Kredi kartı bilgilerinizi kimseye kaptırmayın! Sonu hüsranla bitmesin

Son yıllarda dolandırıcılık vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Özellikle internet siteleri ya da cep telefonlarına gönderilen bağlantılar üzerinden yapılan işlemler, vatandaşları mağdur edebiliyor.

Dijital sistem üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarının önemli bir bölümü, banka hesapları ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesiyle gerçekleşebiliyor. Şifre ya da kart bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, mağdurun haberi olmadan alışveriş yapılabildiği ve çeşitli harcamalar yapıldığı görülüyor.

Bankalar da bu durumdan dolayı telefonlara, güvenlik amacıyla uyarı mesajları gönderse de art arda gerçekleşen şüpheli işlemlerde bildirim mekanizmalarının nasıl işletildiği, zaman zaman tartışma konusu haline gelebiliyor.

Bugünlerde bu konuya dair bir olaya tanıklık eden bir arkadaşım, beni aradı ve yakınının başına gelen durumu anlattı. Çaresiz olduğunu, nereye başvurduysa yakınının mağduriyetini çözecek bir yetkiliye, ulaşamadığını söyledi.

Bursa’da yaşayan emekli kadın, aylık 16 bin civarı maaşıyla kirada oturuyor. Emekli maaşını da özel bir bankadan alıyor ve aynı banka tarafından belirli bir limitle, emekli müşterisi olan kadına kredi kartı tanımlanıyor.

Oyun harcamaları aylarca devam etti

Emekli kadın; 2025 yılının Ocak ayında kredi kartıyla taksitli bir beyaz eşya satın almış ancak taksitler tamamlanmasına rağmen kredi kartı ekstresinde, her ay yaklaşık 4 bin liralık borç görünmeye devam etmiş.

Hesap hareketlerini inceleyen kadın, şaşırtıcı bir durumla karşılaşmış. Kredi kartından gün içinde defalarca dijital oyun satın alımı yapılmış. Kendisine ait olmayan çeşitli telefon operatörlerinin adı belirtilerek, neredeyse her ay değişik tutarlarda fatura ödemelerinin yapıldığını görmüş.

Yılın son ayında da 43 bin lira borç çıkarılmış. 2025 yılı boyunca süren bu işlemlerin sonunda, toplam tutarın 100 bini aşan kredi kartı borcu olduğunu görmüş. İddiaya göre; söz konusu şüpheli işlemlerle ilgili banka tarafından kart kullanıcısı kadına herhangi bir uyarı ya da bilgilendirme de yapılmamış.

Emekli kadın, kendisine ait olmadığını belirttiği harcamalar nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etmiş.

Kredi kartından, çeşitli dijital oyun ve uygulamaların satın alındığını hatta yurt dışı harcamalar yapıldığını, taksitli ve taksitsiz nakit avans işlemleri gerçekleştiğini görmüş. Kadın; bankadan kredi kartı ekstre bilgilerini talep etmiş fakat bu bilgilerin verilmeyeceği bildirilmiş. Bunun üzerine, yasal yollara başvuru yapmış. Onayı dışında gerçekleşen bu işlemleri, kendi incelemesi sonucunda fark eden kadın, borcun kendisinden talep edildiğini belirtmiş.

Mağdur kadın, Tüketici Hakem Heyeti’ne de başvuruda bulunmuş ve yargı yolunun da açık olduğunu öğrenmiş. Süreç sonunda banka ekstre bilgileri kendisine iletilmiş. Kadın, internet bankacılığını ve mobil bankacılık uygulamasını aktif olarak kullanamadığını belirtmiş. Mağduriyetiyle yalnız bırakılmış. “Benim hesaplarım ve parasal işlemlerimin, online sistem üzerinden güvenliğini, banka sağlamak zorunda değil mi?” sözleriyle tepkisini dile getirmiş.

Mağdur olan kendisiyken, haberi olmadan harcanan parayı da ödemek zorunda bırakılmanın, hüsranıyla baş başa kalıyor.

Hepimiz bu tarz dolandırıcılık işlemleri ile ilgili olayları, yakın çevremizden duyuyoruz. Son yıllarda, mağdur olmamak ve mağduru korumak için gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı görülüyor. Birçok işlem internet üzerinden yapılıyor. Günümüzde yapay zekâ da eklenince, çok daha ciddi yaptırımların ve vatandaşın hakkını koruyan önlemlerin alınması, elzem ve zorunlu bir ihtiyaç olarak göze çarpıyor.

Mağdur kadının hukuki süreci devam etmekte olup, henüz mağduriyeti giderilmemiş. Dijital dünyanın kolaylığı yanında risklerini de göze alıp, dikkatli olmakta fayda var. Aksi halde hepimiz dijital alanlarda risklerle karşılaşabiliriz…