  Küresel satış bahane, sorun içeride

Küresel satış bahane, sorun içeride

Atılım MURAT
Atılım MURAT

Son günlerde kasvetli bir piyasa ortamı gözleniyor. S&P 500 endeksi ay başından beri yüzde 2,5 düştü. 1 Kasım’da 109 bin dolar olan Bitcoin fiyatı dün 91 bin dolardı. Altın da günlerdir zorlanıyor. Bu satışlar teknoloji şirketlerindeki değerlemelerle ilişkilendiriliyor. 10 Aralık’taki toplantıda Fed’den faiz indirimi beklentisinin düşmesi de gerekçe olarak gösteriliyor.

Fed üyesi Miran geçen hafta, Fed guvernörü Waller pazartesi günü, aralıkta indirim yapılması gerektiğini söylediler. Bunlar normaldir çünkü ikisi de başkanlığa oynuyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, Fed’in yeni başkanının aralık sonuna kadar açıklanacağını belirtti. Üç hafta sonra indirim gelmese de yeni başkanın rüzgârıyla fiyatlama yapılır. Bu açıdan, yaşanan satışların faiz indirim olasılığının azalmasına bağlanması pek mantıklı gelmiyor. Yapay zekâyla alakalı şirketlerin finansal rasyolarının yüksekliği de taze bir tartışma değildir. Kaldı ki bu balonun sönmesi zaman alabilir. Tarihin en iyi yatırımcısı Warren Buffett 2017’de ‘‘Google hissesi almalıydım. Fırsatı kaçırdım’’ dediğinde hisse fiyatı 40 doların altındaydı. Buffett’ın yılın üçüncü çeyreğinde 5 milyar dolarlık Google hissesi aldığı ortaya çıktı. Hisse fiyatı dün 285 dolardı.   

Finansal varlıklarımız dünya piyasalarındaki bu tartışmaların dışında kalıyor. Gelişen ülkeler grubunun varlıklarından zaten uzun süredir ayrışıyoruz. İki buçuk yıldır doğru para politikası uygulayan bir ülkenin piyasalarında bu kadar stresin yaşanması anormaldir.

 

 

