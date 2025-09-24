Kuralsızlığın parası altın

Günlük bazda sürekli artışların yaşanması sağlıklı değildir. Fiyatta bir düzeltme yani düşüş olmalıdır anlamında söylemiyorum. Global siyasette ve ticarette kurallara dayalı düzen çöküyor. Dolara dayalı parasal sistem sorgulanıyor.

2025 için hazırladığım model portföyde altının ağırlığı yüzde 15 idi. Altının ons fiyatı yılbaşından beri yüzde 42 yükseldi. Bu konuda bir süre yazmak istemiyordum. Ancak fiyat son dört haftada yaklaşık 450 dolar arttı.

Yükseliş trendinin gerekçeleri sayılırken, ilk sıraya Fed’in faiz indirimlerine başlaması koyuluyor. Enflasyon yüksekken politika faizi indirilirse, reel faiz düşer. Reel faiz azalış eğilimindeyse, altın fiyatı desteklenebilir. Merkez bankalarının alımları, jeopolitik gelişmeler, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve başlattığı ticaret savaşı gibi faktörler de etkilidir. Küçük yatırımcıların talebi fazla konuşulmayan bir etmendir. Türkiye’de hemen herkesin altın yatırımı olduğundan, dışarıda da böyle bir durumun olduğu düşünülebilir. Fakat dünyada bireysel yatırımcılar son yıllarda hisse senetlerine öylesine gömüldüler ki, altındaki bu büyük hareketi kaçırdılar. Görüşümü destekleme açısından, altın borsa yatırım fonlarındaki toplam fiziki altının, pandemi dönemindeki seviyesinden çok daha düşük olduğunu belirteyim. Kısacası küçük yatırımcılar bu denklemde gözükmüyorlar. Teknoloji hisselerinden kopup altına gelirler mi konusu tartışılır.

Günlük bazda sürekli artışların yaşanması sağlıklı değildir. Fiyatta bir düzeltme yani düşüş olmalıdır anlamında söylemiyorum. Global siyasette ve ticarette kurallara dayalı düzen çöküyor. Dolara dayalı parasal sistem sorgulanıyor. Altın, kuralsızlık ve kaosu fiyatlıyor.