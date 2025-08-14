Kullanılmayan veri, kaybolan zenginlik

Veri çağında “fakir veri zengini” olmak, kaynakları kullanmamakla ilgilidir. Sorun, veriye sahip olmak değil, onu işleme becerisidir. YZ destekli verim madenciliği, dijital kalkınmanın anahtarıdır

Kural şudur; dijital kaynağı işlemeyen, dijital çölde kalır. Türkiye için yıllarca “maden zengini ama fakir” benzetmesi yapıldı. Algoritmik çağda bu benzetme, “veri zengini ama fakir” olarak değişiyor. Mesele, veriyi nasıl toplayıp, hangi derinlikte işleyip, değer zincirine katabilmekte düğümleniyor.

Çevresel hassasiyet gerekçesiyle veriye erişimi, analizi veya üretimini engellemek, dijital kalkınmayı durdurur. Tıpkı işlenmeyen madenin ülkeye yük olması gibi, işlenmeyen veri de ekonomiyi hantallaştırır. Bugün madencilerin yaşadığı “iletişim kazası” benzeri, veri dünyasında da yaşanıyor.

YAPAY ZEKÂ İLE ÇEVRECİ VERİ MADENCİLİĞİ

Şeffaflık ve güven eksikliği, toplumsal dirence dönüşüyor. Yerel halk, veri projelerine karşı “görünmez bariyer” oluşturuyor. Oysa yereldeki topluluklar, veri güvenliği ve etik kullanım denetiminde aktif rol

Yapay zekâ destekli çevreci veri madenciliği, dijital ekosistemde sürdürülebilir üretim anlayışını mümkün kılar. Algoritmalar aracılığıyla enerji verimliliği artırılabilir, karbon ayak izi en aza indirilebilir ve yüksek etik standartlar korunabilir. Bu dönüşüm de ancak kamu-özel işbirliğiyle sağlanabilir.

2 SORU 2 CEVAP / Çevreci veriye dair…

Veri madenciliği çevreye ve topluma zarar verir mi?

Veri doğru yöntemle, şeffaflıkla ve enerji tasarruflu altyapılarla işlendiğinde, zarar değil; son derece yüksek verimlilik sağlar. Asıl sorun, kontrolsüz ve kâr odaklı uygulamalarda ortaya çıkar.

Neden bazı topluluklar veri projelerine karşı çıkıyor?

Çünkü bilgi akışı şeffaf değil, amaç net anlatılmıyor. “Kimin yararına?” sorusuna tatmin edici yanıt verilmediğinde, güvensizlik doğal olarak oluşuyor. Hele ki verileri koruyamayıp çaldırıyorsanız…

not/ DİLİ DİJİTAL, ELİ TEMİZ, VERİSİ ETİK OLMAYANLAR…

Veri madenciliği projelerinde; “veriyi çıkarırım ama güvenliği önemsemem” yaklaşımı, geleceğin toplumsal krizini yaratır. Geçmişte madencilikte olduğu gibi, dijitalde de kötü örnekler kolektif hafızada kalır. Çözüm; “akıllı veri madencisi” ile “vicdanlı veri denetçisinin” ittifakında saklıdır.

YZ LÛGATI

Veri Madenciliği: Büyük veri setlerinden anlamlı bilgi çıkarma süreci

Etik Algoritma: Karar mekanizmasında şeffaflık ve adalet gözeten yazılım

Dijital Ekosistem: Veri üreticileri, kullanıcılar, regülatörler ve teknolojilerden oluşan bütüncül yapı

Algoritmik Sömürü: Verinin kontrolsüz ve tek taraflı çıkar amacıyla kullanılması