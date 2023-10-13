Kredi başvurusu yapmak isteyenler için önemli ipuçları

Koray Kaya

Kredi başvurusu yapmak, birçok kişi için heyecan verici bir süreçtir. Ancak kredi almak, sadece başvuru formunu doldurmak ve onay beklemekten ibaret değildir. Kredi almak için uygun durumda olup olmadığınızı, kredi kullanım koşullarını, maliyetlerini ve kredi geri ödeme şartlarını iyi anlamanız gerekir. Aksi takdirde, kredi başvurunuz reddedilebilir veya krediyi geri ödemekte zorlanabilirsiniz. Bu yazıda, kredi başvurusu yapmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalara değineceğim.

Kredi notunuzu ve kredibilitenizi kontrol edin

Kredi notunuz, bankaların size ne kadar güvenebileceğini gösteren bir puanlamadır. Kredi notunuz ne kadar yüksekse kredi alma şansınız o kadar yüksek demektir. Kredi notunuzu Findeks web sitesinden öğrenebilirsiniz. Kredibiliteniz ne kadar yüksekse, kredi alma şansınız o kadar artar. Bankalar size daha uygun faiz oranları ve vade seçenekleri sunabilir. Eğer kredibilite sorunlarınız varsa öncelikle bunları çözmeye çalışın. Kredibilitenin nasıl arttırılabileceğine ve kredi notunun nasıl yükseltilebileceğine dair bu köşede yer alan önceki yazılarımı ve Findeks web sitesinde yer alan faydalı blog yazılarını takip edebilirsiniz.

Kredi ihtiyacınızı belirleyin

Kredi ihtiyacını belirlemek ve kullanılacak kredinin varlıklarımızı arttırmak amaçlı mı yoksa geçici bir ihtiyaç için mi kullanacağımızı iyi değerlendirmek gerekir. Taşıt, konut edinimi gibi varlıklarımızı arttırmaya yönelik kredi kullanımları tasarrufu teşvik ettiği gibi vade sonunda ödediğimiz bedel karşılığında varlıklarımızın da artmasını sağlar. Diğer taraftan seyahate çıkmak, düğün yapmak gibi sebeplerle çekilen krediler ise varlıklarımızı arttırmaz. Bu nedenle kredi kullanmaya karar vermeden önce öncelikle bu krediye ihtiyacımız var mı konusunda gelir gider dengemize bağlı olarak iyi karar vermek gerekir.

Kullanacağınız kredi türünü seçin

Kredi türü seçimi, ödeme gücü, nakit akışı, maliyet oranı gibi kriterlere bağlıdır. Taksitli kredi kullanırken, vade uzunluğu ve ödeme planı önemlidir. Vade uzunluğu arttıkça taksitler düşer ama ödenen faiz miktarı artar. Bütçenize uygun bir taksit belirleyin. Enflasyonist ortamda artan taksitli ödeme planı tercih edilebilir. Bu şekilde toplamda ödenilen faiz miktarı azalmış olur. Kredi türleri hakkında daha fazla bilgi için “[Kredi Ürünleri Nelerdir Hangisi Size Uygun]” başlıklı yazımı okuyun.

Kredi koşullarını karşılaştırın

Bankaların sunduğu farklı faiz oranları, masraf ve komisyonlar, vade seçenekleri veya yapılandırma imkanları gibi kredi koşullarını inceleyin. Ödeyeceğiniz toplam faizin yanı sıra, dosya masrafı, sigorta primi, vergi gibi ek maliyetleri de göz önünde bulundurun. Taksit ödeme günlerini ayın size en uygun gününe denk getirin. Krediyi kullanırken taksitlerinizi ayın hangi günü ödemek istediğinizi Bankanıza söyleyebilirsiniz.

Başvuru belgelerinizi hazırlayın

Bankanız, kredi başvurusu yaparken birtakım bilgi ve belgeleri ibraz etmenizi isteyebilir. Bunlar genel olarak başvuru formu, gelir belgesi, kimlik belgesi, ikametgah belgesi gibi belgelerdir. Başvuru formunda yer alan bilgiler Bankanın kredi notunuzu hesaplamak için kullandığı bilgilerdir. Bu formlarda girilen bilgilerin doğruluğu Banka tarafından dış kaynaklardan toplanan bilgiler, çapraz kontroller ve belgeler ile teyit edilir. Yanlış veya eksik bilgi vermek, başvurunuzun reddedilmesine veya gecikmesine neden olabilir. Bu nedenle başvuru formunda girilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması son derece önemlidir. Benzer şekilde gelir belgesi de önemli bir başvuru belgesidir. Gelirlerin belgeli olması kredinin onaylanmasını kolaylaştırır. Bu nedenle en kolay kredi çıkartabileceğiniz banka, maaşınızın yattığı veya hesap hareketlerinizin geçtiği bankadır.

Kredi başvurusu yapmak, hayallerinize ulaşmanız için önemli bir adımdır. Ancak bu adımı atmadan önce yukarıdaki noktalara dikkat etmeniz, hem başvuru sürecini hem de geri ödeme sürecini kolaylaştıracaktır. Kredi başvurusu yaparken acele etmeyin, iyi araştırın ve doğru karar verin.