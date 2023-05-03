Kripto varlıklar yastık altının Z Kuşağı versiyonu

Kripto varlıkların sayısı bugün 23.766’ya yükselirken toplam piyasa değeri 1 trilyon 163 milyar $. Kripto para sahipliğinde dünya çapında Türkiye 1’nci, Arjantin 2’ncisi sırada bulunuyor. Ülkemizin ilk sırada olmasına şaşmamalı. Ardından kovalayan enflasyondan kaçan kriptoya sığındı, durdu.

Yüksek getiri potansiyeli, hız, sanal dünyada varlık yaratma fırsatı Türkiye’deki Z kuşağını kriptoya çekiverdi. Kripto varlıklar adeta yastık altı altının Z Kuşağı versiyonu gibi… Finansal özgürlük beklentisi, toplumdaki birbirinden farklı kuşakların parayı farklı adreslendirmesine sebep oluyor.

KUŞAKLARIN YASTIK ALTI KÜLTÜRÜ

Özellikle Z Kuşağı, kullanıcı dostu platformlar aracılığı ile kolaylıkla bu alana dâhil oluveriyor. Kaldı ki bu kuşağın hevesleri de farklılık gösteriyor. Misal küreselleşen piyasaların parçası olma hevesi, dijital varlıkların artması; genç yatırımcıların inovatif yaklaşımları takip etmesinde en önemli kriter...

Oysa çok değil birkaç kuşak öncesi yastık altı (iddihar) denilince akla; altın, 1980 sonrası döviz ve hatta biraz hisse senedi gelirdi. Düğünlerde takılan bilezikler, beşibiyerde veya Reşat, Ata liralar, yatırımını güvenceye almak ve zor günlere karşı tedbir için en bildik, geleneksel araçlardı.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Kripto varlıklar, gelenekselden kopuş mu?

Kripto para birimlerinin, merkezi olmayan yapıları ve blockchain teknolojisi sayesinde geleneksel finans piyasalarından bağımsız olması; Z kuşağının ilgisini çekmesinin önemli nedenlerinden biri…

Kriptoyu popüler kılan nedir?

Kripto varlıklarını Z kuşağı için popülerleştiren önemli kriterler; işlem maliyetlerinin düşük olması ve işlemlerin gerçekleşme hızı. Unutulmamalı ki her şeyin fazlası zarar ve her şeyin bir bedeli mutlaka vardır. Düşük işlem ve hız, bir yandan cazip arena yaratırken bir yandan da varlıkların tükenmesine neden olabiliyor.

NOT

BUL KARAYI AL PARAYI

Cepten parayı kapan “bul karayı al parayı” oyununda; bir kez kazansanız bile, oyunun kuralı; para bitene kadar oynamaktır. Kuralları çiğnemeye kalkarsanız civardakiler sizi yer... Yüksek getiri potansiyeli ve yüksek hızlı işlem süreleri, hırslı yatırımcılar için kripto parada merdiven basamağı yaratsa da düzenlemelerin yetersizliği ve yüksek volatilite sebebiyle büyük kayıpları da getiriyor.

Bir kez kazandığınızda sürekli kazanma isteği yatırımcıları bu oyun arenasına çekiyor. Unutulmamalı ki kripto paralar; gelecekte finans dünyasını değiştirebilir. Tesla ve SpaceX gibi bir çok yerde kripto para birimleri kabul edilmeye başlandı bile. Doğru bilgi ve strateji ile kripto varlıklar da kullanışlı hale gelecektir.

Şu andaki ortam; 23.766 farklı kripto para içinde hangisinin yakın gelecekte “çöp” olacağı, hangilerinin “kalıcı hale geleceği” üzerinde kumar oynandığı gerçeğidir. Bul karayı al parayı derken, yarına taşınacak olan kripto veya kriptoların, zamanın getireceklerine nasıl tepki vereceğinin net olarak bilinmeyişidir.

Görünen şudur; nomad (göçebe) ırkların davranışı; servetini yanında taşımak, yükte hafif bahada ağır olmak ve yatırımdan ziyade saklamak şeklindedir. Ancak yerleşik toplum (medeni) davranışı, serveti üretime, yatırıma dönüştürme eğilimi gösterir. Kripto sanki çağdaş nomadların parası gibi...