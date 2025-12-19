Krallıktan sorguya geçiş

Teknoloji sektörünün büyük oyuncularından Oracle’ın hisselerinde yaşanan dönüş tarihe geçebilir. Eylülde bilançosunu açıkladıktan sonra hisse senedi fiyatı müthiş bir sıçramayla 346 doları gördü. Şirketin sahibi Larry Ellison dünyanın en zengin insanı oldu. Hisse fiyatı dün 177 dolara kadar düştü. Üç aydan kısa sürede, ‘‘Yapay zekânın kralı’’ anlatısından, ‘‘Yatırımların karşılığı nerede’’ sorgulamasına geçildi. Yapay zekâ hikâyesi böylesine hızlı biçimde yatırımcının aleyhine dönebiliyor.

Coşkulu günlerde, OpenAI ile yapılan ortaklık bir garanti olarak görülüyordu. Google ile yapılan anlaşma da Ellison’ın firmasının vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu düşündürdü. Son dönemde OpenAI'a yönelik olumsuz hava, Oracle’a bakış açısını değiştirdi. Yılbaşından beri çılgınlık derecesine varan bir ‘‘veri merkezi’’ hikâyesi anlatılıyor. Yüz milyarlarca dolarlık anlaşmalar açıklanıyor. Bloomberg haber ajansında birkaç gün önce yayımlanan ‘‘OpenAI için yapılacak veri merkezleri 2028’e kalabilir’’ haberi oyun değiştiricidir. Piyasa bu merkezleri inşa etmek için yapılacak on milyarlarca dolar borçlanmanın bedava olmadığını anladı. Bu dev harcamaları karşılayacak kârların nereden geleceği artık sorgulanıyor.

Teknoloji hisselerinde yılın son günleri ve 2026’nın başı hareketli geçebilir. Dönemsel olarak likidite de azalacak. Gelecek yılın portföyünde ağırlıklı olarak sanayi sektöründen şirketler tercih edilmelidir. Seçici olmak kaydıyla, teknoloji şirketleri tutulabilir.