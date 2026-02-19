Kriz yok çürüme var derken…

  1. Ekonomim
Bireylerin bencilleşmesi, toplumları çürütür diyorsak, bir sonraki toplumun da gübreliği oluşuyor demektir. Sadece senin sağlam olman yetmez, çürüklerden uzak durmalısın yoksa sen de çürürsün

 

Çürüme, yapıyı bir arada tutan yasaları işlevsiz kılar. Başka yasalara itaat edilmeyen yerde çürüme, tek yasa olur. Çürümenin çaresi yoktur. Devrini tamamlayacaktır. Çürüme bir kez başlamaya görsün, hükmünü icra edene dek sürecek, bir sonraki taze, güçlü ve temiz yapının gübreliği olacaktır.

Kötü haber; çürüme başladığında engellenmiyor oluşudur da iyi haber; gelecek kuşağın yeşereceği tarlada yeni fidanların boy atacağı, farklı bir geleceğin vaadi olan gübreliğe dönüşeceğidir. Toplumu çürüten, bireyler arasındaki görünmez bağlar olan asabiyetin (İbni Haldun’un önerisi) azalmasıdır.

BABALAR VE OĞULLAR

Kurucu babalar, değerleriyle vardır ve ülkeyi inşa eder, toplumu var kılarlar. Oğulları da babaları kadar olmasa da değerleriyle toplumu güçlendirirler, bayındır kılarlar. Ancak üçüncü nesil, torunlar; kurucu babaların köklü, sağlam değerlerini unutmuş, aralarındaki dayanışma bağını zayıflatmışlardır.

Bu dönemde sanat, edebiyat, mimari, estetik gelişir. Torunların çocukları ise çürüme neslidir. Asabiyet yok olmuştur. Geriye, bencil, çıkarcı, değerlerini yitirmiş, ahlakı çökertmiş, hedonist yapı gelmiştir. Bu nesil; büyük bedeller ödeyecek ve doğuracağı çocuklar yeniçağın kurucuları olacaktır.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Çürümeye dair…

Çürüme birdenbire mi olur?

Çürümenin 4 evreli devranına dair; 1- Zor zamanlar güçlü liderler doğurur, 2- Güçlü liderler kolay ortamlar üretir, 3- Kolay ortamlar zayıf liderler var eder. 4- Zayıf liderler zor zamanları geri getirecektir.

Çürümenin belirtileri nedir?

Zor zamanlar, tanımını çürümeden alır. Liyakati dışlar, bilen değil bizden insana meyledersin, devlet malı deniz, yemeyen domuz dersin, hukuk gücünü kaybeder, yerini güçlüler hukukuna bırakır.

NOT

ÇÜRÜK TOPLUM HAPİSHANEYE DÖNÜŞÜR

Çürüme tepeden başlar, tabana yayılır. Çürüme bir kez tetiklenince, toplumsal değerler ihlal edilir. Demokrasi talebi yoktur, imtiyaz talebi vardır. Otorite talebi de yükselir. Ancak otoritenden beklenti, “çıkar” olur, kriz üretilir. Aile bozulur, değerler yok olunca aile bireyleri menfaat yığınlarına dönüşür.

ÇÜRÜME LÛGATI

Çürük: Sistemin bütünlüğünü tehlikeye sokan mikropların, tüm dokuları parçalaması, dağıtması

Çürük toplum: Hayır yerine şerri, salâh yerine fesadı tercih edenlerin yönetimi ve yapıyı ele geçirmesi

Toplumsal çözülme: Bireyleri bencilleşen uluslar, bir süre sonra toplum yapısını da bozacaktır

Değerler kaybı: Toplumda veya bireylerde kültürel, etik, ekonomik kabullerin önemini yitirmesi

