yeni kurduğumuz teknolojisi daha yüksek bir hat, 35 kişiyi açığa çıkarıyor.

Almatı’ya fabrika yatırımı yapacak

PORTAL Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler, bir yandan ihracata ağırlık verirken, diğer taraftan yurt dışında ilk yatırımını Kazakistan’da yapacağını bildirdi:

- Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’ya 6 milyon Euro’luk yatırım yapmak üzere hazırlıklara başladık. Orada bir yatırımcı ile ortak olduk.

Yatırımla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Almatı’da kuracağımız fabrikanın makineleri Kayseri’den gidecek.