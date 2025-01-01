Küçük sandalda dalgaların ortasındayız, sorumlu olup nefesimizi tutmak zorundayız

30 Aralık 2024 sabahı 08.00-08.50 arası Meryem Kenan’la katıldığım yayın sonrası CNBC-E Genel Yayın Yönetmeni, EKONOMİ Gazetesi Yazarı Servet Yıldırım’la “Ekonominin Halleri” sohbeti yaptık.

Servet Yıldırım, yayın öncesi sohbetin çerçevesini çizerken sordu:

- 2024 yılında kaç şehre işi için gitmişsindir? Ayrıca yurt dışı seyahat sayısı nedir?

Oturup hiç çetele tutmadığım için bir çırpıda yanıt veremedim, birlikte saymaya çalıştık. Yıldırım, 52 hafta üzerinden bir sonuç çıkardı:

- 50 yurt içi, 20 de yurt dışı seyahat yapmış olabilir misin?

Yıldırım’ın çıkardığı tahmini seyahat bilançosu üzerine sosyal medya paylaşımlarımı gözden geçirdim. “Mesleğimizin ve ekmeğimizin peşinde” yaptığımız iş seyahatlerinin dökümünü ortaya koymaya çalıştım. 2025’in ilk gününde “2024 seyahat ve toplantı bilançomuzu” sizlerle paylaşmak istedim:

MEVCUT PARA POLİTİKASINDAN ASLA GERİ DÖNMEYELİM

18 Ocak 2024: NEF Yatırım Sohbetleri için Bursa’daydık. NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Prof. Fatih Özatay, Ali Ağaoğlu, Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte “2024’te Dünya ve Türkiye Ekonomisini Neler Bekliyor” üzerine konuştuk. Prof. Fatih Özatay, şu mesajı verdi: “Mevcut para politikasından asla geri dönmeyelim.”

20 MİLYON DOLARLIK MAKİNE PERTE ÇIKTI, 30 MİLYON DOLARA YENİLEDİ

1 Şubat 2024: Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KASİAD) ev sahipliğinde kentte “Deprem İstişare Toplantısı” yaptık. Handan Sema Ceylan, Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la toplantı için Kahramanmaraş’a gitmişken, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören İSKUR tesislerine uğradık. Perte çıkan iplik makinelerinin faturasının 20 milyon doları bulduğunu, 30 milyon dolara yenilediklerini öğrendik.

ISI YALITIMI 6-7 MİLYAR DOLARI KURTARIR

8 Şubat 2024: VERİMDER’in Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Didem Eryar Ünlü ile Samsun’daydık. VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, şu hesabı ortaya koydu: “Binalarda ısı yalıtımı yılda 6-7 milyar doları kurtarır.”

TİCARETTE YENİ UFUKLAR

15 Şubat 2024: Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ’ın ev sahipliğinde “Ticarette Yeni Ufuklar” ana başlığı altında Hakan Güldağ ’la “Seçim Sonrası Ekonomi ve 2024 Beklentileri” üzerine konuştuk. Oda üyesi iş insanlarını dinledik.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ’ın ev sahipliğinde ana başlığı altında ’la üzerine konuştuk. Oda üyesi iş insanlarını dinledik. 15 Şubat 2024:Aynı gün akşam saatlerinde Hasan Engin başkanlığındaki Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) üyeleriyle buluştuk. “Seçimden sonra kemerler daha da sıkılacak mı?” sorusuna yanıt aradık.

60 YILDIR YAŞADIĞIM HATAY'DA YÖNÜMÜ KAYBETTİM

20 Şubat 2024: Kaya Demirer başkanlığındaki TURYİD heyetiyle Hatay’a gittim. 40 kadın kooperatifini bir araya getiren “HayatHatay’da” platformunda 106 bin ürüne pazarlama kapısının açıldığını öğrendim. TURYİD’in Antakya’daki önde gelen üyesi Razık Büyükgazel, kentte dolaşırken duygularını şöyle özetledi: “60 yıldır yaşadığım Antakya’da yönümü kaybettim.”

İŞLETMELERİN TEK KİŞİYLE YÖNETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

27 Şubat 2024: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Anadolu Buluşmaları için Aydın’daydık. “Aile Şirketleri Nasıl Uzun Ömürlü Olur?” sorusuna yanıt aranan, moderatörlüğünü yaptığım toplantıda Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, TKYD Ekonomi Direktörü Can Selçuki, GESİFED Başkanı Oktay Mersin, Saha Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Salim Sühan Seçkin, Jantsa Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çerçioğlu konuştu. TKYD Başkanı Tamer Saka, şu noktanın altını çizdi: “İşletmelerin tek kişi kararıyla yönetilmesi mümkün değil.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ROMANTİK KAVRAM DEĞİL

7 Mart 2024: Başkanlığını Çağdaş Korkmaz’ın yürüttüğü VERİMDER toplantısı için Kocaeli’ndeydik. Redis Inovation Kurucusu Selin Arslanhan, şu noktanın altını çizdi: “Sürdürülebilirlik kavramının romantik olmadığını artık anladık.”

FAKTORİNG 820 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

24 Nisan 2024: Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) “Anadolu Panelleri” için İzmir’deydik. Hakan Güldağ ile birlikte moderatörlük yaptığımız, Finansman Fırsatları ve Finansın Doğru Yönetimi” başlıklı toplantıda Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, FKB Başkanı Ali Emre Ballı konuştu. Ballı, şu veriyi paylaştı: “Faktoring yüzde 103 büyüdü, 820 milyar liraya çıktı.”

BÜYÜK FELAKETTEN SONRA ŞEHİRLEŞME FARKLI OLMALI

30 Nisan 2024: Mehmet Kalyoncu’nun Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türkiye Tasarım Vakfı’nın geniş bir heyetiyle Hatay’da idim. Mehmet Kalyoncu, 500’ü aşkın mimar ve şehir plancısının gönüllü çalıştığı planı paylaşırken şu çağrıyı yaptı: “Büyük felaketten sonra şehirleşme farklı olmalı. Hatay, dünyaya örnek noktaya gelmeli.”

YATIRIMLARI 18.3 MİLYAR DOLARI BULDU

6 Mayıs 2024: Koordinatör Başkanlığını Jak Eskinazi’nin yaptığı Ege İhracatçı Birlikleri’nin “Ege İhracat Buluşmaları” için Aliağa’da idik. Handan Sema Ceylan, Ali Ağaoğlu, Hakan Güldağ, Şeref Oğuz’la katıldığımız toplantıda Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan da konuşmacılar arasında yer aldı. Socar Rafineri Başkanı Kanan Mirzayev, yatırımlarının ulaştığı noktaya dikkat çekti: “Socar’ın Aliağa’daki yatırımı 18.3 milyar doları buldu.”

BANKALAR YALITIM KREDİSİNDE İSTEKSİZ

10 Mayıs 2024: VERİMDER’in İMSAD, Ankara Ticaret Odası (ATO), EKONOMİ, EPSDER ile birlikte düzenlediği “Yapılarda Enerji Verimliliği” zirvesi için Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte Ankara’daydık. İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran, VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz’ın ana konuşmacıları arasında yer aldığı toplantıda, “Bina yalıtımı yılda 12 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlayabiliyor” mesajı verildi. Enerji Bakanlığı Bakan Danışmanı Abdullah Buğrahan Karaveli, yalıtım kredisi konusundaki soruna işaret etti: “Bankalar yalıtım kredisinde isteksiz davranıyor.”

KÜÇÜK SANDALDA DALGALARIN ORTASINDAYIZ

28 Mayıs 2024: DOGÜNSİFED ev sahipliğinde “Enflasyonist Ortamda İşletmeleri Bekleyen Riskler ve Fırsatlar” toplantısı için Handan Sema Ceylan, Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la Diyarbakır’daydık. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Kaya, OSB Başkanı Mustafa Fidan, DOGÜNSİFED Başkanı Devrim Türk, Prof. Pelin Karatay Göğül konuştu.

Mehmet Kaya, ekonominin durumunu şöyle özetledi: “Küçük sandalda dalgaların ortasındayız…”

Devrim Türk de şu sıkıntıyı dile getirdi: “Finansa erişim zordu, daha da zorlaştı.”

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE TÜRKİYE İKİNCİSİYİZ

31 Mayıs 2024: Şeref Oğuz ve Fatih Keresteci ile birlikte “Ekonomi Zirvesi” için Osmaniye’deydik. Toplantıda Vali Erdinç Yılmaz, OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Aksoy da konuştu. Tosyalı, elektrik tüketimi üzerinde durdu: “Osmaniye OSB, elektrik tüketiminde Türkiye ikincisi.”

MARMARA’DAN KONYA’YA YATIRIMA GELİN

6 Haziran 2024: Konya Sanayi Odası’nın ev sahipliğindeki “Ekonomi Forumu” için kentteydik. Başkan Mustafa Büyükeğen, Marmara Bölgesi’nde yatırımı olan şirketlere, “Marmara’dan Konya’ya taşının, yatırıma gelin” çağrısı yaptı. TSKB Başekonomisti Dr. Burcu Ünüvar, “İklimflasyon”, “Fosilflasyon”, “Yeşilflasyon” deyimlerini paylaşıp ekledi: “Kuraklıkla başa çıkmanın maliyeti yüzde 200 arttı. İşte ‘İklimflasyon’ bu.”

ENGELLİ YARGI AHLAKI BOZUYOR

11 Temmuz 2024: Daha İyi Yargı Derneği ile birlikte düzenlediğimiz “Ekonomi ve Hukuk” toplantısı için Prof. Fatih Özatay ile birlikte Kocaeli’deydik. Konuşmacılar şu mesajları verdi:

Mehmet Gül (Kocaeli Barosu Başkanı): Ekonomi hukuki temele dayanmazsa başarılı olamaz.

Prof. Fatih Özatay: Uygulanan program Türkiye’yi yüksek gelir grubuna taşıyamaz.

Mehmet Gün (Daha İyi Yargı Derneği Başkanı): Engelli yargı ahlakı bozuyor.

AİLE ŞİRKETLERİNİN ÖMRÜ UZAR MI?

1 Ekim 2024: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Konya’daydık. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, TKYD Başkanı Tamer Saka, Yıldız Pul Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, TKYD Ekonomi Direktörü Can Selçuki,“Aile şirketlerinin ömrü uzar mı?” sorusuna yanıt aradı. Büyükeğen, toplantıda Konya’nın ihracattaki gücüne vurgu yaptı: “Kilo başına ihracatımız 2.3 dolar.”

SORUMLU OLMAK, NEFESİMİZİ TUTMAK ZORUNDAYIZ

3-5 Ekim 2024: EKONOMİ Gazetesi’nin PwC işbirliği, Sabancı Holding ana sponsorluğu ile “3. Dönüşen Liderlik Zirvesi” için Sapanca Elite WorldHotel’deydik. Güçlü konuşmacı, katılımcı kadrosuyla “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek” üzerine konuştuk, tartıştık. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, şu mesajıyla toplantıya damga vurdu: “Sorumlu olmak, nefesimizi tutmak zorundayız. Fiyatını sadece kendi çıkarını düşünerek artıran şirket, makroya baskı yapmış olmaz mı?”

GIDA FİYATLARI ARTIYOR AMA ÇİFTÇİ ÜRÜNÜ SOKAĞA DÖKÜYOR

9 Ekim 2024: Bergama Ticaret Odası ev sahipliğinde Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la Dikili’deydik. Oda üyesi iş insanlarıyla, “2025’te bizi neler bekliyor?” sorusu üzerine konuştuk. Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, şu çarpıklığı ortaya koydu: “Gıda fiyatları artarken çiftçi neden ürününü sokağa dökmek durumunda kalıyor?”

KOBİ’LERİN İSTİHDAMI YÜZDE 77 AMA KREDİ PAYI YÜZDE 27

16 Ekim 2024: Ali Emre Ballı’nın Başkanı olduğu Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) Ankara Ticaret Odası ev sahipliğindeki “Krizde Banka Dışı Finansman Fırsatı Bulunur mu?” toplantısını Hakan Güldağile birlikte yönettik. ATO Başkanı Gürsel Baran, şu veriyi ortaya koydu: “KOBİ’lerin istihdamdaki payı yüzde 77’yi buluyor. Buna karşılık kredilerden aldıkları pay yüzde 27’de kalıyor.”

2024 HAYLİ ZOR GEÇTİ

19 Ekim 2024: Adana GİAD’ın organizasyonuyla “2025’te Bizi Neler Bekliyor?” sohbeti için Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ’la kentteydik. Adana GİAD başkanı Ali Can Boğa, yılı ilk 10 ay itibariyle şöyle özetledi: “2024 hayli zor geçti.”

ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ DIŞ FAZLAMIZ VAR

20 Kasım 2024: Kayseri Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde “Alaattin Aktaş, Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la “2025’te Türkiye Ekonomisi” üzerine sohbet için kentteydik. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, kentin dış ticaretiyle ilgili farkını şöyle ortaya koydu: “Anamızın ak sütü gibi dış ticaret fazlası veriyoruz.”

GEÇEN YIL 90 LİRA OLAN LİMON ŞİMDİ 25 LİRA

2 Aralık 2024: Menemen Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la “2025’te İş Dünyasını Neler Bekliyor?” sorusuna Oda üyeleriyle birlikte yanıt aramak için buluştuk. Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, tarımda yaşanan sıkıntıya dikkat çekti: “2023’te bir kilo limonu 90 liraya alıyordum. Şimdi 25 lira. Pazarda 25 liralık fiyatı görünce inanamadım.”

TÜRKİYE’DE 3 AYRI ASGARİ ÜCRET VAR

10 Aralık 2024: QNB’nin EKONOMİ Gazetesi ve Bloomberg HT işbirliği ile düzenlediği Anadolu Buluşmaları kapsamında Handan Sema Ceylan, Açıl Sezen ve Bankanın Genel Müdürü Ömür Tan ile İzmir’deydik. TOBB Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, şu noktaya dikkat çekti: “Türkiye’de 3 ayrı asgari ücret var. En düşük asgari ücreti mavi yakalı alıyor. Belediyeler daha yüksek asgari ücret uyguluyor. Kamudaki en düşük aylık hepsini aşıyor.”

LİMAN İHRACATIMIZI 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARIR

12 Aralık 2024: Ali Emre Ballı başkanlığındaki Finansal Kurumlar Birliği’nin Anadolu Buluşmaları kapsamında Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde Hakan Güldağ’la birlikte Oda üyeleriyle buluştuk. Oda Başkanı Yücel Bayram, Doğu Akdeniz Konteyner Limanı projesiyle ilgili beklentisini paylaştı: “Liman devreye girdiğinde bugün 3 milyar dolar olan Adana’nın ihracatı 10 milyar dolara ulaşır.

BİZİM OSB’DE DOLULUK YÜZDE 99

13 Aralık 2024: IMES OSB’nin organizasyonuyla Prof. Ahmet Kasım Han, Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ’la birlikte OSB’deki fabrika sahipleriyle buluştuk. İMES OSB Başkan Yardımcısı Kerim Çolakoğlu, OSB ile ilgili şu verileri ortaya koydu:

İMES OSB’de doluluk yüzde 99’u buldu.

İstihdam 20 bini aştı.

İhracat 1.5 milyar dolar ulaştı.