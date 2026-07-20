Küresel ekonominin yeni güç mücadelesi: Kuşak ve Yol, Global Gateway ve Amerikan sanayi dönüşümü

21’inci yüzyılın küresel ekonomi politiği artık yalnızca ticaret rakamları veya büyüme oranları üzerinden okunmuyor. Günümüzde rekabet; limanlardan veri merkezlerine, batarya üretiminden kritik minerallere, yarı iletkenlerden enerji koridorlarına kadar uzanan çok daha geniş bir stratejik zeminde şekilleniyor. Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi (Belt and Road Initiative-BRI), Avrupa Birliği’nin Global Gateway programı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Inflation Reduction Act’i (IRA) tam da bu dönüşümün üç büyük jeoekonomik hamlesi olarak öne çıkıyor.

Bu üç girişim yalnızca ekonomik kalkınma paketleri değil; aynı zamanda küresel sistemin üretim ağlarını, enerji dönüşümünü, teknoloji standartlarını ve ticaret koridorlarını yeniden şekillendirme projeleri niteliği taşıyor. Başka bir ifadeyle mesele artık yalnızca “kim daha çok üretir?” sorusu değil; “kim küresel sistemin altyapısını, finansman modelini ve teknolojik standartlarını belirler?” sorusuna dönüşmüş durumda.

Küreselleşmenin yeni evresi

1990’lardan 2010’lara uzanan dönemde küresel ekonominin temel mantığı düşük maliyetli üretim, serbest ticaret ve küresel tedarik zincirleri üzerine kuruluydu. Çin’in “dünyanın fabrikası” hâline gelmesi, Batılı şirketlerin üretimlerini Asya’ya kaydırması ve ticaretin giderek daha bütünleşmiş bir yapıya dönüşmesi bu dönemin belirleyici özellikleriydi. Ancak pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizleri ve ABD–Çin rekabeti küresel ekonominin kırılganlıklarını görünür hâle getirdi. Bugün devletler artık yalnızca ekonomik verimlilik değil; tedarik güvenliği, stratejik sektör koruması ve teknolojik egemenlik arayışıyla hareket ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre dünya ekonomisi 2025 itibarıyla yaklaşık 115 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşırken, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 30’u artık jeopolitik risklerden doğrudan etkileniyor. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) son üç yılda uygulamaya alınan sanayi sübvansiyonları ve korumacı tedbirlerin tarihsel ortalamaların çok üzerine çıktığını belirtiyor. BRI, Global Gateway ve IRA bu yeni dönemin üç farklı ekonomik modeli olarak ortaya çıkıyor.

Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi: Küreselleşmenin Çin merkezli altyapısı

2013 yılında Xi Jinping tarafından ilan edilen Kuşak ve Yol Girişimi, modern tarihin en büyük altyapı ve bağlantısallık projesi olarak değerlendiriliyor. Çin bugüne kadar 150’den fazla ülkeyle iş birliği anlaşmaları imzaladı. Çeşitli araştırmalara göre 2013–2025 döneminde BRI kapsamındaki toplam yatırım ve finansman taahhüdü 1 ila 1,3 trilyon dolar arasında değişiyor.

Çin’in stratejik amacı oldukça net: üretim fazlasına yeni pazarlar bulmak, enerji ve ticaret yollarını güvenceye almak, yuanın uluslararası kullanımını artırmak, Çinli şirketleri küreselleştirmek, ABD’nin deniz merkezli ticaret üstünlüğüne alternatif kara ve liman ağları kurmak.

Demiryolları, limanlar, enerji santralleri, dijital altyapılar, fiber ağlar ve maden yatırımlarıyla şekillenen BRI, özellikle Orta Asya, Afrika, Güney Asya ve Orta Doğu’da büyük etki yarattı. Örneğin Çin–Avrupa demiryolu hatları üzerinden taşınan yük miktarı son on yılda katlanarak artarken, Pakistan’daki Gwadar Limanı, Yunanistan’daki Pire Limanı ve Afrika’daki enerji yatırımları Çin’in küresel lojistik ağını genişletmesinde kritik rol oynadı.

Ancak proje ciddi eleştirilerle de karşı karşıya. Sri Lanka’nın Hambantota Limanı nedeniyle yaşadığı borç krizi, “borç tuzağı diplomasisi” tartışmalarının sembolü hâline geldi. Dünya Bankası verilerine göre düşük gelirli birçok ülkenin Çin’e olan dış borcu son on yılda dramatik biçimde yükseldi. Buna rağmen BRI’nın tarihsel önemi tartışmasız: Çin, küreselleşmenin altyapısını Batı’dan bağımsız biçimde yeniden inşa etmeye başladı.

Avrupa Birliği’nin Global Gateway hamlesi: Norm ve standart rekabeti

Avrupa Birliği’nin 2021’de duyurduğu Global Gateway programı ise doğrudan Çin’in yükselen etkisine karşı geliştirilen stratejik bir cevap niteliği taşıyor. AB’nin 2021–2027 dönemi için açıkladığı toplam yatırım hedefi 300 milyar euro düzeyinde. Ancak bu miktarın önemli kısmı doğrudan kamu harcaması değil; özel sektör mobilizasyonu, kalkınma bankaları ve kredi garantileri üzerinden oluşturuluyor.

AB’nin yaklaşımı Çin’den farklı. Brüksel yalnızca liman ve yol inşa etmeyi değil; dijital altyapı, enerji bağlantıları, veri güvenliği, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir finansman, hukuk temelli yatırım modeli oluşturmayı hedefliyor.

Bu nedenle Global Gateway yalnızca bir yatırım programı değil; aynı zamanda “demokratik altyapı modeli” ve “kurallı küreselleşme” anlayışının ihracı olarak görülüyor.

Avrupa Birliği özellikle Afrika, Balkanlar, Orta Asya ve Hint-Pasifik bölgelerinde enerji dönüşümü ve dijital bağlantılar üzerinden nüfuz alanı oluşturmaya çalışıyor. Kritik mineraller ve hidrojen ekonomisi de AB’nin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Ancak Brüksel’in önemli sorunları var. Çin’in merkezi karar alma yapısına kıyasla AB’nin bürokratik süreçleri daha yavaş ilerliyor. Ayrıca Çin’in devlet destekli agresif finansman modeliyle rekabet etmek Avrupa açısından kolay görünmüyor. Buna rağmen Global Gateway’in en güçlü tarafı finansal hacminden çok normatif gücü. Çünkü AB, küresel ekonomide standart belirleyici rolünü sürdürmeye çalışıyor. Karbon düzenlemeleri, veri koruma rejimleri, yeşil finans kriterleri ve sürdürülebilirlik standartları bunun temel araçları hâline gelmiş durumda.

Amerika’nın IRA hamlesi: Küreselleşmeden sanayi milliyetçiliğine

ABD’nin 2022’de yürürlüğe koyduğu Inflation Reduction Act ise görünürde bir enflasyon yasası olsa da özünde devasa bir sanayi politikası paketi niteliği taşıyor. Başlangıçta yaklaşık 369 milyar dolarlık bir teşvik programı olarak açıklanan IRA’nın toplam etkisinin vergi teşvikleri nedeniyle uzun vadede 1 trilyon doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

ABD’nin temel amacı: temiz enerji üretimini ülke içine çekmek, batarya ve elektrikli araç ekosistemini büyütmek, yarı iletken tedarik zincirlerini güvenceye almak, Çin’e teknoloji bağımlılığını azaltmak, sanayisizleşme sürecini tersine çevirmek.

Bugün Tesla’dan Ford’a, Samsung’dan TSMC’ye kadar çok sayıda küresel şirket ABD’de yeni yatırım planları açıklıyor. Financial Times analizlerine göre IRA sonrası ABD’de temiz enerji ve batarya yatırımları rekor seviyelere ulaştı. Ancak IRA aynı zamanda transatlantik gerilim yarattı. Avrupa’da birçok çevre, ABD’nin yüksek sübvansiyonlarla Avrupa sanayisini kendine çekmeye çalıştığını düşünüyor. Özellikle Alman otomotiv sektörü ve Avrupa’daki batarya üreticileri bu rekabet baskısını yoğun biçimde hissediyor. Aslında IRA’nın tarihsel önemi burada yatıyor: ABD, onlarca yıl savunduğu neoliberal serbest ticaret yaklaşımından uzaklaşarak yeniden devlet destekli sanayi kapitalizmine yöneliyor.

Üç farklı model, tek rekabet

Bu üç girişim aslında aynı küresel mücadeleye farklı cevaplar veriyor.

Çin: “Dünyayı birbirine bağlayayım.”

ABD: “Üretimi ülkeme geri çekeyim.”

AB: “Küresel standartları ben belirleyeyim.”

Dolayısıyla:

- Çin ağ kuruyor,

- ABD sanayi kuruyor,

- AB norm kuruyor.

Ve bu üç model yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda jeopolitik güç rekabetinin araçları hâline geliyor.

Bugün liman yatırımları askerî erişim anlamına gelebiliyor. Batarya üretimi stratejik güç olarak görülüyor. Çip üretimi ulusal güvenlik meselesine dönüşüyor. Kritik mineraller ise yeni dönemin “petrolü” olarak değerlendiriliyor.

Yeni dünya düzeni ve çok kutuplu ekonomi

Bu gelişmeler dünya ekonomisinin artık tek merkezli Atlantik sisteminden uzaklaştığını gösteriyor. Çin, ABD, AB, Hindistan ve Körfez ülkeleri arasında çok katmanlı bir ekonomik güç mücadelesi yaşanıyor.

Yapılan tahminlere göre 2035’e kadar küresel büyümenin yaklaşık yüzde 60’ı Asya’dan gelecek. Bu nedenle altyapı koridorları, enerji bağlantıları ve teknoloji standartları üzerindeki rekabet önümüzdeki yıllarda daha da sertleşecek. Bu noktada, Kuşak ve Yol, Global Gateway ve IRA yalnızca ekonomik paketler değil; 21. yüzyılın küresel güç mimarisini şekillendirme projeleri niteliği taşıyor. Bugünün dünyasında artık rekabet yalnızca üretim miktarıyla ölçülmüyor.

Asıl belirleyici soru şu: Küresel ekonominin altyapısını, finansman sistemini, enerji dönüşümünü ve teknolojik standartlarını kim belirleyecek?