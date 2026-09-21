Küresel ticaret sistemi yeniden kurulurken Türkiye’nin önündeki fırsat

Küresel ticarette oyunun kuralları değişiyor. Önümüzdeki on yılda küresel ekonomide üç yarış aynı anda yaşanacak. Teknoloji, enerji ve hammadde ve güvenilir tedarik zinciri yarışı. Türkiye'nin önündeki asıl fırsat bu üç yarışın kesiştiği noktada. Türkiye'nin önünde birbirini tamamlayan iki fırsat bulunuyor. Veri merkezlerini besleyen tedarik ve enerji koridoru ile geniş bir coğrafyaya ihracat yapabilen bir sanayi ekonomisi.

Küresel ticarette oyunun kuralları değişiyor. Üstelik değişen yalnızca tarifeler değil. Uzun yıllar ticaret politikası denildiğinde aklımıza gümrük vergileri, ihracat, ithalat ve pazar erişimi gelirdi. Bugün bu listeye sanayi politikaları, enerji güvenliği, karbon düzenlemeleri, dijitalleşme, kritik mineraller, yapay zekâ ve ekonomik güvenlik de eklendi. Artık bir ülkede alınan sanayi politikası kararı başka bir ülkedeki fabrikanın rekabet gücünü değiştirebiliyor. Bir ihracat kısıtlaması binlerce kilometre uzaktaki üretim hattını durdurabiliyor. Bir karbon düzenlemesi şirketlerin yalnızca ihracatını değil, gelecek on yıllık yatırım planını etkileyebiliyor.

Dünya Ticaret Örgütü’nün son göstergeleri bu yeni dönemin çelişkisini ortaya koyuyor. DTÖ, dünya mal ticareti hacminin 2026’da yüzde 1,9 büyümesini bekliyor. Eylül ayında yayımlanan Mal Ticareti Barometresi ise küresel ticaretin yüksek politika belirsizliği ve jeopolitik gerilimlere rağmen direnç gösterdiğine işaret ediyor. DTÖ ayrıca yapay zekâ yatırımlarının sürmesinin küresel mal ticareti büyümesine 0,5 puana kadar katkı sağlayabileceğini hesaplıyor. Diğer taraftan ticaret politikasının kendisi giderek daha müdahaleci hale geliyor. DTÖ ve IMF’nin Ticaret Politikası Aktivite Endeksi, 2025 ve 2026 boyunca özellikle ticareti kısıtlayıcı önlemlerde belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Üstelik bu eğilim yalnızca dünyanın en büyük ekonomileriyle sınırlı değil. Kısacası dünya bir taraftan daha fazla ticaret yaparken diğer taraftan ticaretin nereden, kimlerle ve hangi koşullarda yapılacağını daha fazla sorguluyor. Yeni dönemin temel çelişkisi burada... Bu nedenle her yıl Cenevre’de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü Public Forum’u artık yalnızca klasik anlamda bir ticaret toplantısı değil. Kamu temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası, akademi ve sivil toplum aynı zeminde buluşurken masada yalnızca tarifeler yok. Sanayi politikası, enerji dönüşümü, dijitalleşme, tedarik zincirleri, yatırım ve ekonomik güvenlik doğrudan ticaret gündeminin parçası haline geliyor.

Bu yıl programa eklenen “Curated Conversations” formatı da bu açıdan önemli. Geneva Trade Platform tarafından DTÖ Sekretaryası ile yürütülen bu görüşmeler, klasik panel mantığından farklı olarak küçük, davet usulü ve etkileşimli yuvarlak masa toplantıları şeklinde gerçekleştiriliyor. Amaç hazırlanmış konuşmaları arka arkaya dinlemek değil; farklı ülke ve kurumların tecrübelerini karşılaştırmak, varsayımları sorgulamak ve uygulamadaki sorunları daha açık biçimde konuşmak. İMMİB olarak biz de bu yıl iki başlığı masaya taşıdık. Birincisi çelik, alüminyum ve bakır piyasalarında ticaret politikaları, piyasa dengesizlikleri ve karbonsuzlaşma. İkincisi ise veri merkezleri, kritik mineraller ve Türkiye’nin Avrasya’nın veri merkezi yatırımları açısından üstlenebileceği rol. İlk bakışta birbirinden oldukça farklı iki konu gibi görünüyor. Oysa aslında aynı dönüşümün iki yüzünü oluşturuyorlar.

Yapay zekâ dijital olabilir ama altyapısı son derece fiziksel

Bugün dünyanın en güçlü yatırım hikâyelerinden biri yapay zekâ. Ancak yapay zekâyı yalnızca yazılım, algoritma ve çip üzerinden okumak bizi yanıltabilir. Çünkü “bulut” dediğimiz sistem aslında hiç de ağırlıksız değil. Bir veri merkezinin çalışabilmesi için sunucuların yanında güvenilir elektrik şebekesine, transformatörlere, kablolara, jeneratörlere, kesintisiz güç sistemlerine, soğutma altyapısına, mühendislik ve bakım kapasitesine ihtiyaç var.

Rakamlar dönüşümün ölçeğini daha iyi gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre dünyadaki veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2030'a kadar iki kattan fazla artarak yaklaşık 945 TWh’ye ulaşacak. Bu, bugünkü Japonya’nın toplam elektrik tüketiminden biraz daha fazla. Veri merkezlerinin elektrik talebi 2024-2030 döneminde yılda yaklaşık yüzde 15 büyüyecek; yani ekonominin geri kalanındaki elektrik talebinden dört kattan daha hızlı artacak. IEA’nın baz senaryosunda bu tüketimin 2035’te yaklaşık 1.200 TWh’ye çıkması bekleniyor.

Dolayısıyla önümüzdeki on yılın teknoloji rekabeti aynı zamanda bir elektrik altyapısı rekabeti olacak. Veri merkezini kimin kuracağı kadar elektriği kimin sağlayacağı; transformatörü, kabloyu ve soğutma sistemini kimin üreteceği; tesisin bakımını ve mühendisliğini kimin üstleneceği de önem kazanacak. Türkiye açısından asıl fırsatı burada aramalıyız.

Yapay zekânın arkasında metal var

Enerji altyapısının bir adım gerisine gittiğimizde metaller ve kritik minerallerle karşılaşıyoruz. Bakır, alüminyum, çelik, grafit, galyum ve nadir toprak elementleri; kablolardan transformatörlere, elektronik bileşenlerden mıknatıslara kadar dijital ekonominin görünmeyen girdileri. Özellikle bakır bu dönüşümün stratejik metallerinden biri haline geliyor. IEA'nın 2026 Kritik Mineraller Görünümü'ne göre kritik minerallere yönelik talep önümüzdeki dönemde güçlü şekilde artmaya devam edecek. Mevcut politikalar altında kritik mineral talebinin 2040'a kadar neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Bakır tek başına yaklaşık 7 milyon tonluk ilave talep artışıyla hacim açısından en büyük artışı gösterecek minerallerden biri. Sorun şu ki arz aynı hızda gelmeyebilir. Mevcut ve açıklanmış projeler dikkate alındığında IEA, 2035 yılında bakırda ihtiyaç duyulan birincil arzın yaklaşık yüzde 25'inin karşılanamayabileceğini hesaplıyor. Bu yalnızca madencilik sektörünün sorunu değil. Elektrik şebekesinden yenilenebilir enerjiye, elektrikli araçlardan veri merkezlerine kadar çok sayıda sektör aynı bakırı talep ediyor. Dolayısıyla gelecekte teknoloji yatırımlarının önündeki darboğazlardan biri yazılım değil, metal olabilir.

Kritik minerallerde mesele sadece maden çıkarmak değil

Kritik mineral güvenliğini yalnızca “hangi ülkenin ne kadar rezervi var?” sorusuyla okumak eksik kalıyor. Asıl stratejik alan giderek işleme ve rafinaj kapasitesi haline geliyor. IEA verilerine göre nadir toprak elementleri hariç kritik enerji minerallerinde en büyük rafinaj ülkesinin ortalama pazar payı 2023’te yüzde 70 iken 2025’te yüzde 72’ye yükseldi. Galyum, grafit, manganez ve bazı nadir toprak elementlerinde ise en büyük rafinaj ülkesi küresel arzın yüzde 90’ından fazlasını kontrol ediyor. Bir başka çarpıcı gösterge bakırdan geliyor. IEA’ya göre Çin, 2005’ten bu yana dünyadaki bakır izabe kapasitesi artışının yüzde 90’dan fazlasını gerçekleştirdi. Çin’in küresel kapasitedeki payı 2005’te yaklaşık yüzde 15 iken 2025’te yüzde 50 seviyesine ulaştı. Bu rakam bize önemli bir şey söylüyor: Yeni ekonomik güvenlik tartışmasının merkezinde yalnızca maden rezervleri değil, madeni ürüne dönüştürme kabiliyeti bulunuyor. Bu nedenle madencilik kadar rafinaj, geri dönüşüm, metal işleme ve ara mamul üretimi de stratejik sektörler haline gelecek. Türkiye açısından dikkat edilmesi gereken fırsatlardan biri tam olarak bu.

Metallerde yeni rekabet: Fiyat kadar karbon ve ticaret politikası

Çelik, alüminyum ve bakır zaten Türkiye’nin güçlü olduğu sanayi ekosisteminin temel girdileri. Fakat artık bu sektörlerde rekabeti yalnızca üretim maliyeti ve fiyat belirlemiyor. Tarifeler, kotalar, korunma önlemleri, karbon düzenlemeleri ve ekonomik güvenlik politikaları da şirketlerin hangi pazara hangi koşullarda erişeceğini şekillendiriyor. Çelikte küresel kapasite fazlası önemli bir problem. Büyük ekonomilerin uyguladığı ticaret önlemleri ise kapasite fazlasını her zaman ortadan kaldırmıyor; kimi zaman ticaretin başka pazarlara yönelmesine neden oluyor. Bunun sonucunda sorunun kaynağı olmayan güvenilir tedarikçiler de baskıyla karşılaşabiliyor.

Alüminyumda enerji dönüşümü hem fırsat hem maliyet yaratıyor. Elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji yatırımları talebi artırırken üretimin enerji ve karbon yoğunluğu rekabet gücünün daha görünür bir parçasına dönüşüyor. Geri dönüşüm burada önemli bir avantaj sağlayabilir. Ancak hurdaya erişim, izlenebilirlik, kalite ve standartlar bu kez yeni ticaret politikası meseleleri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla “bizi kurallardan muaf tutun” yaklaşımının aksine, ölçülebilir performansı tanıyan, öngörülebilir ve orantılı bir ticaret düzenini savunmak öncelikli hale geliyor.

Türkiye’de enerji verimliliğine, yenilenebilir elektriğe, geri dönüşüme ve düşük karbonlu üretim teknolojilerine yatırım yapan şirketlerin gerçek emisyon performansının tanınması, bu yatırımların rekabet avantajına dönüşmesini sağlayabilir. Çünkü düşük karbonlu üretim yatırımları 10-20 yıllık perspektifle yapılırken ticaret kuralları birkaç ay içerisinde değişiyorsa yatırımcı açısından ciddi bir öngörülebilirlik sorunu ortaya çıkar. Yeni dönemde ülkelerin rekabet gücünü belirleyen unsurlardan biri de uzun vadeli sermayeye ne kadar öngörülebilir bir ortam sunabildikleri olacak.

Türkiye neden bu hikâyenin içinde olabilir?

Türkiye'nin önünde birbirini tamamlayan iki fırsat bulunuyor. Birincisi veri merkezleri. Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu arasındaki konumumuz önemli. Ancak coğrafya tek başına yeterli değil. Türkiye’nin elektrik-elektronik, metal işleme, mühendislik ve inşaat sektörlerindeki üretim kapasitesi daha önemli bir avantaj sağlayabilir. Çünkü yatırımcı yalnızca uygun arazi ve fiber bağlantısı aramıyor. Elektrik altyapısının güvenilirliğine, ekipmanın zamanında temin edilmesine, bakım ve servis kapasitesine ve yatırımın gerektiğinde ölçeklendirilebilmesine de bakıyor.

Burada hedefimizi yalnızca “Türkiye’ye daha fazla veri merkezi çekelim” şeklinde tanımlarsak fırsatın önemli bir bölümünü kaçırabiliriz. Asıl büyük pazar veri merkezlerinin tedarik zincirinde olabilir. Türkiye; Avrupa, Körfez, Orta Asya ve çevre pazarlardaki yatırımlara transformatör, kablo, güç sistemleri, soğutma ekipmanları, metal ürünleri, inşaat ve mühendislik hizmetleri sağlayabilir. Bu perspektiften baktığımızda veri merkezi yatırımı yalnızca bir teknoloji yatırımı değildir. Aynı zamanda yeni bir sanayi ihracatı pazarıdır.

İkinci fırsat: Avrasya'nın işleme ve üretim koridoru

Kritik minerallerde daha geniş bir stratejik fırsat söz konusu. Orta Asya önemli mineral kaynaklarına sahip. Avrupa ise tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve tek bir kaynağa bağımlılığı azaltmak istiyor. Türkiye bu iki coğrafyanın arasında yalnızca lojistik bir geçiş noktası olmak zorunda değil. Orta Asya kaynaklarını Türkiye’nin sanayi altyapısı ve Avrupa’nın talebiyle buluşturan yeni değer zincirleri kurulabilir. Madencilik, işleme, rafinaj, geri dönüşüm ve imalat kapasitesinin birbirine bağlanması halinde Türkiye Avrasya'nın kritik mineral ve metal değer zincirinde bir üretim merkezi haline gelebilir. Beylikova gibi projeler de nadir toprak elementlerinde işleme kapasitesinin geliştirilmesi açısından bu tartışmanın önemli parçalarından biri. Buradaki kritik nokta, ham maddeyi bir ülkeden diğerine taşımaktan daha fazla katma değer yaratmak. IEA’nın bulguları, madencilik yatırımları coğrafi olarak çeşitlenmeye başlarken rafinaj ve nihai üretim kapasitesinin aynı hızda çeşitlenmediğini gösteriyor. Yeni madenler bulunabilir; fakat bunları işleyecek alternatif sanayi merkezlerinin kurulması daha zor. Türkiye'nin sanayi tecrübesi tam burada stratejik değer kazanabilir.

Önümüzdeki dönemde üç yarış aynı anda yaşanacak

Bütün bu gelişmeleri birlikte okuduğumuzda önümüzdeki on yılda küresel ekonomide üç yarış aynı anda yaşanacak. Birincisi teknoloji yarışı. Yapay zekâ, yarı iletkenler, veri merkezleri ve dijital hizmetler büyümeye devam edecek. İkincisi enerji ve hammadde yarışı. Daha fazla dijitalleşme daha fazla elektrik, şebeke, bakır, alüminyum ve kritik mineral talebi yaratacak. Üçüncüsü ise güvenilir tedarik zinciri yarışı. Ülkeler ve şirketler yalnızca en ucuz tedarikçiyi değil; kesinti riskinin düşük olduğu, kuralların öngörülebilir olduğu ve gerektiğinde hızlı teslimat sağlayabilecek ortakları tercih edecek.

Türkiye'nin önündeki asıl fırsat bu üç yarışın kesiştiği noktada. Çünkü biz yalnızca Avrupa’ya yakın bir ülke değiliz. Aynı zamanda metal üreten, elektrik-elektronik ekipmanı imal eden, mühendislik hizmeti sağlayan, büyük altyapı projeleri gerçekleştirebilen ve geniş bir coğrafyaya ihracat yapabilen bir sanayi ekonomisiyiz. Bunu doğru politikalarla birleştirdiğimizde Türkiye'nin değer önerisi çok daha güçlü hale gelebilir.

Yeni dönemin anahtar kelimesi: Güven

Ancak bunun gerçekleşmesi otomatik değil. Bir yatırımcı açısından bir ülkenin “güvenilir” olması artık tek bir göstergeyle ölçülmüyor. Enerji arzının sürekliliği, elektrik fiyatlarının öngörülebilirliği, izin süreçleri, bağlantı altyapısı, finansmana erişim, standartlar, nitelikli insan kaynağı, tedarik zincirinin derinliği ve düzenleyici istikrar aynı yatırım kararının parçaları haline geliyor. Bu nedenle Türkiye’nin önündeki stratejik mesele yalnızca yatırım teşviki vermek değil; sanayi, enerji, ticaret, dijitalleşme ve kritik mineral politikalarını aynı stratejinin parçaları haline getirmek. Çünkü dünyada da bu politikalar artık birbirinden bağımsız yürümüyor.

Türkiye yeni haritada nerede duracak?

Küresel ekonominin önümüzdeki dönemini yalnızca risklerle okumamak gerekiyor. Ticaret politikaları daha müdahaleci hale geliyor; kritik mineral tedariki stratejik bir meseleye dönüşüyor; enerji güvenliği ve jeopolitik riskler şirketlerin yatırım kararlarında giderek daha büyük ağırlık taşıyor. Fakat aynı dönüşüm, yeni üretim ve yatırım merkezlerinin ortaya çıkması için de önemli bir fırsat yaratıyor. Türkiye açısından mesele artık yalnızca “Dünya ticaretindeki değişim bizi nasıl etkileyecek?” değil. Daha iddialı bir soru sormamız gerekiyor:

Yeni küresel ticaret, enerji ve teknoloji haritasında Türkiye kendisine nasıl daha büyük bir yer açacak?

Cevabı üç kelimede özetlemek mümkün: Üretim. İşleme. Güven. Türkiye üretim kapasitesini yeşil dönüşümle güçlendirebilir, kritik minerallerde işleme ve geri dönüşüm kabiliyetini geliştirebilir, veri merkezlerinin büyüyen fiziksel tedarik zincirinde bölgesel üretici haline gelebilir ve bütün bunları öngörülebilir bir yatırım ortamıyla destekleyebilirse yeni küresel ekonomide yalnızca bir pazar veya transit ülke olmaz. Avrupa ile Avrasya arasında güvenilir bir üretim, teknoloji altyapısı ve tedarik merkezi haline gelebilir.

Nihayetinde, yapay zekânın geleceğini yalnızca algoritmalar belirlemeyecek. Onları mümkün kılan fiziksel altyapıyı kimin ürettiği ve bu altyapıyı kimin güvenilir biçimde sağlayabildiği de belirleyecek. Türkiye'nin önündeki gerçek fırsat, tam da bu yeni dünyanın fiziksel altyapısında kendisine güçlü bir yer açabilmekte yatıyor.