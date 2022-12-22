Kur doğru yerde değil ama artarsa arıza çıkar enflasyon düşse iyi olur

DENİZLİ Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Serter ve Osman Uğurlu ile Denizli Temsilcimiz Osman Nuri Boyacı rehberliğinde gazetemizi ziyarete geldiğinde söze teşekkürle girdi:

- Müjdat Abi (Keçeci), Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak 17.5 yıl hizmet verdi. Denizli’ye, sanayicilerimize, kentimizdeki iş dünyasına çok emeği geçti.

Ardından iki yardımcısına döndü:

- Denizli’de öne çıkan iki sektörün, tekstil ve mermerin temsilcileri olarak da buradayız. Denizli’de maalesef işler iyi gitmiyor.

Bu durumun Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede gündeme gelen resesyondan kaynaklandığını belirtti:

- İhracatta talep daralması yaşıyoruz. Ayrıca enerji maliyetleri çok arttı. Bir de buna döviz kurunun stabil kalması eklendi.

Şu anda dolar kurunun doğru noktada olmadığını savundu:

- Yalnız, “kur artsın” desek bu sefer de maliyetlerin yükselmesi gündeme geliyor.

Doğalgazda sanayi ve konut tüketimi fiyatları arasında uçurum oluştuğunu kaydetti:

- Konutlarda bir metreküp doğalgaz 5 lira, sanayide 25 lira. Ara ilk kez bu kadar açıldı.

Mehmet Serter araya girdi, mermer sektörü penceresinden şu mesajı verdi:

- Operasyonel olarak zarardayız.

Osman Uğurlu, tekstilden benzeri sesi yansıttı:

- Aslında çarkları durdurmamak için çalışıyoruz.

Selim Kasapoğlu, şu noktanın altını çizdi:

- Tekstil ve hazır giyimde şu anda rekabet ettiğimiz ülkeler arasında Mısır, Pakistan ve Bangladeş öne çıkıyor. Türkiye’nin ürünü bu ülkelerden yüzde 20 pahalı olsa bile müşteri tercih ediyordu. Ancak, fark yüzde 40’ın üzerine çıktı. Yani, durum dezavantaja döndü.

Mehmet Serter, mermer ihracatında siparişlerin yüzde 50 azaldığına dikkat çekti, Kasapoğlu ekledi:

- Türkiye ihracatta bazı sektörlerde oyundan düşüyor…

Kasapoğlu, kur konusuna yeniden döndü:

- Döviz kurları artarsa başka arızalar ortaya çıkacak. Örneğin doların 22 liraya çıkması ilk aşamada ihracata iyi gelir gibi görünse de maliyetlerimiz de yükselecek. Çünkü, ihracatımızın önemli oranda ithalata dayalı olması gibi bir yapısal sorunumuz var.

Bu noktada beklentisini dile getirdi:

- En önemlisi enflasyonu çözmek. Kurların artması yerine enflasyonun düşmesi en doğru çözüm olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de döviz kurlarının artmasının enflasyon planını bozacağını belirtiyor.

Denizlili sanayici, “Dolar kuru 22-24 lira olsun” çağrısı yerine umudunu enflasyonun düşmesine bağlıyor.

Enflasyonun baz etkisiyle yüzde 65’lere düşmesi, dolar kurunun bugünkü düzeyinde ihracatçı açısından “doğru denge”yi yakalamasını sağlar mı?

Tüm sanayicilerimiz artan enerji maliyeti altında eziliyor

DENİZLİ Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, enerji maliyetlerinin yarattığı sancıyı şöyle dile getirdi:

- Küçükten büyüğe tüm sanayicilerimiz artan enerji maliyetleri altında eziliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından maliyeti en uygununun güneş enerjisi santralleri olduğunu vurguladı:

- Denizli Sanayi Odası çatısı altında yapılacak büyük bir GES yatırımından sanayicilerin pay alması ve enerji maliyetlerinin bir kısmını buradan karşılamasına yönelik bir model üzerinde çalışıyoruz.

Ardından ekledi:

- Bu çalışmanın sonucunda Türkiye’ye örnek olacak bir yatırım modelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Kadın istihdamında 2’nci, ihracatta 8’inci sırada yer alıyor

DENİZLİ Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, kentte sigortalı çalışanların sayısının 221 bin 543 olduğunu belirtti:

- Kadın istihdamının yoğun olduğu tekstil sektörünün katkısıyla çalışanların yüzde 38’ini kadınlar oluşturuyor. Denizli, kadın istihdamı oranı yüzde 39 olan Edirne’nin ardından Türkiye’de 2’nci sırada yer alıyor.

Denizli’nin Türkiye’nin en fazla ihracat yapan illeri arasında 8’inci sırada olduğunu bildirdi:

- Aylık ortalama 400 milyon dolar dolayında ihracatımız var. En büyük ihracat pazarlarımız AB ülkeleri, İngiltere ve ABD.

Sektör bazında ihracatta 1.2 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyonun ilk sırada yer aldığını kaydetti:

- Kablo sektörü 741 milyon dolarla ikinci, çelik sektörü 628 milyon dolarla 3’üncü sırada yer alıyor. Ardından 573 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller ile 261 milyon dolarla madencilik-doğal taş sektörü izliyor.

Kentte 3 organize sanayi bölgesinin aktif olduğunu vurguladı:

- Makine imalat sektörü için yeni kurulan ve kamulaştırma işlemleri devam eden Denizli Makine İhtisas OSB, mevcut 3 OSB’nin ortasında, yeni yapılan Aydın-Denizli otoyolunun kenarında yer alıyor.

OSB’lerin topluca GES kurmasının önü neden açılmıyor

BURSA Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Başkanı Ersan Özsoy, Koç Holding’e bağlı Zer ile gazetemizin birlikte düzenlediği “Yeni Dönemde Dayanıklı Olmak: Bursa Yarınlara Hazır mı?” toplantısında yenilenebilir enerji üzerinde durdu:

- Şirketlerin, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere lisanssız güneş enerjisi santrali kurmalarına izin verildi. Şirketler ister fabrikalarının çatılarına, isterlerse farklı bir noktada GES kurabiliyor. Bulundukları kentlerin dışında da GES kurmalarına izin veriliyor.

Özsoy, bu formülü çok yerinde bulduklarını belirtti:

- Biz aynı formülü OSB’mizdeki tüm firmalar için topluca uygulamak istedik. OSB’mizdeki işletmelerin toplam ihtiyaçlarını karşılamak üzere güneş enerjisi santrali kuralım dedik. Ancak, bu formülün mevcut mevzuata uygun olmadığı yönünde yanıtlar aldık.

Ardından sordu:

- OSB’mizdeki firmalar tek tek GES kuracağına, hepsinin ihtiyacını karşılamak üzere ortak yatırım yapılmasına neden izin verilmiyor?