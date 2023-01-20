Küresel sermaye ‘Damat’ın peşini neden bırakmıyor?

Türkiye’nin en büyük erkek hazır giyim üreticilerinden ve perakendecilerinden biri olan Orka Holding, bu yalı mağaza sayısını, takım elbise ve gömlek üretimlerini artırmak için yaklaşık 150 milyon liralık yeni yatırım yapacak. Damat, Tween ve D’S Damat markalarının sahibi Orka Holding, 2022’de pandemi öncesi cirolarını ciddi miktarlarda aştı. Küresel yatırım şirketi Investcorp ile 2012’de kurulan ortaklığı, hisselerini geri alarak 2021’in ilk çeyreğinde sonlandıran Orka ile birden fazla küresel yatırımcı ortaklık kurmak için görüşme yapıyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, geçen yılı 200’ü yurt dışında olmak üzere 420 mağaza ile tamamladıklarını belirtiyor ve ekliyor: “2022 yılı, bizim için çok başarılı bir yıldı. Kıyaslamayı, 2019 ile yapıyoruz. Çünkü pandemi öncesi şartlara dönüş önemli. 2022’de, 2019’u göre ciroda TL bazında yüzde 300, dolar bazında yüzde 10 geçtik. Bize göre çok daha önemlisi aynı dönemler itibariyle ebitta ve kârlılıkta da yüzde 50 yukarıdayız. Bunlardaki artış işimizi zor zamanlarda da çok doğru yaptığımızın somut göstergesidir. Üretimde de çok yüksek performans gösterdiğimiz bir yılı geride bıraktık. Üretim, kalitede dünyada en iyilerden biri olduk. En iyi ilk üçteyiz.”

Körfez’den ortaklık teklifleri var, halka arz da olabilir Orakçıoğlu’na ‘rakamları biraz daha açabilir miyiz’ diyorum. Yanıtı, “Yaklaşık 140 milyon dolar ciromuz oldu, bunun 50 milyon doları ihracattan geldi. Yurt içinde 2 bin 700’e yakın çalışanımız var, yurt dışındakilerle yaklaşık 3 bin 500 kişilik istihdama ulaştık” oluyor. Aklıma ‘küresel ortaklık’ geliyor. Süleyman Orakçıoğlu, “Küresel ortağımızdan 2021’in ilk çeyreğinde el sıkıştık ve tüm hisseleri satın alarak ortaklığımızın 8’inci yılında ayrılmış olduk. Tekrar yüzde 100 yerli olduk. Onlar da yatırımlarından memnun kaldılar ve mutlu gittiler. Bu ayrılıkta pandeminin etkisi önemli” diyor. ‘Yeni ortaklık ihtimali var mı’ diye sorunca Orakçıoğlu şöyle yanıtlıyor: “Yeni ortaklık teklifleri var, görüşmeler oluyor, değerlendireceğiz. Başkalarına göre çok avantajlıyız. Çünkü çok başarılı bir ortaklık deneyimi yaşadık. Körfez Bölgesi’nden birden çok teklif var ama biz, birkaç küresel borsada halka açılmayı da düşünüyoruz. Londra, Hong Kong ya da Borsa İstanbul’da halka arz olabilir. Detsche Börse’den iki kez teklif aldık. Ancak teklifte merkezimizi Almanya’ya taşıma beklentisi güçlüydü. Biz de o nedenle teklifi değerlendirmedik. Çünkü biz, bu topraklardan çıktık ve dünyaya buradan açılmak isteriz. Önce bir küresel ortaklık sonra da halka arz daha makul görünüyor. Küresel markayız ve halka açılacaksak o da küresel açılma şeklinde olmalı.”

Takım elbise ve gömlek üretimini artırıyoruz

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2023’ü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olması nedeniyle daha güçlü bir büyüme ile tamamlayacaklarını belirtiyor ve bunun için yeni yatırımların detayını şöyle aktarıyor: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı bizi ayrıca çok heyecanlandırıyor. Çünkü cumhuriyetimizin kurucuları arasında dedemiz merhum Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu da var. Kendisi ilk mecliste milletvekilliği ve Divan-ı Riyaset Katipliği yapmış önemli bir isimdir. Biz de şimdi 100’üncü yıl münasebetiyle üretimde yüzde 50 kapasite artırımı planladık. Günlük bin 100 adet olan takım elbise üretimimiz bin 700 adede, günlük 5 bin adet olan gömlek üretimimiz de 7 bin 500 adede çıkarıyoruz, yılsonuna kadar yatırımları tamamlarız. Yeni mağazalarla beraber bu yıl yatırımlarımız 150 milyon lirayı bulabilir. Ailemizin ikinci kuşağı da işe sarılmış durumda. Tabi ki bunda da pandemi günlerinin etkisi büyük.”

Ürünlerimizin kilogram ihracat değeri, 60-80 dolar

Süleyman Orakçıoğlu’na, Orka Holding markalarının ihracat değerini soruyorum. Çünkü hazır giyim sektöründe ‘markalaşmanın ve tasarımın’ ciddi katma değer sağladığını yıllarca konuştuk. Bu konuda şunları aktarıyor: “Şu anda 80 ülkede mağazamız var ve bu yıl 23 tane daha açacağız. Türk hazır giyim sektörünün kilogram ihracat değeri ortalama 15-18 dolar seviyesinde. Bizim ihraç ettiğimiz ürünlerin kilogram değeri ise 65-80 dolar arasında değişiyor. Bu, küresel marka olma yolunda çok başarılı olduğumuzun da kanıtıdır. Yakın zamanda, İstanbul’da 80 ülkeden 150 civarında misafirimizi ağırlayacağız ve yeni koleksiyonlarımızla buluşturacağız.”

Avrupa pazarına çok bağımlıyız ABD ile serbest ticareti zorlayalım

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, geçmişte hazır giyim sektörünün en önemli örgütlerinde de başkanlık yaptı. Bu nedenle sektörün genel durumuyla ilgili fikirlerini soruyorum. Şöyle konuşuyor: “Eksiklerimiz var. Türkiye çok büyük bir turizm ülkesi olmuş durumda ve bizim hazır giyim sektörü olarak alışveriş turizmine yönelik projeler geliştirmemiz lazım. Dubai’den ne eksiğimiz var? Sektörümüzün inanılmaz birikimi ve deneyimi var ama Avrupa Birliği pazarına göbeğinden bağlı, ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini oraya yapıyor. Artık başka ülkeler de odaklanalım. Mesela petrol gelirleri yüksek olan ülkelerde süratle güçlenmeliyiz. ABD pazarı da çok önemli. ABD’ye ihracatımız hızlı arttı, dış ticaret fazlası da veriyoruz ama hâlâ ABD ile bir Serbest Ticaret Anlaşmamız (STA) yok. Şimdi F-16’lar alacağız, neden buna karşılık bir STA için onları zorlamıyoruz? ABD, bize en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelerin başında geliyor.”