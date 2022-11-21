Kredi faizi yüzde 15,72, mevduat faizi yüzde 21,53

FERDA BESLİ

BESFİN CEO’SU

Bankaların mevduat ve kredi fiyatlandırmasında bugüne kadar görmediğimiz bir şey yaşanıyor. Son 5 haftadır mevduat faizi kredi faizinin üzerinde. Yüksek faizden mevduat alıp düşük faizle kredi veriyorlar. Mevduat, kredi faizi ve marjı gösteren tabloya yer veriyorum. TCMB’nın 18 Ekim 2022 tarih ve 41 sayılı basın duyurusu ile bankaların Menkul Kıymet Tesisi uygulaması değiştirilmiştir. Uygulama değişikliği 30/12/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/ katılım fonu içindeki payına göre ilave olarak menkul kıymet tesis edilecektir. Gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı hesaplanan oranlardan herhangi biri;