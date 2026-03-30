Küresel riskler borsayı baskılarken, aralıksız yükselen hisseler hangileri?

Borsada yön arayışı ve kısa vadeli dalgalanmalar olsa da en az 3 haft adır aralıksız yükselen hisseler dikkat çekiyor. Bu hisselerden bir yılda %2.633’e ulaşan getiriler gözleniyor. Yükselişlerde mali temeli olan kadar, fiyat beklentisiyle talep görenler de bulunuyor.

BIST 100 haftayı %2,68 düşüşle tamamlarken, Hürmüz boğazının kapanmasına ilişkin etkileri fiyatlamaya devam ediyor. Kızıldeniz’in kapanma riski yatırımcıların fiyatlayacağı bir diğer gündem. Endeksin önündeki stresli gelişmelere rağmen bundan tamamen izole olmuş, kendi boğa piyasasını yaşayan hisseler de bulunuyor. Haftanın %19 ile en yüksek getirisini sağlayan Tera Finansal Holding’in son üç işlem günündeki çıkışı dikkat çekiyor. Işıklar Enerji Yatırım Holding’in geride kalan 23. haftada da yeşil alandaki konumunu sürdürmesi, Tera Yatırım’ın 10 haftadır yükselirken yıllık getirisinin %2.633’te olması öne çıkan diğer ayrıntılar.

Haftanın en fazla kazandıranı

Geçtiğimiz yıl ortaklık yapısındaki değişimin ard ından Dagi Yatırım Holding olan ünvanını Tera Finansal Yatırım Holding’e çeviren firma, yakaladığı beklenti ivmesiyle son bir yılda %1.840 yükseliş kaydetti. Son haftanın getirisi de %19,05’i buldu. Geçtiğimiz yıl gelir üretmeyen ve esas faaliyetlerden zarar eden şirket, 116,6 milyon TL tutarlı menkul kıymet satış geliri ile dönem sonunda kâra döndü. Aralık 2025’ten itibaren ivme kazanan LDR Turizm, yılbaşından bu yana %69 yükseldi. Son haftanın çıkışı ise %16,63 oldu. Geçtiğimiz yıl gelirini %31 düşüren şirket, esas faaliyetlerden zararda. Bununla birlikte 4,8 milyar TL’lik fon ve hisse satışından elde ettiği gelirle dönem sonunda 1,8 milyar TL kâra döndü.

Sanayinin yükseleni

Ocak ayına kadar çoğu zaman 20 milyonun altında işlem hacmi ile hareket eden Kardemir B hissesi, yılbaşından itibaren hem fiyatı hem de işlem hacmi arttı. Ocaktan bu yana yükselişi %150’yi bulurken son hafta getirisi de %14,20 seviyesinde gerçekleşti. Kardemir, 2025’te gelirini %10 geriletirken dönem sonunda zarar yazdı.

ZEYNEP'E SOR

GEÇMİŞ PERFORMANS MI, İLERİ HEDEF Mİ?

Geçmiş performans; somut kanıt, analiz gücü, güven telkini, risk haritası, referans noktası. Tekrar etmeme, ayna yanılgısı, değişen şartlar, körlük.

İleri hedef; büyüme vaadi, vizyoner bakış, erken pozisyon, hikaye gücü, yol haritası. Sapma riski, hayal satışı, sermaye kaybı, zaman baskısı, yanılgı.

Geçen yıl aldığı işleri paylaşmadı. 2025 ilk çeyrekte ise 53 milyon dolarlık iş açıkladı

Mega Metal’in aldığı işlere bakıldığında yıl sonunda gelirini büyütme ihtimali nedir? ● Esin Kurbet

Esin, geçtiğimiz yıl satışlarını %28 artırarak 23 milyar TL’ye çıkaran Mega Metal, dönem sonunda da net kârını %248 büyüterek 1,47 milyar TL’ye yükseltti. Firma, 2026’nın üç ayında yaklaşık 2,36 milyar TL yeni iş bağlantısı açıkladı. Tutar yıllık gelirinin yaklaşık %10’u seviyesinde ve oransal olarak düşük duruyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl aldığı işleri açıklamayan şirketin politikasının ne denli değişim sergilediği belirsiz. Paylaşılmayan yeni işlerin olup olmadığı takip edilemediğinden sağlıklı bir değerlendirmede bulunmak mümkün olamamakta.

Dijital dönüşüm fi rmanın arka plandaki çarklarının hızlı dönmesine olanak tanıyacak

Sarkuysan’ın açıkladığı dijital dönüşüm programı ne anlam ifade ediyor? ● İlker Hanağası

İlker, Sarkuysan’ın mevcut sistemini yükseltmesi, esas itibariyle kurumsal planlama altyapısını gelişmelere uyumlu hale getirme çalışması olarak değerlendirmeli. Proje, grup şirketleriyle birlikte büyüme hedefini destekleyen bir planlama niteliği taşıyor. Böylesi çalışma, yazılım ve altyapı dönüşümleri doğrudan şirketlere sağlanan sıcak bir nakit akışı olmasa da, arka plandaki faaliyetlerin çok daha hızlı dönmesine imkan vermesi açısından önemli. Dönüşüm operasyonel verimliliğin artırılması ve süreçlerin entegre yönetilmesi anlamı taşıyor.

YATIRIM FONLARI

EID fonu yıllık %32 yükselse de düzenli para çıkışı ile yatırımcısı azalıyor

Astra Portföy’ün idaresindeki Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (EID), uzun süre yatayda dalgalı bir seyir izledi. Yılın ilk aylarındaki yükselişi fazla uzun sürmedi. Şubatın ikinci yarısından itibaren yönünü aşağı çevirdi. Şubattan bu yana daralan hacim söz konusu. Şimdilerde 113 milyon TL büyüklükte. Portföyünün %88,52’si hisse, %5,39’u fon katılma payları ve %3,37’si Takasbank para piyasasından oluşuyor. Ekimden beri her ay değişen miktarlarda olsa da nakit çıkışı yaşanıyor. Martta çıkan tutar 7,7 milyon TL. Azalan ilgi yatırımcı sayısının düşmesine yol açarken ayın son haftasında 2.280’e geriledi. Doluluk oranı ise %13,30 seviyesinde. Değer stratejisi izleyen EID, son bir yılda %33,51 yükseldi. Aynı sürede BIST 100 Endeksi %32,10 seviyesinde artış kaydetti. Yıllık yönetim ücreti ise %3 düzeyinde.

TAHVİL

Turkcell İletişim, piyasadan %47,81 bileşik faizle 530 milyon TL borçlandı

Turkcell, 26.03.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 530.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %41, bileşik faizi %47,81 olarak belirlendi. 89 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 24.06.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %9,99 düzeyinde. 26 Mart itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Turkcell’in sunduğu %41 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 1,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTCEL62621 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Halkbank’ta kurumlar anlaşamadı. Biri %172 çıkış bekliyor, diğeri %24 düşüş diyor

Halk Bankası’nda fonlar satış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %3,41 ile toplamda 2,62 milyon lot azalarak 74,34 milyona indi. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı 47’den 44’e düştü. Hissede ZPLIB. F 4,07 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, TAU 2,26 milyon lot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 19 kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi Pusula Yatırım 100 TL ile verdi. En düşük öneri 28,10 TL ile Ünlü Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BEYAZ FİLO

Pazar payı beklentilerin altında kaldı. Chery bayilik sözleşmesini sonlandırdı

Beyaz Filo, geçtiğimiz yıl Chery Türkiye ile imzaladığı yetkili satış ve servis bayiliği sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Şirket; Chery, Omoda ve Jaecoo markalarını kapsayan anlaşmanın, ilgili araçların Türkiye otomobil pazarındaki büyüme hızlarının hedefl enen seviyelerin altında kaldığını belirterek bayilik sözleşmesini iptal etti. Sektördeki rekabet dengelerini ve marka performanslarını yeniden gözden geçiren Beyaz Filo, uzun vadeli büyüme vizyonuyla örtüşmeyen süreci sonlandırmayı tercih etti. Firma, operasyonel kaynaklarını yeni fırsatlara yönlendirecek.

PARK MADENCİLİK

Beyoğlu’ndaki yatırım amaçlı taşınmazı 780 milyon TL’ye ana ortağına devrediyor

Park Madencilik, Beyoğlu’ndaki 2.904 metrekarelik yatırım amaçlı elinde bulundurduğu taşınmazını hakim ortağı Park Holding’e devretme kararı aldı. Alınan değerleme raporunda 769,6 milyon TL fiyat biçilen gayirmenkul 780 milyon TL’ye satılacak. Şirket, durağan bir varlığı nakde çevirerek ana ortaklık üzerinden bilançosuna doğrudan taze bir kaynak sağlamayı hedefl iyor. Gerçekleşecek satış bilanço büyüklüğüne göre önemli nitelikte işlem vasfında olmaması nedeniyle ayrılma hakkı oluşmayacak. SPK mevzuatına göre bu işlemden yaklaşık 68 milyon TL zarar oluşması bekleniyor.

BİOTREND ENERJİ

Aliağa’daki dönüşüm yatırımında teşvik belgesi için ek süre alarak 18 ay uzattı

Biotrend Enerji, bağlı ortaklığı aracılığıyla İzmir Aliağa’da hayata geçireceği nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi için yatırım teşvik belgesi süresini 18 ay uzattı. Girişimle, toplam sabit yatırım tutarı 9,2 milyar TL seviyesindeki proje için yatırım teşvik belgesinin geçerliliği 1 Eylül 2027’ye uzatıldı. Proje bazlı devlet yardımı kapsamında, çeşitli vergi avantajlarıyla yatırım yeri tahsisi gibi güçlü teşvik unsurları yeni takvimde de geçerliliğini koruyacak. Böylece Biotrend Enerji, teşviklerden yararlanmak için zaman çizelgesini esnetmiş oldu.