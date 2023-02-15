Küresel gelişmeler

On gündür yaşadığımız acı nedeniyle küresel gelişmelerden koptuk. Medyamızda fazlaca yer bulan konu, dünyanın farklı bölgelerinde eş zamanlı ortaya çıkan ‘‘tanımlanamayan uçan cisimler’’ oldu. Bu konunun değerlendirmesini işin uzmanlarına bırakalım. Global finansal ve ekonomik gelişmelere bakalım.

Piyasaların heyecanla beklediği ABD enflasyon rakamından önce bu yazıyı yazdım. Veri öncesinde, piyasa oyuncuları enflasyon konusunda endişeli gözükmüyorlardı. Fed’den 25 baz puanlık ekstra bir faiz artırımının gelme olasılığı kimseyi ürkütmüyor. Önümüzdeki aylarda Fed’in kafasını karıştıracak konu; enflasyon oranı hızla düşerken, emek piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi olabilir. Enflasyon yüzde 2’lik hedefin çok üzerindedir. Kısacası dolar faizi yılsonuna kadar yüksek kalacak.

Yılbaşından beri tema, dünya ekonomisinin beklentinin üzerinde performans göstermesidir. Petrol de bu fiyatlamada payını aldı. Çin’de ölümler geçen haftadan beri yüzde 72 düştü. Çinli tüketici dönecek. Uluslararası uçuşlarla petrol talebi artacak. Şubat-haziran döneminin, petrol açısından genelde iyi bir dönem olduğunu belirteyim. Rusya’nın günlük petrol üretimini mart ayında 500.000 varil azaltacağını açıklaması da petrol açısından pozitiftir. Türkiye ekonomisinde tüm hesaplar bozulduğu için, bu gelişmelerin neyi nasıl etkileyeceği muammadır.