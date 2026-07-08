Külliye mutfağından canlı yayın: Michelin yıldızlı 3 şef kime ne pişirdi?

Bugün Külliye mutfağından canlı yayın yapıyorum. Kendim orada değilim ama aklım orada. Dün akşam Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Çünkü pazar gününden itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı mutfağına ilk defa Türkiye’nin en tanınmış şeflerinden üçü girdi. Bu 3 şefin toplam 4 Michelin yıldızı vardı. “Turk’ün” 2 yıldızlı şefi Fatih Tutak… “Od Urla’nın” bir yıldızlı şefi Osman Sezener… “Seraf’ın” Michelin Guide’ına giren şefi Sinem Özler…

ŞEFLER PAZAR GÜNÜ MUTFAĞA GİRMEDEN NELER YAŞANDI

Şefler pazar gününden itibaren, ekipleri ile birlikte Külliye mutfağına girdiler. Ancak hazırlık aşaması uzundu. Menüler önceden İletişim Başkanlığına iletildi. Her tabağın sunum fotoğrafları verildi. Ekipteki her görevlinin güvenlik kontrolleri yapıldı.

AÇILIŞ GECESİ 2 MICHELİN YILDIZLI ŞEFİN AKREDİTE MENÜSÜ

Dün geceki ilk yemek Külliye’nin ana salonunda verildi. 62 devlet veya hükümet başkanı ve eşleri katıldı. ABD Başkanı Trump’ın eşi gelmediği için o tekti. Keza İtalya Başbakanı Meloni’nin eşi olmadığı için yalnızdı. İlk gecenin yemeğini 2 Michelin yıldızlı şefimiz Fatih Tutak verdi. Açılış gecesi yemeği için hazırladığı “Akredite Menü” şöyleydi:

KABURGA, MANTI; KUZU GÖBEĞİ MANTAR TAŞ FIRIN PİDESİ VE KARAKOVAN BALI

(*) Taş fırında pide, Trabzon tereyağı, Hizan karakovan balı

(*) Zeytinyağlı sebze bayıldı, yanık Denizli yoğurdu

(*) Deniz levreği, tarama

(*) Urla sakız enginarı, Tokat asma yaprağı

(*) Kuzu göbeği mantarlı firik bulguru

(*) Dana kaburga tandır, yanık Trabzon tereyağı, patlıcan

(*) Mantı, tütsülenmiş Ayaş domates salçası

(*) Milk baklava, Antep fıstığı köpüğü, bergamot

(*) Maraş dondurması

Tipik bir Fatih Tutak menüsü değil. Belli ki geniş yelpazeli bir Türkiye menüsü hazırlamış.

TRUMP: DANA KABURGA BEĞENDİ / MACRON: URLA SAKIZ ENGİNARI

Dün kendisi ile konuştum. Başkan Trump, en çok dana kaburga tandırı ve beğendiyi sevmiş. Hatta Beyaz Saray menüsüne koydurmak için tarifini istemiş. Fransa Devlet Başkanı Macron ve eşinin tercihi ise özellikle “Urla sakız enginarı ve Tokat asma soslu salatası” olmuş. “Bu modern Türk mutfağını Paris’te bir restorana çevirmelisin” demiş. İspanya Başbakanı Sanchez ise “Süt kaymaklı ve Antep fıstıklı tatlıyı” beğendiğini söylemiş. Üç ayrı devlet yöneticisi… Üç farklı gastronomi tercihi… Bana bir insanın ne yediğini söyle, kim olduğunu söyleyeyim… Böyle bir söz işitmedim ama galiba fiiliyatta var.

SERAF’IN İÇLİ KÖFTESİ VE KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

Buna karşılık, Michelin Guide listesindeki Seraf Restoranın şefi Sinem Özler’in menüsü daha çok kendi “Masterpiece’leriydi.”

Başlangıç tabağı olarak;

(*) Kabak çiçeği dolması; Zeytinyağlı pirinç içi; dereotu, taze nane ve baharatlarla doldurulmuş kabak çiçeği.

(*) Baklalı bebek enginar; Taze bebek enginar ve iç bakla ile yenilebilir otlar.

(*) Seraf içli köfte

(*) Zırhla çekilmiş kuzu kaburga, but ve döş etiyle hazırlanan Seraf’a özgü iç harç; ince bulgurlu dış hamur, süzme yoğurt ve pul biberli sos.

Ana yemek olarak;

(*) Dana bonfile; Izgara dana bonfile yanında közlenmiş patlıcan beğendi ve mevsim sebzeleri; ızgara marul, bebek kabak, havuç, kuşkonmaz ve bezelye.

(*) Geleneksel tatlılar & dondurma; Baklava, irmik helvası, vanilyalı dondurma.

FIRST LADY’LERE ÇANKAYA KÖŞKÜNDE MICHELİN YILDIZLI YEMEK URLA’DAN

Artık küresel bir şöhrete sahip “Od Urla’nın” Michelin yıldızlı şefi Osman Sezener’in menüsü ise First Lady’ler içindi. Üstelik bu menüyü, Türkiye Cumhuriyeti’nin sembol bir mekanında sundu. Atatürk’ün Çankaya Köşkü’nde verildi bu yemek. Bugün First Lady’lere verilen VIP yemeğini ise İzmir Urla’nın Michelin yıldızlı şefi Osman Sezener hazırladı. Sezener ayrıca Külliye için de bir açık büfe menüsü hazırladı. Sezener bir “Lokal malzeme” tutkunudur. Ancak bu defa Ankara’da olduğu için Türkiye’nin gastronomi yelpazesine uygun bir tercih yapmış.

EGE’DEN KABAK EZMESİ, AKDENİZ’DEN KAYA KORUĞU TURŞU, KARADENİZ’DEN TARHANA

7 Yöreden 7 Meze Başlangıcı:

(*) Ege’den; Kabak ezmesi • Peynir ve kabak ezmesi

(*) Marmara’dan; Nane haydari ve kaya koruğu turşusu

(*) Akdeniz’den; Hibeş (Limonlu tahin ezmesi)

(*) İç Anadolu’dan; Tarhana müs

(*) Karadeniz’den; Mısır ekmeği, tereyağı ve elma

(*) Doğu Anadolu’dan; Erzincan tulum peyniri, ceviz ve bal peteği

(*) Güneydoğu Anadolu’dan; İsli patlıcan, nar ekşisi ve Antep fıstığı

EN MERAK ETTİĞİM SORU: TRUMP’A ZERO COLA VERİLDİ Mİ

Herhalde bazılarınız benim gibi içki menüsünü de merak etmişsinizdir. Bu yazıyı yazarken o konuda bir bilgi edinemedim. Tabii şöyle bir gerçek vardı: Ev sahibi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gecenin “Eşitler arasında birinci misafiri” ABD Başkanı Trump alkollü içki kullanmıyor. Dolayısıyla gece alkollü içki servisi yapılmaması zaten beklenen bir şeydi. Asıl merak ettiğim, Trump ne içti? ABD başkanının bir “Şekersiz Coca-Cola” tutkunu olduğu biliniyor. Hatta Beyaz Saray’daki ofisinde bir “Acil Cola butonu” olduğu yazıldı. Ancak Türk Hava Yolları’ndan da biliyoruz ki, Türkiye devleti, Gazze meselesi dolayısıyla Coca-Cola’ya mesafeli. O nedenle Trump’ın masasına hangi içki servis edildi merak ettim, ama öğrenemedim.

İÇKİ MENÜSÜNDE NELER VARDI? EJDER MEYVELİ SMUTİ DÖNEMİ KAPANDI MI

Külliye artık bir “Alcohol Free zone…” Yani alkollü içki verilmiyor. Buna karşılık son 5 yıla kadar çok yaratıcı bir alkolsüz kokteyl menüsü vardı ve çok hoşuma gidiyordu. Külliye’nin aşçısı alkolsüz meyve kokteyllerini bir menü olarak açıklardı. Ama “Ejder meyveli smuti” olayı patlayınca ondan vazgeçtiler. Yani yazıyı yazdığım şu saate kadar Külliye devler masasının içki menüsü hakkında doyurucu bir bilgi elde edemedim.

MASALARDAKİ SERVİS TAKIMLARI KİMDENDİ

Bir gastronomi kültürü meraklısı olarak merak ettiğim şeylerden biri de masalardaki tabak ve bardakları kimin temin ettiğiydi. Bir zamanlar Türk Cumhurbaşkanlığı geleneğinde yemek takımlarının üzerinde ay-yıldız olurdu. Artık Oscar masalarında servis edilen tabakları sağlayan Karaca gibi küresel markalarımız var. Paşabahçe’nin “Nude” bardakları artık dünyaca tanınıyor. Daha bunun gibi başka başarılı markalarımız da var. Bu konuyu da öğrenip yazacağım.

AHMET KAYA’NIN “KUM GİBİ’Sİ” KÜLLİYENİN RESMİ PLAYLIST’İNDE

Geceye ait en ilginç gözlemlerimden biri de Trump’ın Türk yetkilileriyle tanışması sırasında arkada çalan müzik oldu. Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısının biraz ulvileştirilmiş versiyonu çalıyordu. Güzel fikirdi. Çok hoşuma gitti.

YUNAN BAŞBAKANI MEHTERLE KARŞILANIRKEN NE HİSSETMİŞTİR

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e karşılama müziği olarak Mehter Marşı’nın çalınması konusunda ise kararsız kaldım. Bir Yunan için Osmanlı’nın askeri marşı ile karşılanmak nasıl bir duygudur doğrusu empati kuramadım. Tabii şunu da merak ettim: Acaba böyle bir NATO toplantısı bir gün Atina’da yapılırsa, Yunanlar Türkiye Cumhurbaşkanını hangi müzikle karşılar? O konuda da empati yapamadım.