Küresel belirsizlikler arasında Türkiye ihracatla gücünü pekiştiriyor

Dünya ekonomisi son yılların en karmaşık ve belirsiz dönemlerinden birinden geçiyor. Jeopolitik gerilimlerin artması, enerji ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, küresel ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlenmesi, tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi ve büyük ekonomiler arasındaki stratejik rekabet, uluslararası ticaretin kurallarını ve dengelerini yeniden tanımlıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri henüz tam olarak ortadan kalkmamışken, Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar enerji ve lojistik maliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Avrupa Birliği’nde büyümenin zayıf seyretmesi, Çin ekonomisindeki dönüşüm süreci ve küresel faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalması da dünya ticaretinin hızını sınırlayan temel unsurlar arasında yer alıyor.

Böylesine zorlu bir küresel konjonktürde Türkiye’nin ortaya koyduğu dış ticaret performansı, ülkemizin üretim kapasitesinin, girişimcilik gücünün ve ticaret diplomasisinin başarısını açık biçimde ortaya koyuyor.

2026 yılı Haziran ayında ihracatımızın yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara ulaşması ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek Haziran ayı ihracat rekorunun kırılması, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığının önemli bir göstergesi. Yılın ilk altı ayında 136,1 milyar dolarlık ihracata ulaşılması ve yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının ilk kez 400 milyar dolar seviyesini aşması, Türkiye’nin küresel ticaretteki ağırlığının istikrarlı biçimde arttığını gösteriyor.

Bu başarı, yalnızca rakamlardan ibaret değil. Aynı zamanda Türkiye’nin üretimden teknolojiye, lojistikten pazarlamaya kadar uzanan geniş bir değer zincirinde elde ettiği dönüşümün somut sonucu. Özellikle orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllıklandırılmış bazda 116 milyar doların üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaşması, ülkemizin katma değerli üretim yolculuğunda önemli bir mesafe kat ettiğini gösteriyor. Bu gelişme, Türkiye’nin yalnızca daha fazla değil, aynı zamanda daha nitelikli ihracat gerçekleştirdiğinin de kanıtı.

Türkiye’nin bu başarısının arkasında güçlü bir kamu-özel sektör iş birliği bulunuyor. Sayın Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’ın liderliğinde yürütülen aktif ticaret diplomasisi, yeni pazarlara erişim çalışmaları, ihracatçılarımızın karşılaştığı engellerin kaldırılmasına yönelik girişimler ve uluslararası platformlarda Türkiye’nin ekonomik çıkarlarının kararlılıkla savunulması bu başarının temel unsurları.

Bakanlığımızın yürüttüğü ticaret diplomasisi faaliyetleri kapsamında 2026 yılı içerisinde onlarca ülke ve uluslararası kuruluşla gerçekleştirilen temaslar, Serbest Ticaret Anlaşmaları, JETCO ve KEK mekanizmaları aracılığıyla geliştirilen ilişkiler, Türk ihracatçısının küresel pazarlardaki hareket alanını genişletiyor. Özellikle Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönündeki çalışmalar ve AB’nin yeni ticaret politikalarına uyum sağlanmasına yönelik girişimler, Türkiye’nin küresel değer zincirlerindeki konumunu koruma ve güçlendirme hedefinin önemli parçaları.

Bu başarı hikâyesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, İhracatçı Birliklerinin ve sektör temsilcilerinin katkıları da son derece değerli. İhracatçı birliklerimiz yeni pazarlara erişimden fuar organizasyonlarına, markalaşmadan sürdürülebilirlik çalışmalarına kadar geniş bir alanda üyelerine destek vererek Türk ürünlerinin dünya pazarlarındaki görünürlüğünü artırıyor.

Dünyanın dört bir yanında Türk malı ve hizmetlerinin temsilciliğini yapan ihracatçılarımız bu başarının mimarları. Küresel talebin zayıfladığı, rekabetin sertleştiği ve maliyet baskılarının arttığı bir dönemde üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve yeni pazarlara ulaşmaya devam eden ihracatçılarımız ülkemizin büyümesine ve refahına önemli katkılar sunuyor.

Bugün Türkiye, sadece bölgesinin değil, dünyanın en önemli üretim ve tedarik merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Amerika kıtalarını birbirine bağlayan stratejik konumu; güçlü sanayi altyapısı; gelişmiş lojistik ağı; genç ve dinamik iş gücü ile küresel ekonomideki dönüşümden en fazla fayda sağlayabilecek ülkeler arasında yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde küresel ticarette rekabet daha da yoğunlaşacak. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yapay zekâ ve teknoloji odaklı üretim yeni dönemin belirleyici unsurları olacak. Türkiye ise son yıllarda attığı adımlarla bu dönüşüme hazırlanan, üretim gücünü teknolojiyle buluşturan ve ticaret diplomasisini etkin biçimde kullanan ülkeler arasında öne çıkıyor.

Haziran ayı dış ticaret verileri; kamu kurumlarımızın stratejik yönlendirmesi, ihracatçı birliklerimizin koordinasyonu ve özel sektörümüzün dinamizmi sayesinde Türkiye’nin, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde dahi ihracatını artırabilen, yeni rekorlar kırabilen ve dünya ticaretindeki payını büyütebilen sayılı ülkelerden biri olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Bu başarı, yalnızca bugünün değil, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha yüksek katma değer üreten bir ekonominin inşasının da habercisi.