Küresel riskler arttı, sigortanın rolü büyüdü

Sigortacılık uzun yıllar boyunca oldukça net bir iş tanımına sahipti: Poliçe satılır, risk gerçekleşirse hasar ödenirdi. Basit, anlaşılır ve sınırlı. Ancak dünya değişti. Riskler karmaşıklaştı, müşteriler dönüştü, teknoloji oyunun kurallarını yeniden yazdı. Şimdi ise sektör, çok daha derin bir soruyla karşı karşıya: Sigorta gerçekten ne iş yapar?

İpek Yolu Sigorta Forumu’nda yapılan tartışmalar, bu sorunun cevabının köklü biçimde değiştiğini gösteriyor. Artık sigortacılık bir “ürün” işi değil. Daha doğrusu, sadece ürün işi değil. Giderek bir hizmet, hatta bir ekosistem işi haline geliyor.

Bu dönüşümün arkasında yatan en temel gerçek ise şu: Riskler artık eskisi gibi değil.

Bir zamanlar daha lokal, daha öngörülebilir olan riskler; bugün jeopolitikten iklim krizine, tedarik zincirlerinden siber tehditlere kadar birbirine bağlı ve çok katmanlı bir yapı kazanmış durumda. Bu yeni dünyada sigorta şirketlerinin sadece hasar ödeyen kurumlar olarak kalması zaten mümkün değil.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen’in forumdaki vurgusu bu açıdan oldukça yerinde: Sigorta artık bir finansal araç olmanın ötesinde, ekonomik sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri. Özellikle İpek Yolu coğrafyasında artan ticaret hacmi ve yatırım akışı düşünüldüğünde, risklerin yönetimi de en az bu büyüme kadar kritik hale geliyor.

Ama burada kritik bir eşik var.

Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman’ın işaret ettiği gibi, 2026 küresel ekonomi açısından bir “belirsizlik yılı.” Savaşlar, ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler şirketlerin nakit akışını doğrudan etkiliyor. Böyle bir ortamda sigortanın rolü daha da büyüyor. Ancak bu rol, eski yöntemlerle taşınamaz.

Çünkü riskler değiştiyse, çözümler de değişmek zorunda.

Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu’nun söylediği gibi, sigortacılığın temel soruları aynı kalsa da cevapları artık farklı. “Dijitalleşme” demek bile yetersiz kalıyor; asıl mesele bir zihniyet dönüşümü. Çok kanallı yapı, veri analitiği, stratejik ortaklıklar ve müşteri odaklılık artık bir tercih değil, zorunluluk.

Ve belki de en kritik konu: güven.

Sigorta sektörü aslında güven satar. Ama bu güven artık sadece hasar ödeme gücüyle sınırlı değil. Müşteriyi anlayan, ona uygun çözümler sunan ve risk gerçekleşmeden önce yanında olan bir yapı kurmadan bu güveni sürdürmek zor.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan’ın “değişimin hızı artık geri dönmeyecek” tespiti de bu yüzden önemli. Teknolojiye ayak uyduramayan şirketlerin uzun vadede ayakta kalması zor görünüyor. Yapay zekâdan kişiselleştirilmiş ürünlere, “kullandığın kadar öde” modelinden gömülü sigortacılığa kadar birçok yeni uygulama, sektörün sınırlarını genişletiyor.

Ama burada bir yanılgıya düşmemek gerekiyor.

Dijitalleşme, insanı ortadan kaldırmıyor. Aksine, insan temasını daha değerli hale getiriyor. Çünkü karmaşıklaşan dünyada müşteriler sadece ürün değil, rehberlik arıyor.

Tam da bu noktada Ahmet Yaşar’ın “finansal danışmanlık” vurgusu devreye giriyor. Sigortacılık, poliçe satan bir yapıdan çıkıp müşterinin hayatına bütünsel çözümler sunan bir modele evrilmek zorunda. Acentelerin rolü de bu nedenle ortadan kalkmıyor; sadece yeniden tanımlanıyor. Belki de gelecekte acenteler, birer “finansal market” gibi çalışacak.

Bu dönüşümün ortak bir noktası var: denge.

Teknoloji, insan, güven ve ekosistem yaklaşımı… Hiçbiri tek başına yeterli değil. Ama doğru birleştiğinde, sigortacılığı bambaşka bir noktaya taşıyabilir.

Mesele şu, sigorta artık sadece risk transferi değil, riskin baştan yönetilmesi işi. Ve bu, sektörü her zamankinden daha stratejik bir konuma getiriyor.

Belki de ilk kez, sigortacılık gerçekten “geleceği” konuşuyor.