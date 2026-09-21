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Türk dünyası, spor üzerinden kültür diplomasisi sayesinde küresel arenada kendisine yeni imajlar, imkânlar ve zenginlikler üretebilir. Zira ortak kültürümüz, etkin iletişim ile çok büyük güç sağlar

Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Derneği’nin “İpek Yolunu Canlandıracak Türk Markası Oluşturmak” panelindeyiz. Kürsüde; Avrasya Kültür ve Spor İşbirliği Dernek Başkanı Ahmet Tüzün var. Türk ülkelerinde etnospor, dünya göçebe oyunları hakkında, bilgi-yoğun vizyoner sunum yapıyor.

Kültürel diplomasi öncelikle Türk ülkeleri arasında işbirliğine yönelik değeri bir alan… Dijitalleşme ve yapay zekânın insan hayatına hâkim olduğu bir dönemde; aynı köklere ve ortak değerlere sahip toplulukların birbirleriyle yakınlaşmaları ve işbirliği alanları oluşturmaları, ihtiyaç haline geldi bile.

DÜNYA ARENASINDA TÜRK SPORLARIYLA ÖN PLANA ÇIKABİLİRİZ

Aynı soydan gelen, aynı tarihi yaşayan, aynı dil ailesine sahip olan, aynı kültürel değerleri asırlardır yaşatan Türk topluluklarının birbirlerine daha yakın olmaları, tanışmaları, kolaylıkla anlaşmaları ve kaynaşmaları, beraberinde sayısız fayda üretir. Ahmet Tüzün; “kültür diplomasisi bunu sağlar” diyor.

“Biz; atlarla, kurtlarla, kartallarla konuşan bir milletin çocuklarıyız. Bugün anlaşma yolunda çeşitli zorluklarımız ve engellerimiz var. Bütün güçlükleri geride bırakarak el ele, gönül gönüle olabiliriz. Bunu da öncelikle kültür, sanat, müzik, basın ve spor yoluyla hızlandırabilir.” Dikkate değer bir fikir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Kültür diplomasisine dair…

Neden spor üzerinden?

Türkler sporda engin bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip… Güreş, okçuluk, Kazak parsı, kartallı avcılık, aşık atmak, göktörü oyunu, cirit, çövgen (polo), futbolun atası tepük, Ahal teke ve niceleri…

Dünya Göçebe oyunları?

Turan Kurultayı (Macaristan), Naadım Festivali (Moğolistan), Ahalteke At Bayramı (Türkmenistan), Isıah Bayramı (Yakutistan), Sabantoy (Tataristan), Kırkpınar ve Dünya Göçebe Oyunları da olabilir.

NOT

SPOR, EN ÖNEMLİ KÜLTÜR TAŞIYICISI VE TANITIM ALANI. OLİMPİYAT GİBİ…

Muhteşem coğrafyamızı, güzelliklerimizi birbirimize tanıtmalıyız. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye ve kadim Türk varlığının eşsiz potansiyeline ve ihtişamına sahip bütün bölgelerimizi yakından tanımalı, zenginliklerimizi kültür diplomasisiyle dünyaya tanıtmalıyız.

KÜLTÜR DİPLOMASİSİ LÛGATI

Kültür diplomasisi: Bir ülkenin kendi kültürel değerleri, sanatı ve yaşamını tanıtma süreçleri

Göçebe oyunları: Türkilerde geleneksel sporların tanıtımını sağlayan uluslararası organizasyon

Turan Coğrafyası: Orta Asya'da Ceyhun nehri ile Çin arasında kalan tarihi ve kültürel bölge

Spor iletişimi: Spora dair bilgi, olay, haber ve öykülerin hedef kitlelere doğru, hızlı ve etkili aktarımı