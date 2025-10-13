Kulağı kapıda yaşamak

Algıyı olguya çevirmenin ülkemizdeki yaygın yolu; Önce algıyı oluştur ve yapacağını haber yaptır ama anında yalanla… Aradan biraz geçince de yalanladığını kararı uygula zira kulaklar aşinadır artık

Aşk kapıyı her zaman çalar. Sen evde olmaya bak. Gönül evinde ve kulağın kapıda… Bu ifadeler “Aşkı Anlama Kılavuzu” kitabımdaki cümlelerden biri… Ancak ben bir aşk yazısı değil, ekonomiden söz edeceğim ve kulağı kapıda yaşamanın sadece platonik âşıklara mahsus olmadığından söz edeceğim.

Propaganda sanatını bilim haline getiren Dr. Joseph Goebbels; “algılar, gerçeğe dönüşür” diyordu. Hitler’i var ettiği sürecin sonunda, ifadesini yeniden formüle etti; “algılar, gerçektir.” Bugün bile Göbels’in algı yönetim sanatı; pazarlamada, siyasette hatta ekonomi yönetiminde kullanılıyor.

ÖNCE KENDİ YALANINI YALANLA SONRA GERÇEĞE DÖNÜŞSÜN

Radikal bir karar mı alacaksınız. Önce karara dair bir haber çıkartın ve sonra bunu yalanlayın. Misal borsa işlemlerine komisyon getirmek istersen, “borsaya vergi geliyor haberleri yalan” diye açıklama yap. Oysa zaten bu haberi sen el altından yayınlatmıştınız. Peki niye? Kulaklar artık akort edilmiştir.

Güncel örnek mi? Mesken kiralarına %20 stopaj kesintisi yapılacağı haberi… Yayan, bizzat ekonomi yönetimi, yalanlayan da kendileri; “gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." Sonraki adım şu olacak; “daha önce gündeme gelen ancak…” ve kapıdan girer.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Algı yönetimine dair…

Bunu neden yapıyorlar?

Kamuya para lâzım. Üç beş maaş alan üst düzeylere, makam araçlarına, yandaşa, zombi şirketlere, şişirilmiş devlet kadrolarına para lâzım. Vergi tahsilatı düştü ve şimdi kiralara çökme zamanı geldi.

Halk buna inanıyor mu?

Halkın inanma şartını çoktan geride bıraktık. Bir gece yarısı Resmi Gazetesine bakar; Önce algılatılan karar, şimdi olguya dönüşüyor. Algısı yönetilenin de zaten kulağı kapıda idi, stopaj kapıyı çalıverecek.

not/Kalk o koltuktan arkadaşım oturacak; kayyumcu geldi hanım

Şu anda pek çok şirket yöneticisinin kulağı kapıda… Sadece kulağı mı? Gözü de kapıda… Her an, kendini “kayyum” diye tanıtan biri içeri girecek ve “sizi şöyle alalım” diyerek yerinize oturacak. İster parti olsun ister banka ya da şirket, fark etmez. Rüyaların kâbusu gibi bir şey; “kayyumunuz geldi.”

ALGI LÛGATI

Algı: 5 duyu ile edinilen bilginin zihinde yarattığı gerçeklik duygusu. Gerçek olması gerekmiyor

Olgu: Algılatılandan bağımsız olarak olup biten, hayatın sunduğu gerçeklik

Kayyum: Başkasının gelip sizin işinizi yönetmesi… Kaymakam da zaten makamı yöneten demek

Manipulasyon: Başkalarını kendi yararına kullanmak, dürüst olmayan sosyal etki